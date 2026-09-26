F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αζερμπαϊτζάν

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αζερμπαϊτζάν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Τζορτζ Ράσελ πλησίασε τον Κίμι Αντονέλι στη βαθμολογία των οδηγών μετά τη νίκη του στο Μπακού - Η Mercedes αύξησε τη διαφορά της από τη Ferrari στους Κατασκευαστές.

Η νίκη του Τζορτζ Ράσελ στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν δεν άλλαξε τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας των οδηγών, αλλά μείωσε αισθητά τη διαφορά στην κορυφή. Ο Βρετανός της Mercedes πρόσθεσε 25 βαθμούς στο ενεργητικό του και έφτασε τους 236, πλησιάζοντας τον teammate του, Κίμι Αντονέλι, στους 66 βαθμούς.

Ο Ιταλός πρωτοπόρος του πρωταθλήματος έκανε εξαιρετικό damage control στο Μπακού. Ξεκίνησε από τη 16η θέση και με την πέμπτη θέση στον τερματισμό πρόσθεσε 10 βαθμούς, φτάνοντας τους 302 συνολικά. Ο Λιούις Χάμιλτον παραμένει τρίτος με 199 βαθμούς, μπροστά από τον Λάντο Νόρις, που δεν βαθμολογήθηκε έπειτα από την εγκατάλειψή του και έμεινε στους 186. Ο Σαρλ Λεκλέρ, χάρη στην τέταρτη θέση, ανέβηκε στους 179 βαθμούς και διατηρήθηκε πέμπτος, ενώ ο δεύτερος του αγώνα, Μαξ Φερστάπεν, έφτασε τους 163. Ο Ισάκ Χατζάρ ήταν ένας από τους μεγάλους κερδισμένους του Σαββατοκύριακου: το βάθρο του στο Μπακού τον ανέβασε στους 86 βαθμούς, στην όγδοη θέση.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes302
2George RussellMercedes236
3Lewis HamiltonFerrari199
4Lando NorrisMcLaren186
5Charles LeclercFerrari179
6Max VerstappenRed Bull Racing163
7Oscar PiastriMcLaren120
8Isack HadjarRed Bull Racing86
9Liam LawsonRacing Bulls59
10Pierre GaslyAlpine41
11Arvid LindbladRacing Bulls37
12Franco ColapintoAlpine27
13Oliver BearmanHaas F1 Team20
14Gabriel BortoletoAudi10
15Carlos SainzWilliams7
16Esteban OconHaas F1 Team7
17Nico HulkenbergAudi7
18Alexander AlbonWilliams5
19Fernando AlonsoAston Martin3
20Yuki TsunodaRacing Bulls1
21Lance StrollAston Martin0
22Sergio PerezCadillac0
23Valtteri BottasCadillac0

Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η Mercedes έφτασε τους 538 βαθμούς, καθώς συνδύασε τη νίκη του Ράσελ με την πέμπτη θέση του Αντονέλι. Η διαφορά της από τη δεύτερη Ferrari ανέβηκε στους 160 βαθμούς, με τη Scuderia να βρίσκεται στους 378. Η Red Bull, χάρη στο 2-3 των Φερστάπεν και Χατζάρ, πρόσθεσε 33 βαθμούς και έφτασε τους 263, όμως παραμένει τέταρτη πίσω από τη McLaren.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes538
2Ferrari378
3McLaren306
4Red Bull Racing263
5Racing Bulls83
6Alpine68
7Haas F1 Team27
8Audi17
9Williams12
10Aston Martin3
11Cadillac0

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Mercedes F1

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 