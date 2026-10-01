To νέο πρωτότυπο της Opel επαναπροσδιορίζει μια κατηγορία στην οποία κατέχει μακρά παράδοση, καθώς ετοιμάζεται για την παρουσίαση του station wagon του αύριο.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη της ονομασίας του νέου της πρωτοτύπου, Opel Sports Tourer eXperimental Concept ή, εν συντομία, STX Concept, η Opel δίνει τώρα στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες του, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από όσα θα αποκαλυφθούν στο Παρίσι.

Από το διαθέσιμο υλικό αναδεικνύονται πτυχές της σχεδίασης και την προσοχή στη λεπτομέρεια του Opel STX Concept. Παράλληλα, προϊδεάζουν για την εξέλιξη του Opel Vizor, αλλά και για το πώς η Opel οραματίζεται το μέλλον των station wagon.

Νέα εποχή για το Opel Visor

Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά είναι η εξέλιξη του Opel Vizor. Η χαρακτηριστική σχεδιαστική «υπογραφή» στο εμπρός μέρος αποκτά ακόμη πιο έντονη παρουσία, με ένα νέο φωτεινό μοτίβο που σχηματίζεται από λεπτές, κάθετες και ελαφρώς κεκλιμένες περσίδες. Στο επίκεντρο παραμένει το φωτιζόμενο έμβλημα Opel Blitz, τοποθετημένο στο κέντρο του Opel Compass.

Η αεροδυναμική απόδοση αποτελεί διαχρονικά βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας των επιβατικών μοντέλων Opel. Το STX Concept εξελίσσει αυτή την παράδοση, υιοθετώντας έξυπνες αεροδυναμικές λύσεις που έχουν σχεδιαστεί όχι μόνο για τη μείωση της κατανάλωσης, αλλά και για να εξασφαλίζουν υψηλή ευστάθεια και οδηγική απόλαυση ακόμη και σε πολύ υψηλές ταχύτητες.

Η πλήρης αποκάλυψη του Opel STX Concept θα πραγματοποιηθεί στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου το εντυπωσιακό πρωτότυπο θα γιορτάσει την παγκόσμια πρεμιέρα του, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026.