KTM 300 EXC HardEnduro 2026: Για σκληροπυρηνικές καταστάσεις

Το όνομά του προδίδει τον προορισμό του, όντας ένα πραγματικό όπλο για τους αγωνιζόμενους και ικανό να μοιράζει νίκες στους επαγγελματίες.

Η μοτοσικλέτα που χάρισε στον Manuel Lettenbichler τον παγκόσμιο τίτλο στο πρωτάθλημα FIM Hard Enduro 2025 είναι αυτή που θα μπορείτε και εσείς να χαρείτε από την επόμενη χρονιά από την KTM. Και μάλιστα θα είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένη, δεχόμενη σημαντικές βελτιώσεις σε ανάρτηση, ψύξη και συνολικό σχεδιασμό.

Βασισμένη στο ήδη θρυλικό KTM 300 EXC, το HardEnduro ξεχωρίζει λόγω ενός αποκλειστικού πακέτου αξεσουάρ: - Προστατευτικά, ιμάντες έλξης, εξαρτήματα κατεργασμένα με CNC, για να μην αναφέρουμε τo πλήρως ρυθμιζόμενo πιρούνι κλειστού φυσιγγίουκαι ένα εντελώς μοναδικό κιτ γραφικών.

Από την κυκλοφορία του το 2024, το KTM 300 EXC HardEnduro έχει γίνει το κορυφαίο μοντέλο στη σειρά KTM Enduro, φέρνοντας την τεχνογνωσία των Factory Racing και την εμπειρία της ΚΤΜ από τα πρωταθλήματα, παγκόσμια, ευρωπαϊκά και εθνικά. Για το 2026 δέχεται και ένα φρέσκο πακέτο γραφικών, το οποίο διαθέτει το τυπικό πορτοκαλί της KTM, τονιζόμενο από μια λευκή και μαύρη χρωματική παλέτα, ένα γυαλιστερό πορτοκαλί πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί ανοδιωμένα KTM PowerParts. Ωστόσο, οι ενημερώσεις στο hardware είναι αυτές που θα ενθουσιάσουν περισσότερο τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς των αγώνων, ξεκινώντας με ενημερώσεις στο πιρούνι 48 mm WP XACT Closed Cartridge, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών προφόρτισης βασικής βαλβίδας και ενός αναβαθμισμένου πίσω αμορτισέρ WP XPLOR PDS.

Το πιρούνι λαμβάνει νέες ρυθμίσεις απόσβεσης και νέα, ελαφρύτερα και κοντύτερα ελατήρια, καθώς και ένα νέο δοχείο πίεσης που έχει προσαρμοστεί στη νέα γεωμετρία της βάσης στήριξης του ελατηρίου. Ένα νέο μονοκόμματο υδραυλικό στοπ ολοκληρώνει τις ενημερώσεις στο μπροστινό πιρούνι, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα συνολική εξοικονόμηση βάρους 200 γραμμαρίων. Στο μέτωπο του ανεφοδιασμού, προστίθεται ένα νέο προστατευτικό καπάκι στη φίσα καυσίμου CPC, το οποίο όχι μόνο παρέχει πρόσθετη προστασία από τυχόν εξωτερικές ζημιές, αλλά και εμποδίζει την είσοδο σκόναης και λάσπης. Το σύστημα ψύξης έχει επίσης λάβει ορισμένες αναβαθμίσεις μέσω ενός νέου καπακιού ψυγείου με στάνταρ σπείρωμα, επιτρέποντας ευκολότερο και ταχύτερο άνοιγμα, με έναν ανεμιστήρα ψυγείου (βεντιλατέρ) να είναι τοποθετημένος ως στάνταρ εξοπλισμός.

Ωστόσο, όπως υποδηλώνει η πινακίδα του, το νέο HardEnduro είναι κατασκευασμένο για να ανταπεξέρχεται στα πιο δύσκολα εδάφη, διαθέτοντας μια συλλογή από ειδικά εξαρτήματα που το διαφοροποιούν από την υπόλοιπη σειρά KTM Enduro. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: