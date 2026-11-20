Δοκιμάσαμε νέο Leapmotor B05 με τους 218 αμιγώς ηλεκτρικούς ίππους, που προσφέρουν οδηγική απόλαυση σε ένα hatchback ευρωπαϊκού χαρακτήρα.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες διεκδικούν πλέον τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Για να καθιερωθούν, πρέπει τα μοντέλα τους να ανταποκρίνονται στις συνήθειες του Ευρωπαίου οδηγού, κάτι που στην πράξη είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Στην κατηγορία των μικρομεσαίων hatchback (C-Segment), η πρόταση της Leapmotor είναι το αμιγώς ηλεκτρικό B05.

Η κινεζική φίρμα, που συνεργάζεται σε βιομηχανικό και εμπορικό επίπεδο με τον όμιλο Stellantis, στηρίζει το B05 στην αρχιτεκτονική LEAP 3.5, με ρυθμίσεις πλαισίου για την ευρωπαϊκή αγορά. Στο μικρομεσαίο χάτσμπακ δίνει έμφαση στη σχεδίαση και στον εξοπλισμό. Έπειτα από την πρώτη γνωριμία του gMotion στη Φρανκφούρτη, το οδηγήσαμε στην Ελλάδα για να δούμε πώς ανταποκρίνεται στην καθημερινή κίνηση της πόλης και στον αυτοκινητόδρομο.

Η αεροδυναμική στο επίκεντρο της σχεδίασης

Η εξωτερική εμφάνιση του B05 ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Tech-Nature Aesthetic της Leapmotor. Το αμάξωμα έχει τις αναλογίες ενός μικρομεσαίου hatchback, με στοιχεία κουπέ και πόρτες χωρίς πλαίσιο. Από πλευράς διαστάσεων το B05 έχει μήκος 4,43 μέτρα, πλάτος 1,88 μέτρα και μεταξόνιο 2,735 μέτρα.

Το Leapmotor B05 τραβάει την προσοχή από την πρώτη στιγμή. Οι λείες επιφάνειες του δίνουν κομψή όψη και οι καθαρές γραμμές ξεχωρίζουν περισσότερο όταν το βλέπεις από το πλάι. Εκεί φαίνεται καλύτερα πώς δένει το εμπρός με το πίσω μέρος, με τη γραμμή της οροφής να κατεβαίνει ομαλά προς την ουρά. Η συνολική του εικόνα προσδίδει έναν μοντέρνο και κομψό χαρακτήρα δίχως συμβιβασμούς. Οι λείες επιφάνειες βέβαια, όσο απολαυστικές κι αν είναι στο μάτι, δεν παραπέμπουν σε σπορ χαρακτηριστικά. Αυτό δεν το εμποδίζει από το να «ξεχωρίζει στο πλήθος» για τη μοναδικότητά του, δημιουργώντας την ανάγκη στο μάτι να εξερευνήσει κάθε του λεπτομέρεια.

Οι αισθητικές… εκπλήξεις δεν σταματούν όμως εδώ. Οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών γεμίζουν τους θόλους ενισχύοντας τον επιβλητικό χαρακτήρα του μοντέλου και το καλύτερο απ’ όλα είναι πως διατίθενται στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Το εσωτερικό ακολουθεί την τάση του μινιμαλισμού

Περνώντας στο εσωτερικό του B05, από την πρώτη στιγμή είναι εμφανές πόσο λίγοι είναι οι φυσικοί διακόπτες. Τις περισσότερες λειτουργίες αναλαμβάνει η κεντρική οθόνη αφής των 14,6 ιντσών. Εκεί λειτουργεί το Leap OS 4.0 Plus, με ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto.

Η διάταξη κρατά καθαρό το ταμπλό, όμως ακολουθεί την τάση να γίνεται η πλειονότητα των ρυθμίσεων από την κεντρική οθόνη. Στην κίνηση, χρειάστηκε αρκετές φορές να στρέψουμε το βλέμμα μας στην οθόνη για να βρούμε τη ρύθμιση που θέλαμε. Ορισμένες λειτουργίες, όπως η οδήγηση με ένα πεντάλ, ενεργοποιούνται με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Αυτό δεν σημαίνει πως το τιμόνι του B05 είναι «γυμνό». Οι δύο τροχίσκοι στο τιμόνι καλύπτουν αρκετούς καθημερινούς χειρισμούς, όπως τη ρύθμιση του adaptive cruise control, την ένταση του ήχου και τη διαχείριση κλήσεων. Για να ρυθμίσεις τους εξωτερικούς καθρέφτες, ανοίγεις πρώτα τη σχετική λειτουργία στην οθόνη και μετά χρησιμοποιείς τους τροχίσκους. Υπάρχει και προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ανακαλείς ρυθμίσεις που έχεις ήδη επιλέξει, όπως το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας.

Η οθόνη των 8,8 ιντσών πίσω από το τιμόνι δείχνει την ταχύτητα, τη στάθμη της μπαταρίας, την κατανάλωση και μια γραφική απεικόνιση των οχημάτων γύρω σου. Μία διακριτική λειτουργία υποβοήθησης που βοηθάει ιδιαίτερα στην κίνηση είναι η ειδοποίηση στον πίνακα οργάνων τη στιγμή ξεκινούσε το μπροστινό αυτοκίνητο. Συνδυάζεται με έναν απαλό διακριτικό ήχο.

Το ματ μεταλλικό φινίρισμα χρησιμοποιείται στους αεραγωγούς, στο τιμόνι και στην κεντρική κονσόλα. Η κονσόλα αποδείχθηκε ιδιαίτερα εύχρηστη σε όλες τις εξορμήσεις μας και διαθέτει δύο επίπεδα. Επάνω βρίσκονται η θέση ασύρματης φόρτισης του κινητού και οι ποτηροθήκες, ενώ από κάτω υπάρχει ανοιχτή θήκη για μικροαντικείμενα.

Πιάνοντας το τιμόνι για πρώτη φορά, μας έκανε εντύπωση η υφή της επένδυσης και το μικρό πάχος της στεφάνης. Στην οδήγηση, το κράτημα ήταν άνετο και οι χειρισμοί βγήκαν φυσικά. Η ακουστική της καμπίνας άφησε πολύ καλή εντύπωση, ιδιαίτερα όταν βρεθήκαμε σε αυτοκινητόδρομο. Στον στάνταρ εξοπλισμό της Design Max περιλαμβάνεται και το ηχοσύστημα 12 ηχείων της Leapmotor που αφήνει ιδιαίτερα ευχαριστημένους αυτούς που συνδυάζουν κάθε διαδρομή παρέα με την αγαπημένη τους μουσική.

Η αρχιτεκτονική Cell-to-Chassis (CTC 2.0+) ενσωματώνει την μπαταρία στη δομή του πλαισίου με αποτέλεσμα περισσότερο χώρο στο αμάξωμα για τους επιβάτες. Στο πίσω κάθισμα υπάρχει αρκετός χώρος για τα γόνατα και μπορείς να ρυθμίσεις την κλίση της πλάτης.

Το πορτμπαγκάζ των 345 λίτρων είναι μέτριο για την κατηγορία. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ο χώρος φτάνει τα 1.400 λίτρα. Συνολικά υπάρχουν 25 μικρότεροι χώροι εντός της καμπίνας, κάτι που βοηθά στην αποθήκευση αντικειμένων. Στις βραδινές διαδρομές μάς άρεσε να δοκιμάζουμε διαφορετικές αποχρώσεις στον ατμοσφαιρικό φωτισμό και να βλέπουμε πώς αλλάζει η όψη της καμπίνας.

Άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις της πόλης

Στην πόλη, από το πρώτο «ραντεβού», το B05 μάς κέρδισε με την ευκολία των χειρισμών του, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την κατανομή βάρους 50:50 ανάμεσα στους δύο άξονες. Το τιμόνι έχει μέτριο βάρος και ανταποκρίνεται με ακρίβεια. Στις στενές διασταυρώσεις, ακόμη και όταν στρίβαμε κατά 90 μοίρες με σταθμευμένα αυτοκίνητα γύρω μας, το B05 ακολουθούσε τη γραμμή που του δίναμε.

Στον αυτοκινητόδρομο, το αυτοκίνητο είναι απόλυτα προβλέψιμο και με εξαιρετική κατευθυντικότητα. Ακόμα και σε απότομη αλλαγή κατεύθυνσης, το αμάξωμα δεν ταλαντώνεται και η αίσθηση του οδηγού είναι αυτή του απόλυτου ελέγχου. Παράλληλα η ποιότητα κύλισης ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες, εντός των προβλεπόμενων ορίων, μας άφησε μια αίσθηση ηρεμίας και ευχαρίστησης.

Το πεντάλ του φρένου το συνηθίσαμε από την πρώτη διαδρομή. Στο σταμάτα-ξεκίνα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε την επιβράδυνση με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς το αυτοκίνητο να κόβει απότομα περισσότερο απ’ όσο θέλαμε.

Στον αυτοκινητόδρομο, το B05 ανταποκρινόταν άμεσα στο πάτημα του γκαζιού. Όταν ζητούσαμε περισσότερη επιτάχυνση εν κινήσει, η επάρκεια ισχύος ήταν εμφανής. Η ισχύς περνά στον δρόμο ομαλά και με σιγουριά ακόμη και σε δρόμους εντός της πόλης, όπως ταιριάζει σε ένα ηλεκτρικό hatchback με προτεραιότητα την καθημερινή οδήγηση.

Η καμπίνα παρέμεινε ήσυχη στον αυτοκινητόδρομο, με τους εξωτερικούς θορύβους σε χαμηλά επίπεδα. Η ανάρτηση άφησε συνολικά καλή εντύπωση, με ελάχιστες ατέλειες. Στις πιο έντονες λακκούβες μπορούσε να αντιδράσει κάπως κοφτά, κάτι που είχαμε παρατηρήσει και στην πρώτη επαφή στη Φρανκφούρτη. Στο σύνολο της δοκιμής, σε διαδρομές στην πόλη και στον αυτοκινητόδρομο, η μέση κατανάλωση ήταν λίγο πάνω από 15 kWh/100 χλμ.

Δύο επιλογές μπαταρίας και φόρτιση

Ο ελαιόψυκτος ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος στον πίσω άξονα και αποδίδει 160 kW (218 ίππους) και 240 Nm. Για τους φίλους των επιδόσεων, το Leapmotor B05 πραγματοποιεί τα 0–100 χλμ/ώρα σε 7,5 δευτερόλεπτα με τη μικρή μπαταρία και σε 6,7 δευτερόλεπτα με τη μεγάλη. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 170 χλμ/ώρα και στις δύο περιπτώσεις.

Οι δύο μπαταρίες τεχνολογίας LFP έχουν χωρητικότητα 56,2 και 67,1 kWh, και εξασφαλίζουν αυτονομία στο αυτοκίνητο έως 401 και 482 χλμ. αντίστοιχα στον κύκλο WLTP. Στο κομμάτι της φόρτισης, η μικρή μπαταρία (56,2 kWh) φορτίζει με ισχύ έως 156 kW σε ταχυφορτιστή DC και η μεγάλη (67,1 kWh) έως 174 kW. Η ισχύς φόρτισης AC φτάνει τα 11 kW και στις δύο περιπτώσεις.

Η επένδυση στη λογική επιβραβεύει και το συναίσθημα

Στην Ελλάδα, το Leapmotor B05 προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις και δύο επίπεδα εξοπλισμού. Όλες έχουν 218 ίππους και κίνηση στους πίσω τροχούς. Η Life συνδυάζεται με την μπαταρία των 56,2 kWh, ενώ η Life Max διατηρεί τον ίδιο εξοπλισμό και διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία των 67,1 kWh. Την ίδια μπαταρία χρησιμοποιεί και η Design Max.

Από τη Life είναι στάνταρ οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, οι αυτόματοι προβολείς LED, τα πίσω φώτα LED, η αντλία θερμότητας, η κάμερα 360° και η κεντρική οθόνη των 14,6 ιντσών. Πέρα από τις προσθήκες στην καμπίνα, η Design Max έχει φιμέ πίσω κρύσταλλα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες και αισθητήρα βροχής.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα και τις εμπορικές προσφορές, η έκδοση Life ξεκινά από τις 25.790 ευρώ, η Life Max από τις 27.290 ευρώ και η Design Max από τις 28.790 ευρώ. Για όσους λάβουν τη βασική επιδότηση των 3.000 ευρώ από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται στα 22.790, 24.290 και 25.790 ευρώ. Για νέες αιτήσεις, η χορήγηση της επιδότησης εξαρτάται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος.

Στα αμιγώς ηλεκτρικά μικρομεσαία, η Life Max είναι η έκδοση που δείχνει πιο καθαρά πόσα περισσότερα προσφέρει το B05 για τα χρήματά του. Πριν από την κρατική επιδότηση, τα 27.290 ευρώ της Life Max είναι 960 ευρώ λιγότερα από την αντίστοιχη τιμή του MG4 Excite. Η Life Max έχει 218 ίππους και έως 482 χλμ. αυτονομίας WLTP, ενώ το MG4 έχει 170 ίππους και έως 350 χλμ. Πιο κοντά σε αυτονομία βρίσκονται το CUPRA Born των 190 ίππων, με έως 484 χλμ. και τιμή 35.000 ευρώ, και το Volkswagen ID.3 Neo Life των 190 ίππων, με έως 492 χλμ. και τιμή 39.990 ευρώ.

Στην πράξη, το B05 πρόκειται για μια ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση που στηρίζει την τιμή του με τους χώρους για τους πίσω επιβάτες, την ευκολία των χειρισμών στην πόλη και την ήσυχη κύλιση στον αυτοκινητόδρομο. Εμφανισιακά πρόκειται για ένα μοντέλο που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή, ενώ από τη θέση του οδηγού η αίσθηση άνεσης και απόλαυσης της οδήγησης κυριαρχούν. Το πορτμπαγκάζ είναι μέτριο για την κατηγορία, ενώ η εξάρτηση από την κεντρική οθόνη για αρκετές ρυθμίσεις μπορεί να ενοχλήσει εν κινήσει.

Από τις τρεις εκδόσεις, η Life Max δείχνει η πιο ισορροπημένη με επιπλέον 81 χλμ αυτονομίας σε σχέση με τη Life και όσο περισσότερο χρόνο περνάς οδηγώντας το B05 τόσο μεγαλύτερο είναι το συναισθηματικό δέσιμο που αποκτάς μαζί του.