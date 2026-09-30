Η μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου ανοίγει τις πύλες της από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, συγκεντρώνοντας 52 μάρκες και δεκάδες νέα μοντέλα.

Η Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση επιστρέφει στο Metropolitan Expo από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με 52 μάρκες αυτοκινήτου και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει νέες αφίξεις, πανελλαδικές πρεμιέρες και μοντέλα που παρουσιάζονται στο ελληνικό κοινό για πρώτη φορά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερο έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα και αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 150.000 επισκέπτες.

Η φετινή έκθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω του αριθμού των συμμετοχών, αλλά και επειδή δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζει η αγορά. Τα αμιγώς ηλεκτρικά κυριαρχούν στις νέες παρουσιάσεις, όμως δίπλα τους υπάρχουν plug-in hybrid, παραδοσιακά 4x4, επαγγελματικά μοντέλα και αυτοκίνητα επιδόσεων.

Οι πρεμιέρες που ξεχωρίζουν

Η Volkswagen θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα ID. Polo και ID. Cross, δύο μοντέλα που ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη μικρότερη και πιο προσιτή πλευρά της ηλεκτρικής της γκάμας. Στο περίπτερο της μάρκας θα βρίσκονται επίσης τα ID.3 Neo και ID.7 GTX.

Από τον ίδιο όμιλο, η Skoda φέρνει τα Epiq και Peaq, ενώ η CUPRA θα παρουσιάσει το νέο Raval, το ηλεκτρικό μοντέλο πόλης που αντλεί το όνομά του από τη συνοικία El Raval της Βαρκελώνης.

Ιδιαίτερα δυνατή θα είναι η παρουσία της BYD. Στο περίπτερό της θα πραγματοποιηθούν τέσσερις πρεμιέρες: το plug-in hybrid Dolphin G DM-i, το pick-up Shark, το ανανεωμένο Seal MY2026 και το Denza Z9GT.

Η BMW θα παρουσιάσει τη νέα i3 50 xDrive, τη νέα X5 και τη νέα Σειρά 7 LCI, ενώ η Nissan θα έχει σε πανελλαδική πρεμιέρα το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Pixo.

Στο πιο σπορ κομμάτι, η Peugeot φέρνει το νέο E-208 GTi, με 281 ίππους και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα. Η γαλλική μάρκα θα το παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό πριν από το εμπορικό του λανσάρισμα στη χώρα.

Νέες αφίξεις στην Ελλάδα

Η Alpine επιλέγει την Auto Athina για την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στην Ελλάδα. Η σπορ μάρκα του Renault Group θα εκθέσει τις αμιγώς ηλεκτρικές A290 Performance και A390 GT, ανοίγοντας τον δρόμο για την εμπορική της παρουσία στη χώρα, η οποία αναμένεται να αρχίσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Στην έκθεση θα κάνει την πανελλαδική του εμφάνιση και το INEOS Grenadier. Το βρετανικό 4x4 διαθέτει πλαίσιο σκάλας, μόνιμη τετρακίνηση και καθαρά εκτός δρόμου προσανατολισμό, αποτελώντας μία από τις πιο διαφορετικές παρουσίες της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις, το κοινό θα δει επίσης τα Changan Deepal S07 Ultra PHEV, Citroen C3 Aircross Outdoor, DS N°7, Jaecoo 8, Kia Seltos, Lexus ES 350e, Maxus eTerron 9, MG4 Urban, Opel Corsa GSE, Subaru Solterra και E-Outback, Toyota Yaris Cross 2026, καθώς και το XPeng L03.

Όλα τα νέα μοντέλα

Η παρακάτω λίστα συγκεντρώνει τις νέες αφίξεις και πρεμιέρες που έχουν ανακοινωθεί έως τώρα από τη διοργάνωση και τις συμμετέχουσες εταιρείες. Περιλαμβάνει μοντέλα με διαφορετικό καθεστώς -πανελλαδικές ή ευρωπαϊκές πρεμιέρες, πρώτες παρουσιάσεις στην Ελλάδα και νέα εκθέματα- και μπορεί να εμπλουτιστεί έως την έναρξη της έκθεσης.

Μάρκα Νέα μοντέλα / εκθέματα Alpine A290 Performance, A390 GT Audi A3 Sportback e-hybrid, A6 allroad, Q4, Q7, RS 5 Avant BMW i3 50 xDrive, νέα X5, Σειρά 7 LCI BYD Dolphin G DM-i, Shark, Seal MY2026, Denza Z9GT Changan Deepal S07 Ultra PHEV Citroen C3 Aircross Outdoor CUPRA Raval DS Automobiles N°7 Eveasy GSE, Ewind Farizon V7E Geely E2 Hyundai Ioniq 3 iCaur V27 INEOS Grenadier Jaecoo Jaecoo 5, Jaecoo 8 Kia Seltos Lexus ES 350e, LBX Vibrant Edition Maxus eTerron 9 MG MG4 Urban Nissan Pixo Opel Corsa GSE Peugeot E-208 GTi Skoda Epiq, Peaq Subaru Solterra, E-Outback Toyota Yaris Cross 2026 Volkswagen ID. Polo, ID. Cross, ID.3 Neo, ID.7 GTX XPeng L03

Πληροφορίες για τους επισκέπτες

Η Auto Athina 2026 θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες 3 και 4 του Metropolitan Expo (στο αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος). Το ωράριο είναι 14:00-21:00 τις καθημερινές και 10:00-21:00 τα Σαββατοκύριακα. Η online τιμή εισιτηρίου είναι 12 ευρώ, ενώ στα ταμεία της έκθεσης διαμορφώνεται στα 13 ευρώ.

Για όποιον σκέφτεται να επισκεφθεί την έκθεση, η φετινή διοργάνωση προσφέρει έναν ολοκληρωμένο χάρτη της αγοράς των επόμενων μηνών: από τα Volkswagen ID. Polo και CUPRA Raval έως τις νέες Alpine, το Peugeot E-208 GTi, τις πρεμιέρες της BYD και το INEOS Grenadier.

