Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει αυτή την εβδομάδα, με το MotoGP να επισκέπτεται την έδρα της Honda στο Μοτέγκι.

Το MotoGP ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη μάχη του 2026 ταξιδεύει στην Ιαπωνία και το Μοτέγκι για τον 16ο αγώνα της σεζόν. Το τριήμερο 2-4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το Grand Prix Ιαπωνίας και ταυτόχρονα θα ξεκινήσει το ιδιαίτερα σημαντικό υπερπόντιο σκέλος του πρωταθλήματος. Μετά την Ιαπωνία ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα η Ινδονησία, σε μία κρίσιμη περίοδο για τη μάχη του τίτλου.

Ο αγώνας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Honda. H ιαπωνική εταιρεία γιορτάζει 60 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία αγώνων μοτοσικλέτας και θα πάρει μέρος στο Grand Prix με έναν ιδιαίτερο χρωματισμό στις δύο RC213-V.

Γνωρίστε την πίστα του Μοτέγκι

Το Mobility Resort Motegi άνοιξε το 1997 και φιλοξένησε για πρώτη φορά Grand Prix μοτοσικλετών το 1999. Η πίστα ανήκει στη Honda και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αγωνιστικούς προορισμούς της Ιαπωνίας. Η διαδρομή έχει μήκος 4,8 χλμ. και αποτελείται από 14 στροφές, οκτώ δεξιές και έξι αριστερές. Η μεγαλύτερη ευθεία φτάνει τα 762 μέτρα, ενώ το ιδιαίτερο stop-and-go προφίλ της πίστας δημιουργεί μεγάλες απαιτήσεις στα φρένα και στην επιτάχυνση.

Στην εποχή του MotoGP, τις περισσότερες νίκες στο Μοτέγκι έχουν οι Πέκο Μπανάια και Αντρέα Ντοβιτσιόζο, με τρεις ο καθένας. Ο Χόρχε Μαρτίν έχει τις περισσότερες pole position, με τέσσερις.

Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 12 γύρους, ενώ το Grand Prix της Κυριακής θα διεξαχθεί σε 24 γύρους, συνολικής απόστασης 115,2 χλμ.

Dovi masterfully held off @marcmarquez93 in the rain and kept the title fight alive in 2017 ⚔️🌧️#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/ensmq6nljY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 30, 2026

Μαρτίν και Μάρκεθ χωρίζονται από 12 βαθμούς

Η μάχη για το φετινό πρωτάθλημα φτάνει στην Ιαπωνία με τη διαφορά στην κορυφή να παραμένει εξαιρετικά μικρή. Ο Χόρχε Μαρτίν προηγείται με 306 βαθμούς, μόλις 12 περισσότερους από τον Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Μάρκο Μπετζέκι βρίσκεται στην 3η θέση και απέχει 42 βαθμούς από την κορυφή, παραμένοντας επίσης μέσα στη μάχη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος ταξιδεύει στο Μοτέγκι μετά την παρθενική του νίκη στο MotoGP στο προηγούμενο Grand Prix της Αυστρίας.

Η Ιαπωνία έχει ξεχωριστή σημασία και για τον Άι Ογκούρα, ο οποίος θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της πατρίδας του έχοντας ήδη πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία μέσα στο 2026.

👀 @88jorgemartin leads by just 12 points. Who will leave Japan on top?



Find out everything that’s at stake this weekend 🔥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/kXSRGKV0ha — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 30, 2026

Τηλεοπτική μετάδοση και πρόγραμμα GP Ιαπωνίας

Το Grand Prix Ιαπωνίας θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλες τις εξελίξεις του 16ου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP Ιαπωνίας σε ώρες Ελλάδας

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

04:45-05:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

09:00-10:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

04:10-04:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

04:50-05:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

09:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

03:40-03:50 – Warm-Up

08:00 – Αγώνας