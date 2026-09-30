Παρά τη νωχελική εμφάνιση της SF-26, o Φρεντ Βασέρ εστίασε στα θετικά του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν για τη Scuderia Ferrari.

Η Ferrari έφυγε από το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν χωρίς βάθρο, παρά το γεγονός ότι ο Σαρλ Λεκλέρ είχε ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση. Ο Μονεγάσκος τερμάτισε 4ος και ο Λιούις Χάμιλτον 6ος, σε έναν αγώνα όπου η SF-26 δεν είχε την απαιτούμενη ταχύτητα για να ακολουθήσει τις Mercedes, Red Bull και τη McLaren του Όσκαρ Πιάστρι.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, δεν έκρυψε ότι περίμενε περισσότερα μετά την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ωστόσο, ο Γάλλος εστίασε στα κέρδη που είχε η ομάδα του από τον αγώνα στο Μπακού.

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Το έλλειμμα της Ferrari

Ο Βασέρ εξήγησε ότι οι δυσκολίες της Ferrari στο Μπακού δεν αποτέλεσαν έκπληξη. Οι μεγάλες ευθείες του σιρκουί ήταν εξαρχής ένα από τα σημεία στα οποία η ομάδα περίμενε να βρεθεί σε μειονεκτική θέση.

«Γνωρίζαμε πριν έρθουμε στο Μπακού ότι θα μπορούσε να είναι ένα δύσκολο τριήμερο για εμάς, κυρίως λόγω του ελλείμματος απόδοσης που περιμέναμε να έχουμε στις μεγάλες ευθείες. Φυσικά, από τη στιγμή που ξεκινούσαμε από τη δεύτερη θέση με τον Σαρλ, θέλαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα», δήλωσε.

Η Ferrari είχε καταφέρει να βελτιώσει αισθητά την εικόνα της στις κατατακτήριες, όμως σύμφωνα με τον Γάλλο το πρόβλημα εμφανίστηκε ξανά στον αγωνιστικό ρυθμό.

«Η ταχύτητά μας στον έναν γύρο ήταν καλή, όμως στον αγώνα μάς έλειπαν περίπου δύο δέκατα ανά γύρο σε σύγκριση με τους αντιπάλους μας και αυτό ήταν υπερβολικά μεγάλο έλλειμμα. Υπάρχουν σίγουρα πράγματα που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα αυτό το τριήμερο. Πρέπει να τα κατανοήσουμε και να βελτιωθούμε».

Το θετικό που είδε ο Βασέρ

Παρά την απογοήτευση από το γεγονός ότι η ομάδα δεν μπόρεσε να μετατρέψει τη δεύτερη θέση στην εκκίνηση σε βάθρο, ο Βασέρ βρήκε ένα σαφές θετικό στοιχείο στη μάχη του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών.

«Από τη θετική πλευρά, όσον αφορά το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, αυξήσαμε τη διαφορά μας από τη McLaren. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να επικεντρωθούμε στο να κάνουμε καλύτερη δουλειά στον επόμενο αγώνα».

Η διαφορά των Ferrari και McLaren είναι 52 βαθμοί, όμως με βάση τη δυναμική των SF-26 και MCL40, το μομέντουμ και την ταχύτητα φαίνεται πως έχει η βρετανική ομάδα.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.