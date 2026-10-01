Απόλυτη στήριξη στον Φρεντ Βασέρ από τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει η κριτική να ασκηθεί αλλού.

Οι τελευταίες ημέρες μόνο ήρεμες δεν είναι στη Scuderia Ferrari. Οι δηλώσεις του Κρίστιαν Χόρνερ πυροδότησαν σωρεία φημών σχετικά με το μέλλον του Φρεντ Βασέρ στο «τιμόνι» της ομάδας της Formula 1.

Από την πλευρά του ο Γάλλος επικεφαλής εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τα δημοσιεύματα που έχουν χαλάσει τις ισορροπίες εντός της κόκκινης ομάδας. Εν συνεχεία, η Ferrari διέψευσε δημόσια την οποιαδήποτε αλλαγή, ενώ στη Μαλαισία ήρθε η σειρά των οδηγών να στηρίξουν ευθέως τον Βασέρ.

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Η παρέμβαση του Χάμιλτον

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δράση στη Σεπάνγκ, ο Λιούις Χάμιλτον προχώρησε σε ξεκάθαρες δηλώσεις στήριξης προς τον Φρεντ Βασέρ. Ο Βρετανός έβγαλε τον Γάλλο εκτός της συζήτησης γύρω από τα προβλήματα και τις αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζεται η Ferrari.

Ο Χάμιλτον θεωρεί ότι η σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να επιστρέψει η Ferrari στην κορυφή και ξεκαθάρισε τη θέση του για τον Βασέρ.

«Νομίζω ότι ο Φρεντ έχει την πλήρη στήριξη. Η δομή είναι πολύ σημαντική, όπως και η σταθερότητα. Στο τέλος, σε οποιαδήποτε εταιρεία, είναι απαραίτητο όλοι να τραβούν προς την ίδια κατεύθυνση. Εδώ υπάρχει συχνά η αίσθηση ότι όλη η προσοχή επικεντρώνεται σε έναν άνθρωπο και σε μία θέση. Με τα χρόνια έχουμε δει πολλούς ανθρώπους να έρχονται και να φεύγουν από τη θέση που έχει σήμερα ο Φρεντ, όμως είναι ένας φανταστικός ηγέτης. Είναι πραγματικά ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει αυτή την ομάδα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Παράλληλα, όμως, ο Βρετανός τόνισε ότι τα ζητήματα της Ferrari δεν μπορούν να περιορίζονται αποκλειστικά στον επικεφαλής της ομάδας: «Υπάρχει μία δομή που βρίσκεται εκεί εδώ και πολύ καιρό και πρέπει να εξετάσουμε αν θα χρειαστεί να βελτιωθεί στο μέλλον. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι πάνω από τον Φρεντ. Δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο ένα άτομο. Υπάρχουν αλλαγές που εγώ θα έκανα, αλλά δεν πρόκειται να πω ποιες είναι. Ο Τότο βρίσκεται σε διαφορετική θέση από τον Φρεντ και η δομή είναι επίσης πολύ διαφορετική. Ο Φρεντ έχει ηγηθεί της ομάδας και έχει συμβάλει στις αλλαγές που έγιναν τον τελευταίο χρόνο. Μας έχει βοηθήσει να βρεθούμε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών, κάτι που αποτελεί μεγάλο βήμα σε σχέση με την περασμένη σεζόν».

Ο Χάμιλτον αναφέρθηκε και στο αγωνιστικό μειονέκτημα της Ferrari, υποστηρίζοντας ότι η σημαντικότερη απώλεια προέρχεται αυτή τη στιγμή από τη μονάδα ισχύος:

«Η διαφορά που έχουμε αφορά απλώς τον κινητήρα και δεν είναι κάτι που κρύβουμε. Ξέρουμε ότι κάθε αγωνιστικό τριήμερο χάνουμε τέσσερα δέκατα, μερικές φορές ακόμη και έξι δέκατα, καθαρά από την ισχύ στις ευθείες. Γνωρίζουμε την κατάσταση και είναι ένας τομέας πάνω στον οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Εργάζονται στο μέγιστο για να λύσουν το πρόβλημα ενόψει της επόμενης χρονιάς».

«Στη Ferrari όλα γίνονται δέκα φορές χειρότερα»

Ο Χάμιλτον δεν έκρυψε και την ενόχλησή του για την ένταση της κριτικής που συνοδεύει κάθε αρνητικό αποτέλεσμα της Ferrari, τονίζοντας ότι αυτή επηρεάζει και τους ανθρώπους που εργάζονται στο Μαρανέλο.

«Με απογοητεύει όλη αυτή η αρνητικότητα. Βλέπουμε άλλους να κάνουν λάθη και δεν γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση. Αν κάνουμε εμείς το ίδιο λάθος ή απλώς δεν είμαστε τέλειοι και ξέρουμε ότι δεν είμαστε, για οποιονδήποτε λόγο, στη Ferrari όλα γίνονται δέκα φορές χειρότερα. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που πρέπει να περιμένεις, επειδή η Ferrari είναι η ομάδα που παρακολουθείται περισσότερο και μακράν η πιο εμβληματική».

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