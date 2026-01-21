O Ιταλός κατασκευαστής περνάει το αγωνιστικό του DNA και στον κόσμο του Μοτοκρός με μία μοτοσικλέτα έτοιμη να συμμετάσχει στα δυσκολότερα πρωταθλήματα του κόσμου.

Ένα χρόνο μετά το ντεμπούτο του Desmo450 MX, η Ducati παρουσιάζει την έκδοση Factory, σχεδιασμένη για αναβάτες που αναζητούν μια μοτοσικλέτα έτοιμη για αγώνες από τη στιγμή που θα βγει από την κούτα, εξοπλισμένη με όλα όσα χρειάζονται για να αγωνιστούν και να πρωταγωνιστήσουν. Χάρη στα υψηλού επιπέδου αγωνιστικά εξαρτήματά της, είναι ακόμη πιο αποδοτική και ελαφρύτερη από τη “βασική” έκδοση, ακόμη και με την προσθήκη επιπλέον εξαρτημάτων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου του AMA Supercross στο Anaheim, όπου η ομάδα Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing έκανε το ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Επιτυχίες με το καλημέρα

Με το Factory, η Ducati επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στον κόσμο των off-road. Ένα έργο που ξεκίνησε με την επιτυχημένη συμμετοχή στο ιταλικό πρωτάθλημα Prestige MX1, εμπλουτίστηκε με τερματισμούς στο βάθρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP και την ιστορική θέση του Tony Cairoli στην πρώτη δεκάδα στο Motocross of Nations. Παρόμοια αποτελέσματα αναμένονται και στη συνέχεια με τη συμμετοχή της Ducati στο AMA Supercross.

Τι παραπάνω έχει

Το Desmo450 MX Factory είναι εξοπλισμένο με ένα πλήρες σύστημα εξάτμισης τιτανίου Akrapovič με ειδική χαρτογράφηση κινητήρα, το οποίο μειώνει το βάρος (-1,7 kg), βελτιώνει την απόδοση της ισχύος και προσφέρει μια πληρέστερη και πιο σταθερή καμπύλη ροπής. Η ανάρτηση Showa με επίστρωση Dark Kashima στα καλάμια του πιρουνιού και στο σώμα του αμορτισέρ, αλλά και φινίρισμα TiO στα στελέχη και τη ράβδο, προσφέρει βελτιωμένη λειτουργία και αντοχή στη φθορά και το ξεφλούδισμα.

Οι τρεις τιμονόπλακες billet Factory μειώνουν περαιτέρω το βάρος κατά σχεδόν 200 γραμμάρια. Η προστατευτική ποδιά και ο μπροστινός δίσκος προστατεύουν από τη λάσπη και τις πέτρες και η αλυσίδα O-ring RK MXU, η ίδια που χρησιμοποιείται στις εργοστασιακές μοτοσικλέτες, προσφέρει βελτιωμένη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Το σύστημα holeshot, που διατίθεται στάνταρ στο Factory, συμπιέζει το μπροστινό πιρούνι κατά την εκκίνηση, αυξάνοντας τη σταθερότητα και την επιτάχυνση στις εκκινήσεις. Η μονάδα WiFi επιτρέπει στον αναβάτη να προσαρμόσει τα δύο προγράμματα οδήγησης μέσω της εφαρμογής X-Link, ορίζοντας όλες τις παραμέτρους: - χάρτη γκαζιού, έλεγχο εκκίνησης, φρένο κινητήρα και Ducati Traction Control.

Τέλος, το Desmo450 MX Factory δείχνει ακόμα πιο υποβλητικό χάρη στα ειδικά χρώματα της Ducati Corse, τα οποία θυμίζουν αυτά των επίσημων μοτοσικλετών που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP.

Έρχεται και στην Ελλάδα

Η μοτοσικλέτα θα βρίσκεται στη χώρα μας μέσα στις επόμενες εβδομάδες και σε μια τιμή περί τα 17.000€. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο ΜΧ της Ducati μπορείτε να δείτε εδώ.