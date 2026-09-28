Ο Φρεντ Βασέρ απάντησε με έναν ιδιαίτερα «αιχμηρό» τρόπο στις φήμες που θέλουν τον Κρίστιαν Χόρνερ να τον αντικαθιστά στη Scuderia Ferrari.

Οι συνεχείς φήμες γύρω από το μέλλον του στη Ferrari έχουν αρχίσει να ενοχλούν ανοιχτά τον επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ. Μετά το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο Γάλλος παραδέχθηκε ότι το κλίμα που δημιουργείται από τη διαρκή συζήτηση για τη θέση του δεν βοηθά ούτε τον ίδιο ούτε την ομάδα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και ο πρώην επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του χαρακτήρισε τη Ferrari «το όνειρο» και «πιθανότατα τον κοιμώμενο γίγαντα της Formula 1», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα τον ενδιέφερε να επιστρέψει σε ηγετικό ρόλο μόνο για μία συγκεκριμένη ομάδα.

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H Ferrari αποσταθεροποιείται

Ο Βασέρ συνήθως αντιμετωπίζει τις ερωτήσεις για το μέλλον του με χιούμορ ή προσπαθεί να αλλάξει γρήγορα θέμα. Αυτή τη φορά, όμως, ήταν εμφανώς πιο ενοχλημένος, τονίζοντας ότι η συνεχής ενασχόληση με τις φήμες επηρεάζει ολόκληρο το περιβάλλον της Ferrari.

«Δεν δουλεύουμε σε συνθήκες απόλυτης ηρεμίας. Αυτό ισχύει πρώτα απ' όλα για εμένα, αλλά και για όλους μέσα στην ομάδα. Όταν το 50% των ερωτήσεων από τον Τύπο αφορά αυτό το θέμα, νομίζω ότι η κατάσταση γίνεται αρκετά απογοητευτική. Παλεύουμε για τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών και στην τελική, όλοι μιλάμε πάρα πολύ γι' αυτές τις φήμες. Ακόμη και για τους ανθρώπους στο γκαράζ, το να συζητούν συνεχώς αυτό το θέμα δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβαίνει».

Ο Γάλλος αναγνώρισε ότι δεν μπορεί να ελέγξει τη συζήτηση που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη θέση του, αλλά η αναφορά του στον Χόρνερ ήταν σαφώς πιο αιχμηρή.

«Είναι αυτό που είναι και δεν βρίσκεται στα χέρια μου. Ο κύριος Χόρνερ ψάχνει για δουλειά, αυτό το γνωρίζουν όλοι, και ψάχνει παντού. Τι μπορώ να κάνω εγώ; Να προσπαθώ να κάνω όσο καλύτερα μπορώ τη δουλειά μου, να πιέζω την ομάδα, να ανεβάζω το ηθικό της, να κρατώ τους ανθρώπους κινητοποιημένους και συγκεντρωμένους σε όσα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα σήμερα. Σε κάθε συνέντευξη, 25 φορές την ημέρα, επιστρέφουμε πάλι σε αυτό το θέμα».

Η Ferrari ως «όνειρο» του Χόρνερ

Οι δηλώσεις του Βασέρ ήρθαν λίγες ημέρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Χόρνερ, ο οποίος άφησε σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Formula 1. Ο Βρετανός είχε δηλώσει ότι υπάρχει ουσιαστικά μόνο μία ομάδα για την οποία θα δεχόταν να επιστρέψει χωρίς να έχει ιδιοκτησιακό μερίδιο, με τη Ferrari να θεωρείται ξεκάθαρα η ομάδα στην οποία αναφερόταν.

Παρά την πίεση, ο Βασέρ επανέλαβε τη δέσμευσή του στη Ferrari και χαρακτήρισε τη θέση του «την καλύτερη δουλειά στον κόσμο».

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