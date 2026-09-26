F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αζερμπαϊτζάν
Η νίκη του Τζορτζ Ράσελ στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν δεν άλλαξε τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας των οδηγών, αλλά μείωσε αισθητά τη διαφορά στην κορυφή. Ο Βρετανός της Mercedes πρόσθεσε 25 βαθμούς στο ενεργητικό του και έφτασε τους 236, πλησιάζοντας τον teammate του, Κίμι Αντονέλι, στους 66 βαθμούς.
Ο Ιταλός πρωτοπόρος του πρωταθλήματος έκανε εξαιρετικό damage control στο Μπακού. Ξεκίνησε από τη 16η θέση και με την πέμπτη θέση στον τερματισμό πρόσθεσε 10 βαθμούς, φτάνοντας τους 302 συνολικά. Ο Λιούις Χάμιλτον παραμένει τρίτος με 199 βαθμούς, μπροστά από τον Λάντο Νόρις, που δεν βαθμολογήθηκε έπειτα από την εγκατάλειψή του και έμεινε στους 186. Ο Σαρλ Λεκλέρ, χάρη στην τέταρτη θέση, ανέβηκε στους 179 βαθμούς και διατηρήθηκε πέμπτος, ενώ ο δεύτερος του αγώνα, Μαξ Φερστάπεν, έφτασε τους 163. Ο Ισάκ Χατζάρ ήταν ένας από τους μεγάλους κερδισμένους του Σαββατοκύριακου: το βάθρο του στο Μπακού τον ανέβασε στους 86 βαθμούς, στην όγδοη θέση.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|302
|2
|George Russell
|Mercedes
|236
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|199
|4
|Lando Norris
|McLaren
|186
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|179
|6
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|163
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|120
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|86
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|59
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|41
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|37
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|27
|13
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|20
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|10
|15
|Carlos Sainz
|Williams
|7
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|7
|17
|Nico Hulkenberg
|Audi
|7
|18
|Alexander Albon
|Williams
|5
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|3
|20
|Yuki Tsunoda
|Racing Bulls
|1
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|22
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|23
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η Mercedes έφτασε τους 538 βαθμούς, καθώς συνδύασε τη νίκη του Ράσελ με την πέμπτη θέση του Αντονέλι. Η διαφορά της από τη δεύτερη Ferrari ανέβηκε στους 160 βαθμούς, με τη Scuderia να βρίσκεται στους 378. Η Red Bull, χάρη στο 2-3 των Φερστάπεν και Χατζάρ, πρόσθεσε 33 βαθμούς και έφτασε τους 263, όμως παραμένει τέταρτη πίσω από τη McLaren.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Mercedes
|538
|2
|Ferrari
|378
|3
|McLaren
|306
|4
|Red Bull Racing
|263
|5
|Racing Bulls
|83
|6
|Alpine
|68
|7
|Haas F1 Team
|27
|8
|Audi
|17
|9
|Williams
|12
|10
|Aston Martin
|3
|11
|Cadillac
|0