KTM 300 EXC HardEnduro 2027: Είναι αυτή η καλύτερη μοτοσικλέτα Εnduro;

Όταν μιλάμε για δίχρονο Enduro ο νους μας ταξιδεύει στην ΚΤΜ και στο μοντέλο 300 EXC, που χρόνια πολλά τώρα μεσουρανεί στις προτιμήσεις των φανατικών χωμάτινων αναβατών

Πρόκειται για το κορυφαίο μοντέλο της πορτοκαλί γκάμας Εnduro, ειδικά σχεδιασμένο και εξελιγμένο με βάση την πολυετή εμπειρία και την αγωνιστική κληρονομιά που έχει χαρίσει αμέτρητους τίτλους στο αυστριακό εργοστάσιο. Το όνομα KTM 300 EXC HardEnduro δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Από την πρώτη του εμφάνιση έχει καθιερωθεί ως η πιο εξειδικευμένη μοτοσικλέτα στη γκάμα Εnduro της KTM, σχεδιασμένο για αναβάτες που αντιμετωπίζουν τα πιο δύσβατα εδάφη και τους πιο απαιτητικούς αγώνες του αγωνιστικού ημερολογίου. Αξιοποιώντας την αποδεδειγμένα νικηφόρα πλατφόρμα τoυ, το νέο HardEnduro του 2027 συνεχίζει να προσφέρει το απόλυτο πακέτο «Ready to Race» σε αναβάτες που αναζητούν κορυφαίες δυνατότητες, έτοιμες για εκμετάλευση αμέσως μόλις βγει η μοτοσικλέτα από τη γραμμή παραγωγής.

Έχοντας κυριαρχήσει στους δυσκολότερους αγώνες Hard Enduro παγκοσμίως και επωφελούμενο από χρόνια αγωνιστικής εξέλιξης, το KTM 300 EXC HardEnduro παραμένει το σημείο αναφοράς. Συνδυάζοντας την απόδοση ενός ελαφριού δίχρονου κινητήρα, την εξαιρετική παροχή ροπής και μια προσεκτικά επιλεγμένη σειρά κορυφαίων εξαρτημάτων, είναι ειδικά κατασκευασμένο για να διαπρέπει σε ακραίες συνθήκες.

Με το μοντέλο του 2026 να έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, το νέο του 2027 αποκτά ανανεωμένα γραφικά ειδικά για την έκδοση, ενισχύοντας την κορυφαία θέση του στη γκάμα enduro της KTM και διασφαλίζοντας παράλληλα τη σαφή διαφοροποίησή του τόσο από τη βασική σειρά EXC https://www.gazzetta.gr/gmotion/2551592/ktm-exc-2027-stohos-i-diatirisi-tis-kyriarhias-sto-entoyro-vid όσο και από τα μοντέλα EXC 6Days. Ωστόσο, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, δεν αποτελεί απλώς μια άσκηση αισθητικής. Έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τα πιο δύσβατα εδάφη και να διεκδικεί την κορυφή, διαθέτοντας ειδικά εξαρτήματα που τo ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη γκάμα enduro της KTM, όπως:

 Γραφικά ειδικά για Hard Enduro

 Πορτοκαλί πλαίσιο

 Προστατευτικό τιμονιού Hardenduro

 Μαλακά γκρι γκριπ ODI τύπου lock-on

 Μαύρη σέλα Diamante Factory με ραβδώσεις

 Διακόπτης επιλογής χαρτογράφησης (map-select switch)

 Πορτοκαλί σετ προστατευτικών πλαισίου Factory

 Σετ τροχών Factory που αποτελείται από μαύρες ζάντες Excel, μαύρες ακτίνες, πορτοκαλί κέντρα και πορτοκαλί θηλές ακτίνων

 Ελαστικά Metzeler 6Days Extreme με μαλακή γόμα στο πίσω μέρος

 Πλήρες σετ προστατευτικών χεριών (κλειστού τύπου)

 Ανεμιστήρας ψυγείου

 Μαύρες ανοδιωμένες τιμονόπλακες κατεργασμένες σε CNC

 Πιρούνι WP XACT Closed Cartridge με ρυθμιστές προφόρτισης στη βαλβίδα βάσης

 Προστατευτική ποδιά κινητήρα

 Πλευστός δίσκος εμπρόσθιου φρένου

 Προστατευτικό δίσκου εμπρόσθιου φρένου

 Συμπαγής δίσκος οπίσθιου φρένου

 Σύρμα ασφαλείας οπίσθιου φρένου

 Πορτοκαλί προστατευτικό δίσκου οπίσθιου φρένου

 Πορτοκαλί πίσω γρανάζι Supersprox Stealth

 Πορτοκαλί τάπα λαδιού

 Προστατευτικό κυλίνδρου ενεργοποίησης συμπλέκτη (slave cylinder)

 Ιμάντες έλξης εμπρός και πίσω

 Μαύρες ανοδιωμένες βάσεις στήριξης κινητήρα

