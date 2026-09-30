Η εικόνα της McLaren Racing στο Αζερμπαϊτζάν ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει στους προηγούμενους αγώνες, όμως υπάρχει μια σημαντική εξήγηση.

Η τεράστια διαφορά ανάμεσα σε Mercedes και McLaren στο Μπακού δημιούργησε ένα εύλογο ερώτημα. Οι δύο ομάδες χρησιμοποιούν την ίδια μονάδα ισχύος, όμως ο Τζορτζ Ράσελ ήταν 0,837 δλ. ταχύτερος από τον Όσκαρ Πιάστρι στις κατατακτήριες και έως 10 χλμ/ώρα γρηγορότερος στην τεράστια ευθεία του Αζερμπαϊτζάν.

Το αποτέλεσμα δεν οφειλόταν σε έναν μόνο παράγοντα. Η πίστα ανέδειξε ορισμένες βασικές αδυναμίες της MCL40, ενώ η βρετανική ομάδα παραδέχθηκε πως δεν αξιοποίησε πλήρως τη δυναμική του μονοθεσίου της. Όλα αυτά συνέβησαν παρότι η ομάδα είχε φέρει σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο Μπακού.

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Οι αδυναμίες της MCL40 και το κιβώτιο

Η McLaren έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δυνατή στις γρήγορες στροφές, όμως το Μπακού αποτελείται κυρίως από αργές στροφές, που είναι το αδύναμο σημείο της MCL40. Παράλληλα, το μονοθέσιο των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι παρουσιάζει μεγαλύτερη αεροδυναμική αντίσταση στις ευθείες από τη Mercedes.

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, τόνισε ότι οι νέες αναβαθμίσεις λειτούργησαν, αλλά δεν μπορούσαν να καλύψουν το συνολικό μειονέκτημα του μονοθεσίου.

«Οι αναβαθμίσεις λειτούργησαν καλά και έδωσαν χρόνο στο μονοθέσιο. Απλώς δεν είδαμε τόσο έντονα το όφελος, επειδή γενικά δεν είμαστε ιδιαίτερα δυνατοί σε αυτού του τύπου τις στροφές. Θα χρειαζόμασταν ένα πολύ μεγαλύτερο πακέτο για να αλλάξει ουσιαστικά η εικόνα στο Μπακού».

Ένας ακόμη παράγοντας βρίσκεται στις σχέσεις μετάδοσης που επέλεξε η McLaren στην αρχή της σεζόν. Η MCL40 έχει κοντύτερες σχέσεις κιβωτίου από τη Mercedes, κάτι που προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα στις χαμηλότερες ταχύτητες, αλλά περιορίζει την τελική ταχύτητα σε πίστες όπως η Μόντσα και το Μπακού.

Ο τεχνικός διευθυντής της McLaren, Νιλ Χόλντεϊ, είχε ήδη παραδεχθεί ότι, αν η ομάδα μπορούσε να κάνει ξανά την επιλογή, πιθανότατα θα πλησίαζε περισσότερο τη λύση της Mercedes. Η McLaren είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ένα «joker» για αλλαγή των σχέσεων μέσα στη σεζόν, αλλά προτίμησε να επενδύσει τους διαθέσιμους πόρους αλλού.

Δεν είναι μόνο θέμα αεροδυναμικής

Η οπισθέλκουσα (drag) είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τη McLaren και της κοστίζει χρόνο στις ευθείες. Όμως για τον Στέλα, δεν είναι δικαιολογία και έχει πίστη πως η ομάδα του θα καταφέρει να βρει λύση.

«Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει ένας μόνο παράγοντας της διαφοράς. Πρέπει να βελτιώσουμε την αεροδυναμική αντίσταση, αλλά πρέπει επίσης να εξετάσουμε αν έχουμε τις σωστές σχέσεις μετάδοσης για πίστες όπου οι τελικές ταχύτητες είναι τόσο υψηλές».

Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε επιπλέον ότι η McLaren δεν αξιοποίησε τη μονάδα ισχύος της Mercedes όσο αποτελεσματικά μπορούσε στον αγώνα σύμφωνα με τον Στέλα: «Στις κατατακτήριες καταφέραμε να πάρουμε σχεδόν ό,τι υπήρχε διαθέσιμο από τη μονάδα ισχύος. Στον αγώνα, όμως, υπήρχαν ορισμένοι τομείς που δεν βελτιστοποιήσαμε και πληρώσαμε το τίμημα».

Για τη McLaren το Μπακού δεν ήταν απλά ένας κακός αγώνας από τον οποίο έφυγε με μηδέν βαθμούς. Ο κινητήρας του Λάντο Νόρις είχε πρόβλημα στο σύστημα ψεκασμού, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει απώλεια ισχύος στις κατατακτήριες και στο Grand Prix.

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