Με το μέλλον του στη Formula 1 να είναι αβέβαιο, ο Έστεμπαν Οκόν ξεκαθάρισε πως θεωρεί τον εαυτό του έναν εκ των καλύτερων του grid.

Ο Έστεμπαν Οκόν έφυγε από το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν με το καλύτερο αποτέλεσμά του στη φετινή σεζόν και με μία διάθεση που δύσκολα μπορούσε να κρύψει. Η 8η θέση στο Μπακού αποτέλεσε την καλύτερη επίδοσή του μέσα στο 2026, σε μία χρονιά κατά την οποία η αστάθεια στην απόδοση του μονοθεσίου της Haas δεν του επέτρεψε να δείξει σταθερά το επίπεδο που θεωρεί ότι μπορεί να έχει.

Η απόδοσή του είναι εντυπωσιακή αν βάλουμε στην εξίσωση πως οδηγεί δίχως τις νεότερες αναβαθμίσεις ή τον ADUO 2 κινητήρα της Ferrari, όπως ο teammate του, Όλιβερ Μπέρμαν.

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Αυτοπεποίθηση στα ύψη

Η εμφάνιση στο Αζερμπαϊτζάν ανέβασε το ηθικό του Οκόν, ο οποίος ήταν πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε. Με την ψυχολογία του σε εξαιρετική κατάσταση, ο Γάλλος ανυπομονεί τώρα να βρεθεί στη Μαλαισία για τον επόμενο αγώνα της F1.

«Πηγαίνουμε σε μία πολύ δύσκολη πίστα, με πολλές γρήγορες στροφές. Δείξαμε όμως ότι έχουμε ένα αρκετά ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Θα μπορούσαν να είναι δύο πολύ ενδιαφέροντες αγώνες για εμάς και ανυπομονώ», είπε.

Το πιο αιχμηρό κομμάτι των δηλώσεών του ήρθε όταν ρωτήθηκε αν η 8η θέση στο Μπακού έμοιαζε με μία μορφή δικαίωσης, έπειτα από μία δύσκολη περίοδο τόσο αγωνιστικά όσο και σχετικά με το μέλλον του.

«Μπορώ να πω ότι αυτό το αξίζω. Όχι όλα τα υπόλοιπα σκατά της φετινής σεζόν. Έχω αγωνιστεί απέναντι σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί έξω και πάντοτε ήμουν στο ίδιο επίπεδο. Έχω κερδίσει πρωταθλήματα στις κατηγορίες όπου αγωνίστηκα. Έχω κερδίσει αγώνες στη Formula Renault, πρωταθλήματα στο karting, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula 3, το GP3, αγωνίστηκα στο DTM και ήμουν μέσα στην πρώτη δεκάδα, ενώ έχω κερδίσει και στη Formula 1. Μπορώ να το κάνω. Είμαι ένας από τους καλύτερους εκεί έξω και δεν φοβάμαι να το πω».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.