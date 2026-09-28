Η Μαλαισία επιστρέφει στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 στη φετινή σεζόν, όμως θα φιλοξενήσει το Grand Prix του Μπαχρέιν.

Το Grand Prix Μπαχρέιν του 2026 θα είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα στην ιστορία της Formula 1, καθώς δεν θα διεξαχθεί στην πίστα του Σακχίρ στην έρημο αλλά στην τροπική Μαλαισία. Το αγωνιστικό τριήμερο θα πραγματοποιηθεί στις 2-4 Οκτωβρίου στο Sepang International Circuit, με την επίσημη ονομασία «Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia».

Η απόφαση δεν είναι παρά λύση ανάγκης για έναν αγώνα που διαφορετικά δεν θα πραγματοποιούνταν. Η Formula 1, η FIA και οι κυβερνήσεις Μπαχρέιν και Μαλαισίας κατέληξαν σε συμφωνία ώστε το Grand Prix να διατηρηθεί στο καλεντάρι, χωρίς να αλλάξει η υπόλοιπη δομή της σεζόν.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο πόλεμος άλλαξε το αρχικό πρόγραμμα

Το Grand Prix Μπαχρέιν ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Απρίλιο, όμως ακυρώθηκε λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των ζητημάτων ασφαλείας που προέκυψαν. Η FIA είχε ξεκαθαρίσει ότι η ασφάλεια των ομάδων, των αξιωματούχων, των εθελοντών και των θεατών αποτελούσε την πρώτη προτεραιότητα.

Αντί να χαθεί οριστικά ο αγώνας, άρχισαν να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις. Στα τέλη Ιουλίου επιβεβαιώθηκε ότι η Σεπάνγκ θα αναλάμβανε τη διοργάνωση, επιτρέποντας έτσι στο Μπαχρέιν να διατηρήσει το Grand Prix του μέσα στη σεζόν του 2026.

Παρότι ο αγώνας θα γίνει χιλιάδες χλμ. μακριά από το Σακχίρ, θα εξακολουθήσει να φέρει το όνομα του Μπαχρέιν. Η συμφωνία έγινε με τη συμμετοχή και των δύο κυβερνήσεων.

Γιατί επιλέχθηκε η Μαλαισία

Η πίστα της Σεπάνγκ ήταν η πιο πρακτική επιλογή τόσο αγωνιστικά όσο και από πλευράς logistics (σ.σ. μεταφορά εξοπλισμού). Η πίστα διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και εμπειρία, έχοντας φιλοξενήσει Formula 1 από το 1999 έως το 2017, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει την απαιτούμενη πιστοποίηση για Grand Prix.

Καθοριστική ήταν και η θέση του στο πρόγραμμα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί μία εβδομάδα μετά το Αζερμπαϊτζάν και μία εβδομάδα πριν από τη Σιγκαπούρη. Γεωγραφικά λοιπόν, ήταν η ιδανική επιλογή.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.