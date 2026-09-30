Η επιστροφή της Σεπάνγκ ήταν η αφορμή για τη Mercedes F1 να τροποποιήσει το χρωματισμό της W17, γιορτάζοντας μια άκρως επιτυχημένη συνεργασία.

Με διαφορετική εμφάνιση θα παραταχθεί η Mercedes στην πίστα της Σεπάνγκ για το Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία. Η γερμανική ομάδα παρουσίασε ένα ειδικό livery για τις W17 των Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι, ενόψει της επιστροφής της Formula 1 στη Κουάλα Λούμπουρ για πρώτη φορά από το 2017.

Το συγκεκριμένο αγωνιστικό τριήμερο είναι έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερο. Η διαδρομή επέστρεψε στο καλεντάρι, καθώς δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα στη χρονιά ο αγώνας στο Μπαχρέιν. Για την ομάδα του Μπράκλεϊ, η επιστροφή στη Σεπάνγκ έχει ξεχωριστή σημασία, μιας και ο βασικός χορηγός της, Petronas, έχει έδρα τη Μαλαισία.

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Επιστροφή σε μία ξεχωριστή έδρα της Mercedes

Η Petronas, πέρα από βασικός χορηγός, είναι άμεσος συνεργάτης της Mercedes στη Formula 1 από το 2010, τη χρονιά που επέστρεψε ως εργοστασιακή ομάδα. Της παρέχει καύσιμα και λιπαντικά, με τα οποία έχει φτάσει σε 15 τίτλους από το 2014 έως το 2021.

Για το φετινό αγώνα το ασημί της Mercedes θα δώσει τη θέση του στο τιρκουάζ της Petronas. Έτσι, οι Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ θα έχουν έναν ακόμη λόγο ώστε να κατακτήσουν τη νίκη την Κυριακή (σ.σ. εκκίνηση 10:00 πμ ώρα Ελλάδος).

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που η Mercedes χρησιμοποιεί ένα ειδικό livery για να αναδείξει τη σχέση της με την Petronas. Το 2024 οι δύο W15 είχαν εμφανιστεί στη Σιγκαπούρη με πολύ μεγαλύτερη παρουσία του χαρακτηριστικού σμαραγδί χρώματος της εταιρείας, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια της Petronas.

Οι επιτυχίες της Mercedes στη Σεπάνγκ

Η Formula 1 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Σεπάνγκ το 1999 και η μαλαισιανή πίστα παρέμεινε στο καλεντάρι για 19 συνεχόμενες σεζόν. Η Mercedes συμμετείχε ως εργοστασιακή ομάδα στους τελευταίους οκτώ από αυτούς τους αγώνες.

Η σημαντικότερη επιτυχία της ήρθε το 2014. Ο Λιούις Χάμιλτον μετέτρεψε την pole position σε νίκη, με τον Νίκο Ρόσμπεργκ να ολοκληρώνει το 1-2 για τις δύο Mercedes. Τρία χρόνια αργότερα, στην τελευταία μέχρι σήμερα επίσκεψη της Formula 1 στη Μαλαισία, ο Χάμιλτον σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο pole position που έχει καταγραφεί στο Σεπάνγκ.

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