Έξω οι κακομοίρηδες από τους δρόμους

Το σχέδιο είναι απλό όσο και μεγαλοφυές: ξεσκαρτάρεις την άσφαλτο από την γκρίνια της πλέμπας και παραδίδεις τους δρόμους σε όσους έχουν πραγματικά το δικαίωμα να κυκλοφορούν.

Τόσα χρόνια παιδευόμαστε άδικα. Συγκοινωνιολόγοι μελετούν ροές, υπουργοί εξαγγέλλουν επεκτάσεις του μετρό, εργολάβοι στήνουν εργοτάξια για flyover και οι οδηγοί καίνε τα σωθικά τους κολλημένοι στον Κηφισό. Τελικά, η λύση ήταν πάντα μπροστά μας, τόσο απλή που σχεδόν ντρέπεσαι που δεν τη σκέφτηκες νωρίτερα: αρκεί να κάνεις τη μετακίνηση τόσο ακριβή, ώστε να την αντέχουν μόνο όσοι πραγματικά πρέπει.

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Η πρόσφατη σοφία που αναδύεται από τα τηλεοπτικά παράθυρα και τις ευρωπαϊκές οδηγίες βάζει τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Υπάρχουν οι «νοικοκύρηδες», οι οποίοι δικαιούνται να κυκλοφορούν, να παράγουν και να καταναλώνουν, και υπάρχουν και οι «κακομοίρηδες», εκείνοι οι άλλοι, οι ανεπίδεκτοι εκσυγχρονισμού, που επιμένουν να συνωστίζονται στους δρόμους με σαράβαλα εικοσαετίας για να πάνε στη δουλειά τους.

Μάθετε να ζείτε με λιγότερα

Μέχρι σήμερα, νομίζαμε ότι για να μειωθούν οι ρύποι έπρεπε να δοθούν επιδοτήσεις, να φτιαχτούν φορτιστές και να αγοραστούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τι γραφική αφέλεια... Η αγορά έχει πάντα λύσεις και σίγουρα πολύ πιο κομψούς μηχανισμούς ξεκαθαρίσματος. Όταν το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ κοστίζει όσο ένα... νεφρό και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης παραμένει ακλόνητος σαν τα αρχαία μνημεία, η φύση αυτοκαθαρίζεται.

Ο κακομοίρης που δεν αντέχει να βάλει δέκα ευρώ βενζίνη δεν χρειάζεται να πάρει κρατική επιδότηση. Χρειάζεται απλώς να κάτσει σπίτι του. Αν πάλι επιμένει να πρέπει να πάει στο μεροκάματο, ας ανακαλύψει τη γοητεία του ποδηλάτου στη βροχή ή ας εξασκηθεί στην υπομονή περιμένοντας το λεωφορείο που περνάει κάθε σαράντα λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο: λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξοικονόμηση ενέργειας γεμάτες πράσινα τικ.

Με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια

Το μεγαλείο της μεθόδου είναι ότι λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Δεν καθαρίζουν μόνο οι λεωφόροι, σώζεται και το σύστημα υγείας. Με το σούπερ μάρκετ να απαιτεί πιστοληπτική ικανότητα εφοπλιστή, καταπολεμάται άμεσα και η παχυσαρκία. Ο πολίτης που κόβει τις θερμίδες επειδή το καλάθι κοστίζει όσο ένα γραμμάτιο, δεν πεινάει. Απλώς ακολουθεί πρωτοποριακή διαλειμματική νηστεία υπό την καθοδήγηση της πολιτείας. Λιγότερο φαγητό σημαίνει λιγότερα κιλά, άρα μικρότερο βάρος στο ποδήλατο, άρα ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Το οικονομικό επιτελείο δεν αφήνει την ακρίβεια ανεξέλεγκτη. Για το καλό όλων μας, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευεξίας και μακροζωίας - που είναι και έννοιες απόλυτα επίκαιρες.

Φανταστείτε την πόλη σε λίγους μήνες, όταν το σχέδιο θα έχει αποδώσει πλήρως. Άδειες λεωφόροι ταχείας κυκλοφορίας, ελεύθερες θέσεις στάθμευσης παντού και απόλυτη ησυχία. Οι σωστοί άνθρωποι, δηλαδή όχι οι κακομοίρηδες που γκρινιάζουν στα δελτία ειδήσεων για τα καύσιμα, το ρεύμα και τις τιμές στα ράφια, θα απολαμβάνουν επιτέλους τη μετακίνησή τους χωρίς την ενοχλητική παρουσία της πλέμπας.

Το μόνο που μένει είναι να θεσμοθετηθεί και επίσημα το μέτρο, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι υπουργοί να τα μαζεύουν κάθε φορά που τους ξεφεύγει η αλήθεια στα κανάλια. Η φτώχεια δεν είναι κοινωνικό πρόβλημα. Είναι η πιο αποτελεσματική συγκοινωνιακή και περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόστηκε ποτέ σε αυτήν τη χώρα.