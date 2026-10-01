Σε νέες αγωνιστικές περιπέτειες μπαίνει ο Μαξ Φερστάπεν, καθώς θα πάρει μέρος σε έναν ακόμη αγώνα με αγωνιστικό αυτοκίνητο GT3 και αντίπαλο έναν θρύλο του MotoGP.

Μία ιδιαίτερη συνάντηση δύο εκ των μεγαλύτερων ονομάτων του σύγχρονου motorsport θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου στο Πορτιμάο. Ο Μαξ Φερστάπεν επιβεβαίωσε ότι θα αγωνιστεί στον τελικό του GT World Challenge Europe, όπου θα βρεθεί για πρώτη φορά στο ίδιο grid με τον Βαλεντίνο Ρόσι.

Ο τετράκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 θα εκμεταλλευτεί το μικρό κενό ανάμεσα στα δύο συνεχόμενα triple-header της σεζόν για να επιστρέψει πίσω από το τιμόνι ενός GT3. Θα οδηγήσει τη Mercedes-AMG GT3 της 2 Seas Motorsport, η οποία συμμετέχει υπό την ονομασία Verstappen Racing, στον αγώνα του Πορτιμάο στις 16-18 Οκτωβρίου.

Back in Verstappen Racing kit soon 🥵



Max joins Mercedes-AMG Team Verstappen Racing in Portimão for the final round in the GT World Challenge Europe. pic.twitter.com/hs4ujSQr4v — Max Verstappen (@VerstappenCOM) October 1, 2026

Για πρώτη φορά απέναντι στον Ρόσι

Η εμφάνιση αυτή θα αποτελέσει το ντεμπούτο του Φερστάπεν στο GT World Challenge Europe της SRO και παράλληλα θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον Βαλεντίνο Ρόσι. Ο εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής μοτοσικλέτας θα αγωνιστεί στην ίδια κατηγορία Pro με την εργοστασιακά υποστηριζόμενη BMW της WRT.

Για τον Φερστάπεν θα είναι η πρώτη παρουσία σε αγώνα GT3 μετά τις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ τον περασμένο Μάιο. Η συμμετοχή του στο Πορτιμάο προέκυψε έπειτα από αλλαγή στο πρόγραμμα του WEC, η οποία δημιούργησε σύγκρουση ημερομηνιών και άφησε εκτός τους δύο βασικούς οδηγούς της Verstappen Racing, Ζουλ Γκουνιόν και Ντάνιελ Ζουνκαντέγια.

Ο Φερστάπεν δήλωσε για τη συμμετοχή του στο Πορτιμάο: «Φυσικά, θα προτιμούσα οι κανονικοί μας οδηγοί να μπορούσαν να αγωνιστούν, όμως το πρόγραμμα άλλαξε κάποιες φορές. Και αυτό είναι εντάξει. Λατρεύω το Πορτιμάο. Μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι στην Πορτογαλία. Οπότε θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό αγωνιστικό τριήμερο».

Ο Φερστάπεν θα μοιραστεί τη Mercedes-AMG με τον Κρις Λούλαμ, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί ο τρίτος οδηγός.

Η προσθήκη του Πορτιμάο κάνει ακόμη πιο απαιτητικό το πρόγραμμα του Φερστάπεν. Από το GP Αζερμπαϊτζάν μέχρι το GP Βραζιλίας στις 8 Νοεμβρίου θα συμμετάσχει σε επτά αγώνες μέσα σε ισάριθμες εβδομάδες.

«Θα είναι επτά πολύ γεμάτες εβδομάδες, αλλά θα το κάνουμε και έτσι κι αλλιώς το απολαμβάνω. Οπότε θα δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε εκεί», δήλωσε.

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