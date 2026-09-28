Ducati Desmo450 SM και η πλαγιολίσθηση αποκτά αγωνιστικό χαρακτήρα (vid)

Το ιταλικό εργοστάσιο παρουσιάζει ένα μοντέλο Supermoto εξελιγμένο για να κερδίζει στους αγώνες.

Αυτή είναι η πρώτη μοτοσικλέτα στο είδος που προσφέρει δεσμοδρομικό σύστημα στις βαλβίδες του κινητήρα της και η οποία έχει κατασκευαστεί για κορυφαίες επιδόσεις χάρη στη μελετημένη ανάρτηση, τα φρένα προδιαγραφών racing και τα τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικά βοηθήματα.

Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του World Ducati Week και βασίζεται στο Desmo450 MX, μια τεχνική πλατφόρμα που αποδείχθηκε άμεσα ανταγωνιστική στους αγώνες Supermoto, με τον πολυπρωταθλητή κόσμου Marc Reiner Schmidt να την οδηγεί στη νίκη στο παγκόσμιο ντεμπούτο της. Οι αναρτήσεις, οι πλάκες πιρουνιού, οι τροχοί, το σύστημα πέδησης, η σχέση τελικής μετάδοσης, ο συμπλέκτης ολίσθησης (slipper clutch) και τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν ρυθμιστεί με ακρίβεια ώστε να λειτουργούν αρμονικά, προσφέροντας ακρίβεια, έλεγχο και επιδόσεις.

Με την υπογραφή της Showa

Οι αναρτήσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Desmo450 SM και -για πρώτη φορά σε μοτοσικλέτα supermoto- η Showa συμμετείχε άμεσα στη διαδικασία για να διασφαλίσει την ισορροπία που απαιτεί το συγκεκριμένο άθλημα. Το ανεστραμμένο πιρούνι των 49 χιλ. με σφραγισμένο φυσίγγιο (sealed cartridge) είναι πλήρως ρυθμιζόμενο ως προς την απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς και διαθέτει ειδικά ελατήρια και ρυθμίσεις, διαδρομή 280 χιλ. και επίστρωση Kashima στα καλάμια. Στην αριστερή πλευρά υπάρχει βάση για ακτινική δαγκάνα φρένου, ενώ οι κατεργασμένες από μασίφ μέταλλο (billet) πλάκες πιρουνιού έχουν αυξημένη απόσταση μεταξύ των καλαμιών, ώστε να παρέχουν επαρκή χώρο για τον εμπρός τροχό. Το αποτέλεσμα είναι ένα εμπρόσθιο σύστημα που εγγυάται στήριξη κατά τη διάρκεια των πιο έντονων φρεναρισμάτων, ακρίβεια στην είσοδο των στροφών και σιγουριά στην οδήγηση, παραμένοντας παράλληλα αποτελεσματικό ακόμα και σε εκτός δρόμου τμήματα. Στο πίσω μέρος, το πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ της Showa συνεργάζεται με μοχλικό σύστημα προοδευτικής λειτουργίας και προσφέρει διαδρομή τροχού 295 χιλ.

Προδιαγραφές Supermoto

Οι χούφτες προστασίας χεριών και το κοντύτερο εμπρός φτερό έχουν επανασχεδιαστεί για να ταιριάζουν στις απαιτήσεις του αθλήματος, ενώ τα προστατευτικά του πιρουνιού είναι πιο κοντά, αφήνοντας περισσότερο χώρο για το εμπρός ελαστικό slick διαστάσεων 125/75. Οι ζάντες έχουν διάμετρο 16,5 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω, διαθέτουν προφίλ Excel και το σύστημα Bartubeless, το οποίο, καταργώντας τους αεροθαλάμους (σαμπρέλες), μειώνει τη μάζα περιστροφής και τη μη αναρτώμενη μάζα κατά 1,2 kg, βελτιώνοντας το χειρισμό και τη συμπεριφορά της ανάρτησης. Τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης είναι τα Metzeler Racetec Slick SM, ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το σύστημα πέδησης έχει εξελιχθεί ώστε να εξασφαλίζει ισχύ και ακρίβεια στον έλεγχο (modulation) σε συνθήκες οδήγησης Supermoto. Στο εμπρός μέρος διαθέτει ακτινική δαγκάνα Brembo Stylema και πλευστό δίσκο Galfer 310mm με κέντρο αλουμινίου. Στο πίσω μέρος υπάρχει δίσκος Galfer 240mm με πλευστή δαγκάνα Brembo. Το ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου είναι ίδιο με αυτό της μοτοσικλέτας motocross και έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιεί τις συγκολλήσεις, βελτιστοποιώντας το βάρος, την ακαμψία και την αντοχή, καθώς και για να δημιουργεί έναν όσο το δυνατόν πιο ευθύ αυλό εισαγωγής, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση αναπνοής του κινητήρα. Το δεσμοδρομικό σύστημα κίνησης των βαλβίδων επιτρέπει τη ρύθμιση του ορίου στροφών (rev limiter) στις 11.900 σ.α.λ., προσφέροντας ευρύ φάσμα λειτουργίας που επιτρέπει στον αναβάτη να διατηρεί την ίδια σχέση κιβωτίου για περισσότερη ώρα και να μειώνει τις περιττές αλλαγές ταχυτήτων.

Το σύστημα μετάδοσης, εξοπλισμένο με ενεργό Quick Shift για ανεβάσματα ταχυτήτων, διαθέτει συμπλέκτη ολίσθησης (slipper clutch) της Suter, ειδικά ρυθμισμένο για τo Desmo450 SM, ο οποίος βοηθά τον αναβάτη στη διαχείριση της πλαγιολίσθησης κατά την είσοδο στις στροφές. Η μοτοσικλέτα εισάγει στην κατηγορία ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Ducati Traction Control), ειδικά ρυθμισμένο για Supermoto και ικανό να υπολογίζει την πραγματική ολίσθηση του πίσω τροχού. Με δυνατότητα ρύθμισης σε τέσσερα επίπεδα και πλήρους απενεργοποίησης, το σύστημα επεμβαίνει στις παραμέτρους του κινητήρα για να βελτιώσει την πρόσφυση και τη σταθερότητα σε συνθήκες μεταβαλλόμενης πρόσφυσης. Τα ηλεκτρονικά συστήματα περιλαμβάνουν επίσης Launch Control και Engine Brake Control (έλεγχο φρένου κινητήρα), τα οποία, όπως και το DTC, μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης και να συνδεθούν με δύο προγράμματα οδήγησης (Riding Modes), τα οποία ο αναβάτης μπορεί να προσαρμόσει στις ανάγκες του και στα χαρακτηριστικά της πίστας μέσω της εφαρμογής X-Link.

Διαστήματα συντήρησης

Τα διαστήματα συντήρησης είναι τα τυπικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία: η αντικατάσταση του εμβόλου και ο έλεγχος του διακένου των βαλβίδων προγραμματίζονται στις 45 ώρες λειτουργίας, ενώ η πλήρης ανακατασκευή του κινητήρα στις 90 ώρες και η αλλαγή λαδιών κάθε 15 ώρες. Επιπλέον, για ταχύτερη και ευκολότερη συντήρηση, οι στεγανοποιήσεις σε όλα τα καλύμματα (εναλλάκτης, συμπλέκτης, κεφαλή κυλίνδρου) δεν γίνονται με χρήση πάστας τριών συστατικών, αλλά με μεταλλικές φλάντζες για την κεφαλή του κυλίνδρου και ελαστικές φλάντζες για τα άλλα δύο. Το Desmo450 SM εισάγει την έννοια της προληπτικής συντήρησης, η οποία αναπτύχθηκε για την παρακολούθηση της φθοράς των εξαρτημάτων του κινητήρα και την αξιολόγηση της καταπόνησής τους ανάλογα με τη χρήση. Χάρη στη μονάδα Com-Link, η οποία διατίθεται ως αξεσουάρ, καθίσταται δυνατή η διαχείριση των διαστημάτων τακτικής συντήρησης με μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς και η διατήρηση της αποδοτικότητας και των επιδόσεων σε βάθος χρόνου.