Yamaha WR250F/WR450F 2027: Οι νέες enduro της Yamaha σε δράση (vid)

Τα WR250F και WR450F του 2027 δέχονται αναβαθμίσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση σε χειρισμό, σταθερότητα και απόδοση στο χώμα.

Με το νικηφόρο DNA τους, τα τετράχρονα Enduro μοντέλα WR της Yamaha απευθύνονται σε αναβάτες που είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν τα όριά τους, αντιμετωπίζοντας με ευκολία τις πλέον απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές. Μετά τη σημαντική τους αναβάθμιση το 2025 δέχονται νέες βελτιώσεις σε καίρια σημεία, πάντα με στόχο την απόλυτη απόδοση σε κάθε τομέα. Το WR450F του 2027 διαθέτει τις νεότερες εξελίξεις κινητήρων της Yamaha, συμπεριλαμβανομένου του νέου χρονισμού εκκεντροφόρων που έχει μελετηθεί για οδήγηση enduro, προσφέροντας παράλληλα ομαλά χαρακτηριστικά ισχύος και μειώνοντας την τάση για σβήσιμο του κινητήρα, ώστε να οδηγείτε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε οποιοδήποτε χωμάτινο μονοπάτι.

Ένας ολοκαίνουργιος σχεδιασμός πλαισίου συμπληρώνει την ισχύ του κινητήρα των 450cc. Έχει ρυθμιστεί ώστε να προσφέρει ισορροπημένη ακαμψία, δίνοντας στον αναβάτη περισσότερη άνεση και έλεγχο σε οποιοδήποτε έδαφος. Ο κάτω σωλήνας διαθέτει παχύτερο άνω τμήμα, στενότερο κάτω τμήμα και ασύμμετρες βάσεις κινητήρα που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη απόκριση κατά την αντιμετώπιση δύσκολων προκλήσεων. Η μείωση της καταπόνησης του αναβάτη σε μεγάλες διαδρομές οφείλεται στον υδραυλικό συμπλέκτη, ο οποίος προσφέρει βελτιωμένη λειτουργικότητα σε σκληρό έδαφος. Το ελαφρύ πάτημα προσφέρει άφθονη αίσθηση στον αναβάτη, με αποτέλεσμα τον ευκολότερο έλεγχο του κινητήρα, ειδικά κατά την αντιμετώπιση ακραίων συνθηκών και την οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα κίνησης.

Η βελτιωμένη διαμόρφωση του πίσω φρένου με σωληνάκια από νέο υλικό, σε συνδυασμό με ένα αναθεωρημένο σχήμα δαγκάνας και μικρότερο δίσκο, επιτρέπει στον αναβάτη να έχει τον πλήρη έλεγχο σε απότομες κατηφόρες, ενώ η κορυφαία ανάρτηση της KYB ολοκληρώνει το πακέτο, με βελτιστοποιημένη ρύθμιση enduro που παρέχει χαμηλότερο κέντρο βάρους για αυξημένο έλεγχο σε χαμηλές ταχύτητες.

Το WR250F του 2027 θέλει να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα της κατηγορίας. Η κορυφαία απόδοση είναι εγγυημένη με τον ισχυρό κινητήρα που αντλεί έμπνευση από το μοντέλο μοτοκρός YZ250F του 2027. Εξοπλισμένος με μια ειδική για Εnduro ECU και ένα υψηλής απόδοσης σύστημα διαχείρισης ροής του αέρα, εξασφαλίζει ότι η ισχύς που θα σας οδηγήσει στη νίκη είναι διαθέσιμη με το πάτημα ενός κουμπιού.

Αυτό που κατατάσσει το WR250F σε άλλη κατηγορία είναι οι εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού που προσφέρει το βελτιστοποιημένο αλουμινένιο πλαίσιο, το οποίο παρέχει στον αναβάτη τον τέλειο συνδυασμό ακαμψίας και σταθερότητας. Είναι αρκετά ελαφρύ για να ανταπεξέρχεται σε κάθε μονοπάτι, παραμένοντας παράλληλα αρκετά ανθεκτικό για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τεχνικής οδήγησης Εnduro. Το πλαίσιο, σε συνδυασμό με την κορυφαία στον κλάδο ανάρτηση της KYB, έχει ρυθμιστεί ειδικά για να διαπρέπει σε αγώνες enduro. Εξασφαλίζει νικηφόρες δυνατότητες, είτε οδηγείτε πιο αργά σε τεχνικά τμήματα, είτε πιο γρήγορα σε μονοπάτια υψηλής ταχύτητας.

Η προηγμένη τεχνολογία είναι εμφανής στο WR250F, με μια οθόνη LCD που περιλαμβάνει χιλιομετρητή, μετρητές ταξιδιού, ρολόι και χρονόμετρο, καθώς και προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθμης καυσίμου και ένδειξη κατανάλωσης που επιτρέπουν στον αναβάτη να σχεδιάζει με ακρίβεια τις στάσεις του για ανεφοδιασμό.

Αμφότερα τα νέα WR είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα κλειδώματος της ECU που εμφανίζεται για πρώτη φορά στον κλάδο. Ελεγχόμενο μέσω της εφαρμογής Power Tuner, το σύστημα εξασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας είτε σταθμεύετε στο paddock ή το γκαράζ, είτε μεταφέρετε τη μοτοσικλέτα σας από αγώνα σε αγώνα. Επίσης, η εφαρμογή Power Tuner επιτρέπει στους αναβάτες να επιλέγουν τα χαρακτηριστικά της παροχής ισχύος, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ «Smooth» και «Aggressive», καθώς και να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις του ελέγχου πρόσφυσης, παρέχοντας τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε διαδρομή.

