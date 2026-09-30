Νέα μέτρα για τα καύσιμα: Τι αλλάζει σε diesel και πετρέλαιο θέρμανσης

Η επιδότηση στο diesel αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά ανά λίτρο έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης στόχος είναι τιμή κάτω από 1,75 ευρώ.

Η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η παρέμβαση ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αφορά το diesel που διατίθεται στα πρατήρια.

Η σημερινή αλλαγή είναι, επομένως, αύξηση κατά 5 λεπτά ανά λίτρο σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Η κρατική επιδότηση διαμορφώνεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο στην αντλία.

Η συνολική ελάφρυνση μπορεί να φτάσει στα 20 λεπτά

Παράλληλα με την κρατική επιδότηση, τα διυλιστήρια θα προσφέρουν εκπτώσεις. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η συνδυασμένη επίδραση κρατικής επιδότησης και προσφορών διυλιστηρίων αντιστοιχεί σε συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Από το ποσό αυτό, τα 15 λεπτά αντιστοιχούν στην κρατική επιδότηση και τα υπόλοιπα 5 λεπτά στις προσφορές των διυλιστηρίων. Η τελική τιμή σε κάθε πρατήριο εξακολουθεί να εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές, τη χονδρική τιμή, τη φορολογία, τα περιθώρια της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εμπορική πολιτική του πρατηρίου.

Ισχύς έως τις 15 Οκτωβρίου

Το μέτρο εφαρμόζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, δηλαδή έως τις 15 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, με βάση την εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας και καυσίμων.

Η ανακοίνωση της 30ής Σεπτεμβρίου αφορά ειδικά το diesel κίνησης. Δεν προέκυψε, από όσα ανακοινώθηκαν σήμερα, νέο συγκεκριμένο μέτρο για την αμόλυβδη βενζίνη.

Τι ανακοινώθηκε για τη θέρμανση

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο η τιμή εκκίνησης της νέας περιόδου να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Οι λεπτομέρειες της παρέμβασης -το ύψος της επιδότησης, ο μηχανισμός εφαρμογής και τυχόν πρόσθετα μέτρα- αναμένεται να ανακοινωθούν πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινά η διάθεσή του.

Μέχρι τότε, το μοναδικό μέτρο με συγκεκριμένα ποσά και διάρκεια που ανακοινώθηκε αφορά την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.