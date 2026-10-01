Η εκπομπή του Gazzetta έβαλε στο «μικροσκόπιο» τη μάχη του GP Αζερμπαϊτζάν της Formula 1, με πλούσιο ρεπορτάζ, τεχνικές λεπτομέρειες και όλα όσα έκριναν τη μεγάλη νίκη.

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν χάρισε στους φίλους της Formula 1 μία ακόμη μάχη για το φετινό πρωτάθλημα, με τον αγώνα να έχει ανατροπές, δράμα, και έντονο παρασκήνιο. Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στο Μπακού, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου.

Η ψηφιακή παραγωγή του Gazzetta, η οποία φιλοδοξεί να γίνει η σταθερή συνήθεια των πιστών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επέστρεψε στις οθόνες προκειμένου να φωτίσει τα πιο κρίσιμα σημεία από το τριήμερο του 15ου αγώνα της σεζόν. Οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναλυτική ροή των γεγονότων και να κατανοήσουν πώς διαμορφώθηκαν οι ισορροπίες στην πίστα, μέσα από ένα απολαυστικό και άκρως ενημερωτικό επεισόδιο.

Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η νίκη του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος έφτασε στον τρίτο του θρίαμβο στο 2026. Όμως για να το πράξει, έπρεπε να αντισταθεί στον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος λίγο έλλειψε να του «κλέψει» τη νίκη την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Αζερμπαϊτζάν.