Montesa: Νέα γκάμα μοντέλων για το 2027 (vid)

Κάτω από την επίβλεψη της Honda, το ισπανικό εργοστάσιο δηλώνει παρόν με την παρουσίαση τριών εξειδικευμένων μοντέλων Trial και Trail

Η νέα σειρά περιλαμβάνει τα Cota 301RR, Cota 4RT 260R και 4Ride, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες αναβατών.

Montesa Cota 301RR

Παραμένει η κορυφαία πρόταση Trial της Montesa, με προδιαγραφές αγωνιστικού επιπέδου. Για το 2027 διατηρεί τον ισχυρό κινητήρα των 298cc, που προέρχεται από την αγωνιστική μοτοσυκλέτα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Trial2, καθώς και premium εξαρτήματα όπως CNC πλάκες τιμονιού, αλουμινένιο πλαίσιο kai τελικό εξάτμισης, racing δίσκους φρένων και carbon προστατευτικά. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τα νέα κόκκινα και λευκά γραφικά, που προσδίδουν πιο δυναμική και σύγχρονη εμφάνιση.

Montesa Cota 4RT 260R

Aπευθύνεται τόσο σε αγωνιζόμενους όσο και σε ερασιτέχνες αναβάτες Trial, διατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προηγούμενης έκδοσης. Εξοπλίζεται μεταξύ άλλων με αναρτήσεις Showa, αλουμινένιο πλαίσιο και τελικό εξάτμισης. Για το 2027 αποκτά νέα γραφικά σε κόκκινο και μαύρο, διατηρώντας τον χαρακτηριστικό Racing χαρακτήρα της Montesa.

Montesa 4Ride

Εμπορικά το πιο ενδιαφέρον μοντέλο, η πλέον πολυχρηστική μοτοσυκλέτα της γκάμας, σχεδιασμένη τόσο για trail όσο και για light trial χρήση. Διαθέτει μεταξύ άλλων αλουμινένιο τελικό εξάτμισης και ψαλίδι, ενώ το ρεζερβουάρ των 4,3 λίτρων προσφέρει σχετικά αυξημένη αυτονομία, καθιστώντας την ιδανική για μεγαλύτερες διαδρομές εντός και εκτός δρόμου. Φαντάζει και μάλλον είναι η ιδανική πρόταση για όσους θέλουν να πειραματιστούν στην εκτός δρόμου οδήγηση. Διαθέτει τετράχρονο υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα 259cc με 1ΕΕΚ και τετραβάλβιδη κεφαλή.

Κατασκευή στην Ισπανία – Ποιότητα Honda

Όλα τα μοντέλα της γκάμας κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της Montesa-Honda στη Βαρκελώνη, όπου πραγματοποιείται το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας, από τη συναρμολόγηση κινητήρων έως την κατασκευή του αλουμινένιου πλαισίου, του ρεζερβουάρ και του ψαλιδιού. Παράλληλα, η Montesa προσφέρει μια πλήρη σειρά γνήσιων αξεσουάρ για τα Cota και 4Ride, όπως βάσεις, σέλες, προστατευτικά και άλλα προϊόντα εξοπλισμού και εξατομίκευσης, ενώ συνεργάζεται με εξειδικευμένους κατασκευαστές όπως οι Hebo και Suprametal. Η γκάμα αξεσουάρ θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέες επιλογές, δίνοντας στους αναβάτες τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη Montesa τους στις ανάγκες και το προσωπικό τους στυλ.

Το ιστορικό της συνεργασίας

Η Montesa ιδρύθηκε το 1944 από τους Pere Permanyer και Francesc Xavier «Paco» Bultó. Η επιχείρηση ήταν ισπανικών συμφερόντων μέχρι τη σύναψη συνεργασίας με τη Honda. Στις αρχές της δεκαετίας του '80 ένας κύκλος οικονομικής αστάθειας στην Ισπανία άρχισε να δημιουργεί προβλήματα στους τοπικούς κατασκευαστές μοτοσυκλετών. Οι απεργίες και η συρρίκνωση της αγοράς άφησαν τη Montesa ως τη μοναδική μεγάλη εταιρεία μοτοσυκλετών στη χώρα, ωστόσο, η εταιρεία χρειαζόταν σημαντική εισροή κεφαλαίων για να συνεχίσει να επιβιώνει. Ένα κρατικό δάνειο και η πώληση μετοχών στη Honda (με στόχο τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης παραγωγής για τις μοτοσυκλέτες καθημερινής χρήσης της) βοήθησαν στη συνέχιση της παραγωγής. Μάλιστα, ένας από τους όρους της κυβέρνησης ήταν ότι η Honda θα εγγυόταν τη μη διακοπή της παραγωγής. Η Honda ήταν διατεθειμένη να συσσωρεύσει όλα τα αποθέματα μοτοσυκλετών της ισπανικής εταιρείας και να τις πουλήσει με ζημία, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πρόσβαση στην πιο κερδοφόρα ευρωπαϊκή αγορά και να παρακάμψει τους περιοριστικούς δασμούς εισαγωγής.

Τον Ιούλιο του 1985 πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αναδιοργάνωση και η εταιρεία έλαβε σημαντικά κεφάλαια από τη Honda. Εκείνη την εποχή, προσφέρονταν μόνο δύο μοντέλα για αγώνες trial και το ανθρώπινο δυναμικό είχε μειωθεί στους 152 εργαζομένους. Έναν χρόνο αργότερα, ακολούθησαν περαιτέρω οικονομικές κινήσεις μεταξύ της Honda, της ισπανικής κυβέρνησης και της οικογένειας Permanyer, οι οποίες οδήγησαν τον Ιάπωνα κατασκευαστή στην εξαγορά του μεγαλύτερου μέρους των μετοχών που κατείχε ακόμη η οικογένεια. Η Honda κατείχε πλέον το 85% της εταιρείας και επένδυσε επιπλέον 5 εκατομμύρια δολάρια για την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου.

Η Montesa συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Trial καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Παρόλο που η γκάμα της είχε περιοριστεί σε ένα μόνο μοντέλο, το Cota, αναβάτες όπως ο πρώην Παγκόσμιος Πρωταθλητής Eddy Lejeune και ο Andrew Codina πέτυχαν αξιόλογα αποτελέσματα με τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα στα μέσα της δεκαετίας του '80. Την περίοδο 1992–1993 κατασκευάστηκε το υγρόψυκτο Cota 311, το οποίο έμελλε να είναι το τελευταίο «αυθεντικό» μοντέλο της Montesa. Το 1994 παρουσιάστηκε ένα νέο μοντέλο, το 314R. Το μοντέλο αυτό διέθετε κινητήρα και πολλά άλλα εξαρτήματα προερχόμενα από τη Honda HRC. Ο Marc Colomer, αγωνιζόμενος με Montesa, κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο το 1996, ενώ το μοντέλο 315R κυκλοφόρησε στις αρχές του 1997. Το 315R παρέμεινε στην παραγωγή για επτά χρόνια, οδηγώντας τον Dougie Lampkin στην κατάκτηση πολλών παγκόσμιων πρωταθλημάτων και τον Takahisa Fujinami στον δικό του παγκόσμιο τίτλο το 2004, την τελευταία χρονιά κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας. Το 2005 αντικαταστάθηκε από το τετράχρονο και τεχνολογικά προηγμένο Cota 4RT. Ο Ισπανός αναβάτης trial Toni Bou κυριαρχεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με τη Montesa Honda από το 2007, έχοντας μέχρι σήμερα κατακτήσει 40(!) συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους (20 indoor και 20 outdoor). Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να τον απολαύσετε στην πρόσφατη εμφάνισή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

