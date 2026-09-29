Μήνυμα στήριξης στον Φρεντ Βασέρ από τη διοίκηση της Ferrari, βάζοντας τέλος στις φήμες περί αντικατάστασής του.

Η Ferrari αποφάσισε να παρέμβει επίσημα για να βάλει τέλος στη συζήτηση γύρω από το μέλλον του Φρεντ Βασέρ. Σε έκτακτη ενημέρωση η ιταλική μάρκα ξεκαθάρισε ότι ο Γάλλος εξακολουθεί να έχει την πλήρη στήριξη της ανώτατης διοίκησης και ότι δεν υπάρχει αλλαγή στη θέση της σχετικά με την ηγεσία της Scuderia στη Formula 1.

Η παρέμβαση ήρθε λίγες ημέρες μετά τις έντονες δηλώσεις του ίδιου του Βασέρ στο Μπακού, όπου είχε παραδεχθεί ότι οι συνεχείς φήμες δεν επιτρέπουν στην ομάδα να εργάζεται με την απαιτούμενη ηρεμία και είχε σχολιάσει δηκτικά ότι «ο κύριος Χόρνερ ψάχνει δουλειά παντού». Η αναφορά του συνδεόταν με τις πρόσφατες δηλώσεις του Κρίστιαν Χόρνερ, ο οποίος χαρακτήρισε τη Ferrari «όνειρο» και «κοιμώμενο γίγαντα» της Formula 1.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Βασέρ

Σε ανακοίνωσή της, η διεύθυνση επικοινωνίας της Ferrari υπό την επικεφαλής, Μαρία Κόντι, ανέφερε η πως εμπιστοσύνη από τον πρόεδρο Τζον Έλκαν και τον CEO, Μπενεντέτο Βίνια προς τον Βασέρ και την αγωνιστική ομάδα του δεν έχει μεταβληθεί.

«Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε έντονη φημολογία γύρω από τη Scuderia Ferrari HP και ιδιαίτερα σχετικά με τη διοίκησή της. Η θέση της Ferrari είναι ξεκάθαρη και δεν έχει αλλάξει: είχαμε πάντοτε πλήρη εμπιστοσύνη στον Φρεντ Βασέρ και την ομάδα του και αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο η ομάδα να παραμείνει ενωμένη και συμπαγής και να επικεντρώσουμε όλη μας την ενέργεια στη δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Η Ferrari πάντοτε προκαλούσε τεράστιο ενδιαφέρον και είναι απολύτως φυσιολογικό πολλοί επαγγελματίες να θέλουν να αποτελέσουν μέρος της. Αυτό δείχνει τη δύναμη όσων αντιπροσωπεύει πραγματικά η Ferrari».

Η Κόντι ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η εταιρεία δεν θέλει να σχολιάζει κάθε σενάριο που εμφανίζεται γύρω από την ομάδα της Formula 1: «Γι' αυτό θέλουμε να αποφύγουμε να τροφοδοτούμε τις φήμες ή να σχολιάζουμε υποθέσεις που προέρχονται εκτός της εταιρείας. Αυτό δεν αφορά μόνο την περίπτωση του κυρίου Χόρνερ, αλλά γενικότερα τις πολλές φήμες γύρω από τον Φρεντ. Για ακόμη μία φορά, έχουμε εμπιστοσύνη στον Φρεντ Βασέρ και την ομάδα του. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και έχει επιβεβαιωθεί και στο παρελθόν».

Τέλος στη συζήτηση για αλλαγή επικεφαλής

Η χρονική στιγμή της παρέμβασης δεν ήταν τυχαία. Η Ferrari θέλησε να κλείσει το θέμα πριν από το επόμενο Grand Prix, ώστε το αγωνιστικό τριήμερο στη Μαλαισία να μην επισκιαστεί από ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του Βασέρ. Έτσι, η αγωνιστική ομάδα θα μπορέσει να εστιάσει στην απόδοση στην πίστα.

«Θέλουμε να αποφύγουμε το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο στη Μαλαισία να επισκιαστεί από αυτού του είδους τις φήμες και τις εικασίες. Προτιμούμε να επικεντρωθούμε στον αγώνα, στην απόδοση, στην ομάδα, στον Φρεντ και φυσικά στην κατεύθυνση που δίνει στη Scuderia Ferrari HP. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις φήμες, όμως το γεγονός ότι μετά τον αγώνα στο Μπακού και ξανά χθες αυτή η δημοσιότητα συνέχισε να εντείνεται, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υποχωρεί, μας οδήγησε στο να αντιδράσουμε».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.