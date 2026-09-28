JAECOO 5 SHS-H & EV: Πρώτη γνωριμία με το νέο compact SUV

Το νέο JAECOO 5 έρχεται στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις με κοινό αμάξωμα αλλά διαφορετική λογική χρήσης: ως full hybrid SHS-H με 224 ίππους και ως αμιγώς ηλεκτρικό EV με 211 ίππους.

Η JAECOO επεκτείνει τη γκάμα της στην ελληνική αγορά με το 5, ένα compact SUV μήκους 4,38 μέτρων που έρχεται να καλύψει δύο διαφορετικές διαδρομές προς την εξηλεκτρισμένη μετακίνηση. Από τη μία βρίσκεται το JAECOO 5 SHS-H, ένα πλήρως υβριδικό χωρίς δυνατότητα ή ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Από την άλλη, το JAECOO 5 EV, ένα αμιγώς ηλεκτρικό με μπαταρία 61 kWh και επίσημη αυτονομία έως 402 km.

Η ιδέα δεν είναι καινούργια: ίδιο αμάξωμα, διαφορετικά συστήματα κίνησης, ώστε ο αγοραστής να διαλέγει με βάση τις πραγματικές του ανάγκες και συνθήκες χρήσης. Στην περίπτωση του JAECOO 5 όμως, οι δύο εκδόσεις δεν διαφέρουν μόνο στο σύστημα κίνησης. Η EV αξιοποιεί διαφορετικά τον διαθέσιμο χώρο, προσθέτει λειτουργίες που σχετίζονται με τη φόρτιση και την ηλεκτρική χρήση, ενώ το SHS-H απευθύνεται σε όσους θέλουν την οικονομία και την αίσθηση ηλεκτρικής υποβοήθησης χωρίς να αλλάξουν τον τρόπο που μετακινούνται και ανεφοδιάζονται.

Σχεδίαση με SUV χαρακτήρα

Με μήκος 4.380 mm, πλάτος 1.860 mm, ύψος 1.650 mm και μεταξόνιο 2.620 mm, το JAECOO 5 τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των compact SUV. Οι διαστάσεις του είναι διαχειρίσιμες για την πόλη, αλλά οι αναλογίες και η σχεδίαση του δίνουν πιο στιβαρή παρουσία από ό,τι ίσως περιμένει κανείς από τα 4,38 μέτρα του μήκους του.

Η εμπρός όψη είναι σχετικά όρθια, με μεγάλη μάσκα στην υβριδική έκδοση και διαφορετική διαχείριση της εισαγωγής αέρα στην ηλεκτρική. Τα Full LED φωτιστικά σώματα, οι έντονοι θόλοι των τροχών και οι καθαρές, σχεδόν τετραγωνισμένες επιφάνειες συνθέτουν ένα SUV που δεν προσπαθεί να δείξει πιο σπορ από όσο είναι. Αντιθέτως, επιλέγει μια σχεδίαση που παραπέμπει περισσότερο σε ανθεκτικότητα και πρακτικότητα.

Η διαφορά ανάμεσα σε SHS-H και EV παραμένει διακριτική. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή του αγοραστή δεν γίνεται με βάση δύο διαφορετικές αισθητικές ταυτότητες, αλλά καθαρά με βάση τον τρόπο χρήσης. Το JAECOO 5 διατηρεί την ίδια συνολική εικόνα είτε επιλεγεί ως full hybrid είτε ως ηλεκτρικό.

Ψηφιακό εσωτερικό και δύο επίπεδα εξοπλισμού

Στο εσωτερικό, η JAECOO ακολουθεί τη γνώριμη πλέον λογική της κατηγορίας: ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,88 ιντσών μπροστά από τον οδηγό και μεγάλη, κάθετα τοποθετημένη κεντρική οθόνη 13,2 ιντσών. Μέσα από αυτήν ελέγχεται σημαντικό μέρος των λειτουργιών του αυτοκινήτου, από το infotainment και τον κλιματισμό έως επιμέρους ρυθμίσεις του οχήματος.

Η βασική έκδοση Select περιλαμβάνει ήδη Full LED φωτιστικά σώματα, θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενα καθίσματα, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, keyless είσοδο, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας, έξι ηχεία, ζάντες 18 ιντσών και 19 συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Η Exclusive προσθέτει σταθερή πανοραμική οροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με θέρμανση και αερισμό, ηχοσύστημα Sony με οκτώ ηχεία, ασύρματη φόρτιση κινητού, ατμοσφαιρικό φωτισμό, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και κάμερα πανοραμικής απεικόνισης 540°.

Η τελευταία αξίζει ειδική αναφορά, όχι επειδή υποκαθιστά την προσοχή του οδηγού, αλλά επειδή μπορεί να φανεί χρήσιμη στην καθημερινότητα: σε στενούς δρόμους, σε χώρους στάθμευσης ή σε ελιγμούς όπου οι εξωτερικές διαστάσεις ενός SUV απαιτούν καλύτερη εικόνα του περιβάλλοντος.

Χώροι και πρακτικότητα

Οι δύο εκδόσεις έχουν διαφορετική διαμόρφωση χώρων. Το JAECOO 5 SHS-H προσφέρει χώρο αποσκευών 410 λίτρων, ο οποίος φτάνει στα 1.180 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Στην EV, ο πίσω χώρος αυξάνεται στα 480 λίτρα και στα 1.214 λίτρα με τα καθίσματα διπλωμένα.

Η ηλεκτρική έκδοση διαθέτει επιπλέον εμπρός χώρο αποσκευών, ή frunk, 35 λίτρων. Δεν αλλάζει δραματικά την πρακτικότητα του μοντέλου, είναι όμως χρήσιμος για την αποθήκευση καλωδίων φόρτισης ή μικρότερων αντικειμένων, ώστε να μην καταλαμβάνουν χώρο από το βασικό πορτμπαγκάζ.

Η JAECOO δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στις μετακινήσεις με κατοικίδια. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα υλικά των καθισμάτων έχουν πιστοποίηση TÜV SÜD ως pet-friendly, με αυξημένη αντοχή σε γρατζουνιές, χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων και αντιβακτηριακή προστασία 99,9%. Προσφέρονται επίσης αξεσουάρ όπως προστατευτικό χώρου αποσκευών, διαχωριστικό ασφαλείας, αναδιπλούμενη ράμπα και φορητό μπολ νερού.

Στην EV προστίθεται το Pet Mode, το οποίο διατηρεί ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας στην καμπίνα όταν ο οδηγός απομακρύνεται προσωρινά. Πρόκειται για λειτουργία που χρειάζεται πάντα υπεύθυνη χρήση και δεν αναιρεί την ανάγκη επίβλεψης ενός ζώου, όμως δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η JAECOO προσπαθεί να διαφοροποιήσει το 5.

JAECOO 5 SHS-H: 224 ίπποι με πολύ χαμηλή κατανάλωση

Η υβριδική έκδοση είναι πιθανότατα εκείνη που θα απευθυνθεί στο ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα. Το σύστημα SHS-H συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,83 kWh και το Dedicated Hybrid Transmission της μάρκας. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 ίππους και η συνδυαστική ροπή τα 295 Nm. Η επιτάχυνση 0–100 km/h ανακοινώνεται στα 7,9 δευτερόλεπτα, η τελική ταχύτητα στα 175 km/h και η συνδυασμένη κατανάλωση στα 5,3 l/100 km κατά WLTP. Με ρεζερβουάρ 51 λίτρων, η επίσημη συνδυαστική αυτονομία φτάνει έως 905 km.

Το σημαντικό είναι πως πρόκειται για full hybrid και όχι για plug-in hybrid. Δεν χρειάζεται φόρτιση από πρίζα: η μπαταρία φορτίζεται από το ίδιο το υβριδικό σύστημα και την ανάκτηση ενέργειας. Για τον οδηγό που θέλει να μειώσει κατανάλωση και να έχει συχνότερη ηλεκτρική κίνηση στην πόλη, χωρίς να οργανώσει φόρτιση στο σπίτι ή στη δουλειά, αυτή είναι η πιο απλή μετάβαση.

JAECOO 5 EV: 400 χλμ αυτονομία και φόρτιση έως 130 kW

Το JAECOO 5 EV έχει εμπρός ηλεκτροκινητήρα 155 kW, δηλαδή 211 ίππων, με 288 Nm ροπής. Είναι ελαφρώς λιγότερο ισχυρό από το SHS-H σε ονομαστικούς ίππους, όμως λόγω της άμεσης απόδοσης της ροπής ολοκληρώνει το 0–100 km/h οριακά ταχύτερα, σε 7,7 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα είναι ίδια, στα 175 km/h.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 61 kWh και η ανακοινωμένη αυτονομία φτάνει έως 402 km κατά WLTP, με κατανάλωση 16,5 kWh/100 km. Η φόρτιση AC υποστηρίζεται έως 10,3 kW, με πλήρη φόρτιση 0–100% σε περίπου οκτώ ώρες. Σε ταχυφορτιστή DC, η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 130 kW και η εταιρεία ανακοινώνει χρόνο 28 λεπτών για φόρτιση από 30% έως 80%.

Εκτός από το V2L, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές, η EV διαθέτει προγραμματισμό φόρτισης, ενεργά πτερύγια μάσκας για τη διαχείριση αεροδυναμικής και θερμοκρασίας, καθώς και λειτουργίες Camping Mode και Parking Climate Mode. Για τον οδηγό που διαθέτει σταθερή δυνατότητα φόρτισης σε σπίτι ή εργασία, η EV είναι η έκδοση που αξιοποιεί περισσότερο την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα.

Πρώτη οδηγική επαφή με το Jaecoo 5

Η πρώτη επαφή με το JAECOO 5 έγινε σε περιορισμένη διαδρομή και με τις δύο εκδόσεις, οπότε τα συμπεράσματα αφορούν τον χαρακτήρα τους και όχι ακόμη την πλήρη συμπεριφορά τους σε όλες τις συνθήκες ή την πραγματική κατανάλωση και αυτονομία σε μεγάλη δοκιμή.

Το JAECOO 5 SHS-H δίνει από τα πρώτα μέτρα την αίσθηση ενός αυτοκινήτου που έχει ρυθμιστεί για ομαλή καθημερινή μετακίνηση. Στις χαμηλές ταχύτητες, η ηλεκτρική υποβοήθηση έχει ουσιαστική παρουσία και το ξεκίνημα γίνεται ήσυχα. Η μετάβαση στη λειτουργία του βενζινοκινητήρα γίνεται κατά κανόνα πολιτισμένα, ενώ όταν ζητηθεί έντονη επιτάχυνση το σύστημα προσφέρει επαρκές απόθεμα ισχύος. Στην περιορισμένη αστική διαδρομή της πρώτης οδηγικής επαφής, η ένδειξη κατανάλωσης παρέμεινε στην περιοχή των 5,0 λτ./100 χλμ., στοιχείο που δείχνει την αποτελεσματικότητα του υβριδικού συστήματος στις συνθήκες όπου η ηλεκτρική συνδρομή αξιοποιείται περισσότερο.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ, κάτι που διευκολύνει τις αστικές μετακινήσεις και τους ελιγμούς. Η ανάρτηση δείχνει να έχει προσανατολισμό στην άνεση και στην απορρόφηση των ανωμαλιών, όχι σε σπορ αμεσότητα. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα για το κοινό που στοχεύει το μοντέλο: το SHS-H δείχνει να απευθύνεται σε εκείνον που θέλει ένα ήσυχο και ξεκούραστο SUV για κάθε μέρα, χωρίς να του ζητά να αλλάξει συνήθειες.

Η EV ενισχύει αυτή την αίσθηση ηρεμίας, με την άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα και την απουσία θορύβου από θερμικό μοτέρ. Η επιτάχυνση είναι γραμμική και άμεση, ενώ η πρόσθετη αίσθηση βάρους χαμηλά από την μπαταρία συμβάλλει σε πιο δεμένη αίσθηση στις αλλαγές κατεύθυνσης. Και εδώ, η συνολική ρύθμιση παραμένει άνετη και φιλική παρά σπορ.

Σε αμφότερες τις εκδόσεις, η ψηφιακή οργάνωση του εσωτερικού είναι σύγχρονη, αλλά η εκτεταμένη χρήση της κεντρικής οθόνης σημαίνει ότι ο οδηγός χρειάζεται λίγη εξοικείωση για να εντοπίζει γρήγορα κάθε επιμέρους ρύθμιση. Η πληρέστερη αξιολόγηση θα απαιτήσει κανονική, πολυήμερη δοκιμή, ιδιαίτερα για την πραγματική κατανάλωση του SHS-H και την αυτονομία/φόρτιση του EV σε συνθήκες εκτός πόλης.

Τιμές στην Ελλάδα και εγγυήσεις

Το JAECOO 5 SHS-H διατίθεται στις εκδόσεις Select και Exclusive:

Έκδοση Τιμή καταλόγου Τιμή με προωθητική ενέργεια JAECOO 5 SHS-H Select 26.900 ευρώ 26.200 ευρώ JAECOO 5 SHS-H Exclusive 30.500 ευρώ 29.800 ευρώ

Για το JAECOO 5 EV, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Τιμή καταλόγου Αναφερόμενη τιμή με όφελος JAECOO 5 EV Select 35.900 ευρώ 28.900 ευρώ JAECOO 5 EV Exclusive 37.900 ευρώ 30.900 ευρώ

Στην περίπτωση του EV, το αναφερόμενο συνολικό όφελος έως 7.000 ευρώ περιλαμβάνει προωθητική ενέργεια 4.000 ευρώ από την εταιρεία και έως 3.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», για όσους πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την τελική τιμή και την επιλεξιμότητα κατά τον χρόνο αγοράς.

Το μοντέλο συνοδεύεται από εγγύηση επτά ετών για τα μηχανικά μέρη, οκτώ ετών για τη μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, καθώς και επταετή οδική βοήθεια.

Ποιο JAECOO 5 ταιριάζει σε ποιον;

Η απάντηση δεν έχει να κάνει τόσο με τις επιδόσεις, όσο με τη δυνατότητα

φόρτισης και το είδος των διαδρομών.

Το JAECOO 5 SHS-H ταιριάζει σε οδηγούς που κάνουν συχνά μεγάλα ταξίδια, δεν έχουν καθημερινή πρόσβαση σε φόρτιση ή απλώς θέλουν ένα πλήρως υβριδικό SUV με οικονομία και ηλεκτρική υποβοήθηση χωρίς αλλαγή συνηθειών.

Το JAECOO 5 EV απευθύνεται σε όσους μπορούν να φορτίζουν σταθερά στο σπίτι ή στη δουλειά και θέλουν την αμεσότητα, την ησυχία και το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος μιας αμιγώς ηλεκτρικής χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, το JAECOO 5 στηρίζει την πρότασή του στο απόλυτο value for money που προσφέρει. Δίνει δύο σαφείς επιλογές κίνησης, πολύ καλό επίπεδο εξοπλισμού και έναν χαρακτήρα που ευνοεί την άνεση, την πρακτικότητα και τη χρήση στην καθημερινότητα, χωρίς να ζητά μια περιουσία είτε για την απόκτηση είτε για τη χρήση.