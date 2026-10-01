Το νέο Volkswagen Tiguan Urban συνδυάζει την υβριδική τεχνολογία 1.5 eTSI Hybrid 150 ίππων, το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Μία νέα έκδοση προσθέτει η Volkswagen στην ελληνική γκάμα του Tiguan, ενισχύοντας τις επιλογές για όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV με πλούσιο εξοπλισμό και ήπια υβριδική τεχνολογία.

Το νέο Tiguan Urban συνδυάζει τον κινητήρα 1.5 eTSI Hybrid των 150 ίππων με αυτόματο κιβώτιο DSG επτά σχέσεων, δίνοντας έμφαση στην άνεση, την πρακτικότητα και στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Πλούσιος εξοπλισμός και τεχνολογία

Στην καμπίνα, τα εμπρός καθίσματα Comfort διαθέτουν ρύθμιση ύψους και οσφυϊκής υποστήριξης, ενώ στάνταρ είναι η θέρμανση των εμπρός καθισμάτων και του δερμάτινου πολυλειτουργικού τιμονιού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης τριζωνικό αυτόματο κλιματισμό Air Care Climatronic και κρύσταλλα ασφαλείας με ενισχυμένη ηχομόνωση.

Το Digital Cockpit Pro διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και συνδυάζεται με σύστημα infotainment με οθόνη αφής 12,9 ιντσών, οκτώ ηχεία και Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση συμβατού smartphone.

Στην καθημερινή χρήση συμβάλλουν το Keyless Access, το Virtual Pedal και οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες. Η κάμερα Area View προσφέρει εικόνα 360 μοιρών γύρω από το αυτοκίνητο, ενώ το Park Assist Plus διαθέτει Park Distance Control και λειτουργία μνήμης. Εξωτερικά, η έκδοση Urban εξοπλίζεται με ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και προβολείς LED με Light Assist.

Ιδιαίτερα πλήρης είναι και η σουίτα συστημάτων IQ.DRIVE. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επτά αερόσακοι, Travel Assist με Lane Assist και Emergency Assist, καθώς και Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go.

Το πακέτο συμπληρώνουν τα Pre-Crash, Emergency Steering Assist, Front Assist με City Emergency Braking και Front Cross Traffic Assist, καθώς και τα Side Assist, Rear Cross Traffic Alert και Exit Warning. Στάνταρ είναι επίσης το σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού και το Dynamic Road Sign Display.

Τιμή και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Το Volkswagen Tiguan Urban 1.5 eTSI Hybrid 150 ίππων με αυτόματο κιβώτιο DSG επτά σχέσεων προσφέρεται στην ελληνική αγορά στην τιμή των 34.990 ευρώ.

Η τιμή ισχύει μέσω προωθητικού προγράμματος για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου αποθέματος.