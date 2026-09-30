Έπειτα από δύο σεζόν στη Haas F1, o Έστεμπαν Οκόν θα αποτελέσει παρελθόν από την αμερικανική ομάδα, με τον Γάλλο να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στο περιθώριο του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ο Έστεμπαν Οκόν μας είχε προϊδεάσει για το τι θα επακολουθούσε τις επόμενες ημέρες. Ο Γάλλος είχε δηλώσεις πως είναι ελεύθερος ενόψει της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς της Formula 1.

Λίγες ημέρες αργότερα η Haas ανακοίνωσε πως ο Οκόν δεν θα συνεχίσει ως οδηγός της το 2027. Η είδηση έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το καλύτερο αποτέλεσμά του μέσα στο 2026 στο Μπακού. Μετά την 8η θέση στο GP Αζερμπαϊτζάν, ο Οκόν είχε υπερασπιστεί έντονα την αξία του, δηλώνοντας ότι είναι ένας εκ των καλύτερων οδηγών στο grid. Τώρα ξεκαθαρίζει ότι, παρότι η παρουσία του στη Haas τελειώνει, δεν θεωρεί πως μαζί της ολοκληρώνεται και η πορεία του στη Formula 1.

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Ένα κεφάλαιο που δεν έχει κλείσει

Ο Οκόν εντάχθηκε στη Haas το 2025, έπειτα από πέντε σεζόν στη Renault/Alpine. Σε 39 Grand Prix με την ομάδα μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 12 τερματισμούς στους βαθμούς, με καλύτερο αποτέλεσμα την 5η θέση στο GP Κίνας του 2025.

Η δεύτερη σεζόν της συνεργασίας αποδείχθηκε σαφώς δυσκολότερη, με τον ίδιο να έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε αστάθεια της απόδοσης του μονοθεσίου και σε παράγοντες που, κατά την άποψή του, δεν του επέτρεπαν να δείξει σταθερά τις δυνατότητές του.

Σε ανάρτησή του στα social media μετά το «διαζύγιο» με τη Haas, o Οκόν δεν απέφυγε να αναφερθεί σε αυτές τις δυσκολίες: «Η παρουσία μου στη Haas F1 Team θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σεζόν του 2026. Φεύγω από αυτό το project με το κεφάλι ψηλά και περήφανος για τις εμφανίσεις μου, σε συνθήκες που για διάφορους λόγους και εξαιτίας παραγόντων που βρίσκονταν εκτός του ελέγχου μου δεν ήταν πάντοτε οι ευκολότερες».

Παρά την επιβεβαίωση της αποχώρησής του, ο Οκόν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει προσέγγιση στους αγώνες που απομένουν, ενώ μίλησε και για την επόμενη σελίδα της καριέρας του.

«Η άμεση προτεραιότητά μου είναι το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά μαζί με την ομάδα, να αξιοποιώ κάθε ευκαιρία και να προσπαθώ να παίρνω και το τελευταίο ίχνος απόδοσης από το μονοθέσιο. Απομένουν ακόμη πολλοί αγώνες αυτή τη σεζόν και, όπως πάντα, θα δώσω τα πάντα πίσω από το τιμόνι, για εμένα και για την ομάδα μου. Εξακολουθώ να έχω κίνητρο. Εξακολουθώ να πεινάω για επιτυχίες. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι το τέλος της καριέρας μου στη Formula 1».

Ποιος θα αντικαταστήσει τον Οκόν

Η αποχώρηση του Οκόν αφήνει μια κενή θέση στη Haas για το 2027. Με δεδομένο πως ο Όλιβερ Μπέρμαν θα παραμείνει στην αμερικανική ομάδα, το ερώτημα παραμένει ποιος θα είναι αυτός που θα τον πλαισιώσει του χρόνου.

Ο επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου, είχε δηλώσει πως υπήρχαν 5 υποψήφιοι για τη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φαβορί για τη θέση του Οκόν είναι ο Ράφαελ Κάμαρα, ο οποίος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Formula 2 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Βραζιλιάνος, πρωταθλητής της Formula 3 το 2025, είναι μέλος της Ακαδημίας νέων οδηγών της Ferrari. Σε περίπτωση που υπογράψει για τη Haas, τότε η αμερικανική ομάδα θα έχει δύο οδηγούς που ανήκουν στην ακαδημία της Ferrari.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.