Η Dacia θα συμμετέχει στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina 2026 παρουσιάζοντας όλη τη γκάμα των μοντέλων της, από το best seller Sandero, μέχρι το πληθωρικό Bigster.

Με πλήρη γκάμα και αρκετές νέες εκδόσεις θα δώσει το «παρών» η Dacia στην AUTO ATHINA 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Η μάρκα θα βρίσκεται στο περίπτερο B4 του Hall 4, παρουσιάζοντας λύσεις από το Sandero έως τα μεγαλύτερα Duster και Bigster.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται φέτος στις επιλογές LPG, στα υβριδικά συστήματα και στην ηλεκτρική τετρακίνηση, με στόχο τον περιορισμό του κόστους χρήσης. Παράλληλα, για τη διάρκεια της έκθεσης θα ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις που φτάνουν έως τις 3.000 ευρώ σε επιλεγμένα μοντέλα και αυτοκίνητα.

Από το Sandero στο νέο υβριδικό Jogger

Στο περίπτερο της Dacia θα βρίσκονται τα Sandero και Sandero Stepway στις εκδόσεις Eco-G 120 και Eco-G 120 EDC αντίστοιχα. Ο bi-fuel κινητήρας βενζίνης-LPG προσφέρει αυτονομία έως 1.450 χλμ., ενώ το Sandero διατηρεί και μέσα στο 2026 τη θέση του ανάμεσα στα best seller μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί και το επταθέσιο Jogger στην έκδοση Hybrid 155. Το σύστημα βασίζεται σε βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρου και δύο ηλεκτροκινητήρες, με συνολική απόδοση 155 ίππων. Σύμφωνα με τη Dacia, μπορεί να κινείται ηλεκτρικά έως και στο 80% των αστικών μετακινήσεων, προσφέροντας παράλληλα έως 40% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με αντίστοιχο συμβατικό βενζινοκινητήρα.

Η νέα 4x4 τεχνολογία σε Duster και Bigster

Ξεχωριστή θέση θα έχουν τα Duster και Bigster, τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην έκδοση Tribrid 150 4x4 auto. Πρόκειται, σύμφωνα με τη Dacia, για σύστημα που συνδυάζει υβριδική λειτουργία, ηλεκτρική τετρακίνηση, βενζίνη-LPG και αυτόματο κιβώτιο.

Στον εμπρός άξονα βρίσκεται turbo βενζινοκινητήρας 1,2 λίτρου με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V και ισχύ 140 ίππων, ενώ πίσω υπάρχει ηλεκτροκινητήρας 31 ίππων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 154 ίππους. Ο θερμικός κινητήρας συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, ενώ ο πίσω ηλεκτροκινητήρας διαθέτει δικό του κιβώτιο δύο σχέσεων.

Η μπαταρία των 0,84 kWh φορτίζει μέσω ανάκτησης ενέργειας, επιτρέποντας στα Duster και Bigster να κινούνται, σύμφωνα με τη μάρκα, έως και κατά 60% του χρόνου ηλεκτρικά μέσα στην πόλη. Με δύο δεξαμενές 50 λίτρων για βενζίνη και LPG, η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 1.500 χλμ. κατά WLTP.

Στον χώρο των test drives οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν τα Sandero Stepway Eco-G 120 EDC και Duster Eco-G 120. Η έκθεση θα λειτουργεί 14:00-21:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και 10:00-21:00 τα Σαββατοκύριακα.