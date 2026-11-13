Σε μια εποχή που τα μικρά turbo και οι τεράστιες οθόνες αφής θεωρούνται μονόδρομος, η Mazda επιμένει στον ατμοσφαιρικό κινητήρα, στα φυσικά κουμπιά και στην πραγματική ποιότητα.

Κάποια αυτοκίνητα φτιάχνονται για να κερδίζουν τις εντυπώσεις στα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και άλλα για να κερδίζουν τον οδηγό από τα πρώτα δέκα λεπτά πίσω από το τιμόνι. Το Mazda CX-30 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, ειδικά στην έκδοση δοκιμής μας με τον δίλιτρο κινητήρα e-SKYACTIV X των 186 ίππων, το αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση i-ACTIV AWD.

Σε μια αγορά γεμάτη από υβριδικά σύνολα μικρού κυβισμού και τρικύλινδρους turbo κινητήρες, η επιλογή της ιαπωνικής φίρμας να ακολουθήσει τον δικό της μηχανολογικό δρόμο μοιάζει σχεδόν αντισυμβατική. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι ένα compact crossover που αρνείται να ακολουθήσει τη μάζα, ποντάροντας στην ατόφια οδηγική αίσθηση, την κορυφαία ποιότητα καμπίνας και την ουσιαστική ενεργητική ασφάλεια. Τοποθετημένο ανάμεσα στο μικρότερο CX-3 και το μεγαλύτερο CX-5, το CX-30 καλύπτει τον πυρήνα της δημοφιλούς κατηγορίας C-SUV, κουβαλώντας όμως το DNA του Mazda3. Αυτό το στοιχείο καθορίζει ολόκληρο τον χαρακτήρα του από την πρώτη στιγμή που θα κλείσεις τη βαριά πόρτα πίσω σου.

Σχεδίαση που αντέχει στο χρόνο

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά της Mazda. Χωρίς περιττές ακμές, ψεύτικους αεραγωγούς ή φλύαρα γραφικά, το αμάξωμα των 4.395 χιλιοστών παίζει με τις αντανακλάσεις του φωτός στις καθαρές, σμιλεμένες επιφάνειές του, προσφέροντας μια σιλουέτα που ισορροπεί ανάμεσα στη δυναμική ενός κουπέ hatchback και το ωφέλιμο ύψος ενός SUV.

Η χαρακτηριστική μεγάλη μάσκα με το χρωμιωμένο περίγραμμα και τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED δίνουν στο εμπρός μέρος μια σοβαρή, επιβλητική έκφραση. Στο προφίλ, οι καθαρές καμπύλες αποφεύγουν τις έντονες νευρώσεις, αφήνοντας το φως να δημιουργεί φυσικές σκιές καθώς το αυτοκίνητο κινείται. Τα έντονα μαύρα προστατευτικά περιμετρικά στους θόλους των τροχών και στα μαρσπιέ υπενθυμίζουν τον crossover προσανατολισμό του μοντέλου, προστατεύοντας παράλληλα το αμάξωμα στις καθημερινές αστικές κακοτοπιές. Δεν προσπαθεί να φωνάξει για να τραβήξει το βλέμμα, αλλά ξεχωρίζει αμέσως για την αισθητική του ισορροπία και τη διαχρονικότητά του.

Καμπίνα με αύρα μεγαλύτερης κατηγορίας

Ανοίγοντας την πόρτα, αντιλαμβάνεσαι αμέσως γιατί η Mazda διεκδικεί πλέον θέση δίπλα στους παραδοσιακούς premium κατασκευαστές. Τα παχιά, μαλακά υλικά που καλύπτουν το επάνω μέρος του ταμπλό, τις επενδύσεις των θυρών και την κεντρική κονσόλα, σε συνδυασμό με τις προσεγμένες ραφές και την υποδειγματική συναρμογή, δημιουργούν ένα περιβάλλον που δύσκολα συναντάς σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή, ωστόσο, είναι η εργονομική προσέγγιση των Ιαπώνων. Ενώ σχεδόν ολόκληρος ο ανταγωνισμός καταργεί κάθε φυσικό διακόπτη υπέρ των πολύπλοκων μενού αφής, η Mazda διατηρεί κλασικά, ποιοτικά χειριστήρια για τον διζωνικό κλιματισμό και τον εξαιρετικό περιστροφικό διακόπτη HMI Commander στην κονσόλα για τον χειρισμό της κεντρικής οθόνης. Μέσα σε λίγα λεπτά τον χειρίζεσαι εντελώς τυφλά, χωρίς να αποσπάται το βλέμμα σου από τον δρόμο.

Μπροστά από τον οδηγό, ο πίνακας οργάνων συνδυάζει αναλογικά και ψηφιακά στοιχεία με υποδειγματική ευκρίνεια, ενώ το στάνταρ Head-Up Display προβάλλει την ταχύτητα, τις ενδείξεις πλοήγησης και τις προειδοποιήσεις των συστημάτων ασφαλείας απευθείας στο παρμπρίζ. Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, καλύπτοντας πλήρως τις σύγχρονες ψηφιακές απαιτήσεις χωρίς περιττό οπτικό θόρυβο.

Στον τομέα των χώρων, η εικόνα έχει δύο όψεις. Ο οδηγός και ο συνοδηγός κάθονται χαμηλά, με τα πόδια απλωμένα και το τιμόνι να έρχεται ακριβώς εκεί που πρέπει, απολαμβάνοντας μια σχεδόν σπορ θέση οδήγησης. Πίσω, όμως, το μεταξόνιο των 2.655 χιλιοστών και η σχεδίαση της οροφής περιορίζουν τον διαθέσιμο αέρα για τα γόνατα ψηλότερων επιβατών, ενώ τα μικρά πίσω παράθυρα και οι φαρδιές πίσω κολόνες μειώνουν ελαφρώς την αίσθηση ευρυχωρίας. Το πορτμπαγκάζ των 430 λίτρων (που φτάνει τα 1.406 λίτρα με πεσμένα τα πίσω καθίσματα) έχει κανονικό, τετραγωνισμένο σχήμα και χαμηλό κατώφλι φόρτωσης, επαρκώντας για τις οικογενειακές ανάγκες χωρίς να διεκδικεί ρεκόρ κατηγορίας.

Η ιδιαιτερότητα του e-SKYACTIV X

Κάτω από το μακρύ καπό βρίσκεται ο δίλιτρος τετρακύλινδρος κινητήρας e-SKYACTIV X, ένα μηχανολογικό κομψοτέχνημα που συνδυάζει τον κύκλο λειτουργίας ενός βενζινοκινητήρα με την αυτανάφλεξη υπό συμπίεση ενός diesel (τεχνολογία SPCCI — Spark Controlled Compression Ignition). Με τη βοήθεια ενός μηχανικού υπερσυμπιεστή που εξασφαλίζει επάρκεια αέρα και ενός ήπιου υβριδικού συστήματος 24V (MHEV), το σύνολο στοχεύει στη βέλτιστη θερμοδυναμική απόδοση σε όλο το φάσμα λειτουργίας.

Με απόδοση 186 ίππων στις 6.000 σ.α.λ. και 240 Nm ροπής στις 4.000 σ.α.λ., ο κινητήρας αυτός απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από τον οδηγό. Δεν έχει το απότομο «φούσκωμα» στις 1.800 σ.α.λ. ενός τυπικού υπερτροφοδοτούμενου συνόλου· αντιθέτως, δουλεύει βελούδινα, αθόρυβα και απολύτως γραμμικά στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, ζητώντας στροφές πάνω από τις 3.500–4.000 σ.α.λ. για να ξεδιπλώσει όλη τη ζωντάνια του.

Το κλασικό αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων με μετατροπέα ροπής συνεργάζεται αρμονικά με τον πολιτισμένο χαρακτήρα του συνόλου. Οι αλλαγές του είναι ομαλές και διακριτικές στην καθημερινή μετακίνηση, ενώ μέσω των paddles πίσω από το τιμόνι μπορείς να κατεβάσεις άμεσα σχέση όταν θέλεις να εκμεταλλευτείς το άνω φάσμα του στροφομέτρου σε μια γρήγορη προσπέραση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,8 δευτερόλεπτα (8,7 δλ. στις πραγματικές μετρήσεις δρόμου) και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 204 χλμ./ώρα.

Στο δρόμο με σύμμαχο την τετρακίνηση

Εκεί που το CX-30 κερδίζει κατά κράτος τον ανταγωνισμό είναι στην αίσθηση που μεταφέρει στον οδηγό. Παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος (175 χιλιοστά), συμπεριφέρεται περισσότερο σαν ένα καλοστημένο hatchback παρά σαν τυπικό crossover. Το τιμόνι έχει ιδανικό βάρος, φυσική επαναφορά και πλούσια πληροφόρηση, οι κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές είναι ελάχιστες χάρη και στο σύστημα ελέγχου δυναμικής G-Vectoring Control Plus, ενώ η ακρίβεια τοποθέτησης εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη.

Η τετρακίνηση i-ACTIV AWD λειτουργεί προληπτικά και όχι εκ των υστέρων. Με τη βοήθεια δεκάδων αισθητήρων που παρακολουθούν διαρκώς τη γωνία του τιμονιού, τη θέση του γκαζιού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την πρόσφυση κάθε τροχού, κατανέμει τη ροπή στους πίσω τροχούς πριν ακόμη εμφανιστεί η παραμικρή απώλεια πρόσφυσης. Σε βρεγμένο οδόστρωμα, γλιστερή άσφαλτο ή πατημένες χωμάτινες διαδρομές, η σταθερότητα και η ελκτική πρόσφυση προσφέρουν ένα υψηλό δίχτυ ασφαλείας χωρίς να αλλοιώνουν τον ζωντανό χαρακτήρα του πλαισίου.

Η ανάρτηση (γόνατα MacPherson εμπρός, ημιάκαμπτος άξονας πίσω) έχει σαφώς σφιχτό προσανατολισμό. Στον ανοιχτό δρόμο, στις παρατεταμένες καμπές και στις διαδοχικές στροφές αποδίδει εξαιρετικά, ελέγχοντας υποδειγματικά τις κινήσεις του αμαξώματος. Στις κοφτές εγκάρσιες ανωμαλίες των ελληνικών δρόμων, ωστόσο, περνά μια πιο ξερή αντίδραση στην καμπίνα, ειδικά με τους τροχούς των 18 ιντσών. Στον αυτοκινητόδρομο, πάντως, η κορυφαία ηχομόνωση και η σταθερότητα θυμίζουν αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας.

Η πραγματικότητα της κατανάλωσης

Ενώ η Mazda ανακοινώνει εργοστασιακή μέση κατανάλωση 6,2 λίτρα/100 χλμ. κατά WLTP για την έκδοση AWD Auto, στην καθημερινή πραγματικότητα οι αριθμοί είναι υψηλότεροι. Σε μικτές συνθήκες πόλης και περιαστικών διαδρομών, η μέση κατανάλωση της δοκιμής σταθεροποιήθηκε γύεω από τα 8 λίτρα/100 χλμ. Στον ανοιχτό δρόμο, με σταθερό και ήρεμο ρυθμό ταξιδιού, μπορείς να δεις τιμές κοντά στα 6,5 λίτρα/100 χλμ., αξιοποιώντας την υψηλή αποδοτικότητα της ανάφλεξης SPCCI σε σταθερό φορτίο. Ωστόσο, το αυξημένο βάρος της τετρακίνησης και η λειτουργία του κλασικού αυτόματου κιβωτίου απαιτούν το αντίτιμό τους στο πυκνό «σταμάτα-ξεκίνα» της πόλης, ειδικά αν πιέσεις τον κινητήρα ψηλά.

Η έκδοση 2.0L e-SKYACTIV X 186 PS AWD Auto απευθύνεται σε ένα συνειδητοποιημένο κοινό που αναζητά ποιότητα, οδηγική απόλαυση και τετρακίνηση παντός καιρού, μακριά από τις συνηθισμένες συνταγές της κατηγορίας. Με τις τιμές των αυτόματων τετρακίνητων εκδόσεων να ξεκινούν λίγο πάνω από τις 38.000 ευρώ (και να φτάνουν έως τις περίπου 40.600 ευρώ στις κορυφαίες εκδόσεις εξοπλισμού), τοποθετείται απέναντι στον premium ανταγωνισμό με όπλα την κορυφαία ποιότητα κατασκευής, τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό ασφαλείας και έναν οδηγικό χαρακτήρα που δύσκολα βρίσκεις σήμερα στα compact SUV.