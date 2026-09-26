Ο Τζορτζ Ράσελ πλησίασε τον Κίμι Αντονέλι στη βαθμολογία των οδηγών μετά τη νίκη του στο Μπακού - Η Mercedes αύξησε τη διαφορά της από τη Ferrari στους Κατασκευαστές.

Η νίκη του Τζορτζ Ράσελ στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν δεν άλλαξε τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας των οδηγών, αλλά μείωσε αισθητά τη διαφορά στην κορυφή. Ο Βρετανός της Mercedes πρόσθεσε 25 βαθμούς στο ενεργητικό του και έφτασε τους 236, πλησιάζοντας τον teammate του, Κίμι Αντονέλι, στους 66 βαθμούς.

Ο Ιταλός πρωτοπόρος του πρωταθλήματος έκανε εξαιρετικό damage control στο Μπακού. Ξεκίνησε από τη 16η θέση και με την πέμπτη θέση στον τερματισμό πρόσθεσε 10 βαθμούς, φτάνοντας τους 302 συνολικά. Ο Λιούις Χάμιλτον παραμένει τρίτος με 199 βαθμούς, μπροστά από τον Λάντο Νόρις, που δεν βαθμολογήθηκε έπειτα από την εγκατάλειψή του και έμεινε στους 186. Ο Σαρλ Λεκλέρ, χάρη στην τέταρτη θέση, ανέβηκε στους 179 βαθμούς και διατηρήθηκε πέμπτος, ενώ ο δεύτερος του αγώνα, Μαξ Φερστάπεν, έφτασε τους 163. Ο Ισάκ Χατζάρ ήταν ένας από τους μεγάλους κερδισμένους του Σαββατοκύριακου: το βάθρο του στο Μπακού τον ανέβασε στους 86 βαθμούς, στην όγδοη θέση.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Kimi Antonelli Mercedes 302 2 George Russell Mercedes 236 3 Lewis Hamilton Ferrari 199 4 Lando Norris McLaren 186 5 Charles Leclerc Ferrari 179 6 Max Verstappen Red Bull Racing 163 7 Oscar Piastri McLaren 120 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 86 9 Liam Lawson Racing Bulls 59 10 Pierre Gasly Alpine 41 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 37 12 Franco Colapinto Alpine 27 13 Oliver Bearman Haas F1 Team 20 14 Gabriel Bortoleto Audi 10 15 Carlos Sainz Williams 7 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 7 17 Nico Hulkenberg Audi 7 18 Alexander Albon Williams 5 19 Fernando Alonso Aston Martin 3 20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21 Lance Stroll Aston Martin 0 22 Sergio Perez Cadillac 0 23 Valtteri Bottas Cadillac 0

Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η Mercedes έφτασε τους 538 βαθμούς, καθώς συνδύασε τη νίκη του Ράσελ με την πέμπτη θέση του Αντονέλι. Η διαφορά της από τη δεύτερη Ferrari ανέβηκε στους 160 βαθμούς, με τη Scuderia να βρίσκεται στους 378. Η Red Bull, χάρη στο 2-3 των Φερστάπεν και Χατζάρ, πρόσθεσε 33 βαθμούς και έφτασε τους 263, όμως παραμένει τέταρτη πίσω από τη McLaren.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών