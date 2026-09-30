Η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται και αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο πρωτάθλημα σε τέσσερις τροχούς να επιστρέφει στη Σεπάνγκ.

Έπειτα από 9 χρόνια απουσίας, η Formula 1 επιστρέφει στην πίστα της Σεπάνγκ το τριήμερο 2-4 Οκτωβρίου. Η ονομασία του αγώνα θα είναι Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία και διεξάγεται λίγες μόνο ημέρες μετά το πέρας του αγώνα στο Μπακού.

Ομάδες και οδηγοί ετοιμάζονται για ένα απαιτητικό τριήμερο στο άγνωστο, σε μία διαδρομή από την οποία έχουν ελάχιστα δεδομένα. Το Grand Prix στην Κουάλα Λουμπούρ είναι το 16ο στη φετινή αγωνιστική χρονιά, στην οποία ακόμη δεν γνωρίζουμε πόσοι ακόμη αγώνες θα διεξαχθούν.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γνωρίστε την πίστα της Σεπάνγκ

Η πίστα της Σεπάνγκ έκανε το ντεμπούτο του στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1999 και φιλοξένησε 19 συνεχόμενα Grand Prix έως και το 2017. Η διαδρομή έχει μήκος 5.543 μέτρα και την Κυριακή οι οδηγοί θα πραγματοποιήσουν 56 γύρους, καλύπτοντας συνολική απόσταση 310,398 χλμ.

Το Σεπάνγκ διαθέτει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό από μεγάλες ευθείες και γρήγορες καμπές, με το μεσαίο κομμάτι της πίστας να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό από αεροδυναμικής πλευράς. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη υγρασία αποτελούν επίσης παραδοσιακά σημαντική πρόκληση, ενώ οι ξαφνικές τροπικές καταιγίδες μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα λεπτά την εικόνα ενός αγωνιστικού τριημέρου.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ είναι ο πολυνίκης στο Σεπάνγκ με 4 επιτυχίες, ενώ η Ferrari είναι η πολυνίκης ομάδα με 7. Ο Φέτελ κατέχει επίσης το ρεκόρ ταχύτερου γύρου στον αγώνα με 1:34,080 από το 2017. Στην τελευταία παρουσία της Formula 1 στη Μαλαισία, νικητής ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Νέα δεδομένα μετά το Αζερμπαϊτζάν

Ο αγώνας στο Μπακού έδωσε μια νέα διάσταση στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Η επιστροφή στις νίκες του Τζορτζ Ράσελ, σε συνδυασμό με την 5η θέση του Κίμι Αντονέλι είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η μεταξύ τους διαφορά στους 66 βαθμούς. Πλέον, είναι στο χέρι του Ράσελ να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον Ιταλό, ώστε να μπει ξανά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Μετά τη McLaren και η Red Bull Racing φαίνεται πως μπαίνει στην εξίσωση των τριημέρων. Οι αναβαθμίσεις έχουν μεταμορφώσει την RB22, με τον Μαξ Φερστάπεν να μετρά τέσσερις παρουσίες στο βάθρο στα τελευταία πέντε Grand Prix. Από την άλλη η ομάδα του Ουόκινγκ θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες, με την MCL40 να είναι πλέον ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο.

He knew what he was doing! 😮‍💨



Looking back to when Kimi Raikkonen won his first Grand Prix, in Sepang in 2003 🏆#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/1nrH3AXvLs September 30, 2026

Τα ελαστικά του αγώνα

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες.

Η συγκεκριμένη επιλογή μένει να αποδειχθεί αν θα είναι συντηρητική ή επιθετική. Στόχος είναι να υπάρχουν περισσότερες στρατηγικές επιλογές και να περιοριστεί η διαφορά σε χρόνο μεταξύ στρατηγικών ενός και δύο pit stop. Στη θεωρία, εφόσον δεν βρέχει, αυτό θα συμβεί, μιας και η επιφάνεια της πίστας είναι σχετικά τραχιά, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν τη θερμική φθορά ιδιαίτερα σημαντική.

Η μετάδοση και το πρόγραμμα του Grand Prix

Το GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 16ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE μας για τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα της Κυριακής.

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 16:30 ώρα Ελλάδος θα πραγματοποιήσουμε την εκπομπή Pole Position by Allwyn στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube, όπου θα κάνουμε την εκτενή ανάλυση του αγωνιστικού τριημέρου.

Πρόγραμμα Grand Prix Μπαχρέιν σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

07:30-08:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:00-12:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

07:30-08:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:00-12:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 10:40)

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

10:00 – Αγώνας (LIVE 09:30)

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

16:30 – LIVE Εκπομπή Pole Position by Allwyn

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.