Voge CU-X Hybrid Concept: Ένα έξυπνο υβριδικό πρωτότυπο που επικοινωνεί με το περιβάλλον

Οι κινέζοι κατασκευαστές δείχνουν να μην αστειεύονται και τρανό παράδειγμα αποτελεί αυτό το φουτουριστικό πρωτότυπο της Voge

Η 24η Διεθνής Έκθεση Μοτοσικλέτας της Κίνας CIMA (China International Motorcycle Expo) μόλις έκλεισε τις πόρτες της στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Chongqing. Ως πρωτοπόρος στην τεχνολογική καινοτομία των εγχώριων μοτοσικλετών, η Voge πραγματοποίησε μια σημαντική αποκάλυψη την πρώτη ημέρα της έκθεσης, λανσάροντας επίσημα την πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα έξυπνης τεχνολογίας για δίτροχα στον κλάδο, το επονομαζόμενο “Vοge Smart Mobility”. Με αυτόν τον τρόπο εγκαινίασε την εποχή των έξυπνων πλατφορμών για δίτροχα και επαναπροσδιόρισε τη σχέση ανθρώπου και οδήγησης.

Προς το παρόν, ο ανταγωνισμός στον κλάδο της μοτοσικλέτας εστιάζει κυρίως στη συσσώρευση τεχνικών προδιαγραφών υλικού (hardware), ενώ η «ευφυΐα» περιορίζεται συνήθως στην απλή προσθήκη μεμονωμένων λειτουργιών, χωρίς να έχει διαμορφωθεί ακόμη μια συστηματική ικανότητα ευφυΐας για το σύνολο του οχήματος. Βασιζόμενη σε μια βαθιά κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη του κλάδου, η Voge ανέλαβε ηγετικό ρόλο καθορίζοντας την κατεύθυνση της εξέλιξης στις έξυπνες πλατφόρμες για δίτροχα. Δημιούργησε μια ολοκληρωμένη έξυπνη βάση με άξονα την «απόλυτη ευφυΐα με την απόλυτη οδηγική εμπειρία» και την καθιέρωσε ως την ενιαία τεχνική βάση για όλα τα μοντέλα της, προωθώντας τη μετεξέλιξη και την αναβάθμιση των μοτοσικλετών από παραδοσιακά μηχανικά μέσα μεταφοράς σε έξυπνους συνεργάτες οδήγησης, ικανούς για αντίληψη και εξέλιξη.

Τα συστήματα «Jizhi» και «Jixing» αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της πλατφόρμας Jiyu Intelligent Mobility, αναλαμβάνοντας αντίστοιχα την επικοινωνία ανθρώπου - οχήματος και την εκτέλεση των λειτουργιών του τελευταίου. Το «Jizhi» αξιοποιεί το σύστημα Beidou και την αντίληψη πολλαπλών τερματικών για την παροχή προειδοποιήσεων σχετικά με τις συνθήκες του δρόμου και τους κινδύνους, ενώ συνδέεται με smartphones, ρολόγια κ.ά. για να προτείνει διαδρομές βάσει δεδομένων πολλαπλών παραμέτρων. Το «Jixing» εστιάζει στην υβριδική ισχύ, την ενεργή ανάρτηση, τη σταθερότητα του οχήματος και το σύστημα ρύθμισης της στάσης του σώματος, μετατρέποντας τις έξυπνες εντολές της πλατφόρμας σε πραγματική απόδοση του οχήματος. Ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες έχουν ήδη υλοποιηθεί και θα ενσωματωθούν σταδιακά στα μοντέλα μαζικής παραγωγής της Voge στο μέλλον. Η κίνηση τoυ εργοστασίου αναμφίβολα θα ανατρέψει το επί μακρόν ομοιογενές ανταγωνιστικό τοπίο του κλάδου, θα ξεπεράσει την καθιερωμένη πρακτική της απλής σύγκρισης τεχνικών προδιαγραφών υλικού (hardware), θα ανοίξει ένα νέο δρόμο ανάπτυξης για τον ευφυή μετασχηματισμό της εγχώριας βιομηχανίας δικύκλων και θα οδηγήσει ολόκληρο τον κλάδο από τον παραδοσιακό ανταγωνισμό διαμόρφωσης υλικού σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης, που χαρακτηρίζεται από τον συστημικό ευφυή ανταγωνισμό του οχήματος ως ενιαίου συνόλου.

To CU-X Hybrid είναι κάτι περισσότερο από ένα νέο πρωτότυπο όχημα. Είναι το όραμα της Voge για τη μορφή που θα μπορούσε να έχει η επόμενη γενιά της οδήγησης. Το μέλλον της μετακίνησης με δίκυκλα μάλλον ξεκινά εδώ.