Ενόψει της αγωνιστικής σεζόν του 2027 η Scuderia Ferrari πραγματοποιεί σημαντικές αλλαγές στο τμήμα εξέλιξης της μονάδας ισχύος για τη Formula 1.

Η Ferrari έχει ήδη αρχίσει να στρέφει σημαντικό μέρος των πόρων της προς το 2027, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που ανέδειξε η πρώτη σεζόν των νέων κανονισμών κινητήρων. Η μονάδα ισχύος της είναι ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους το Μαρανέλο αναζητά το επόμενο βήμα.

Η SF-26 έχει χαρακτηριστεί ως το καλύτερο αεροδυναμικά μονοθέσιο του grid, με τον κινητήρα να είναι αυτός που δεν έχει δώσει τη δυνατότητα στους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να πάρουν περισσότερες νίκες. Οι αλλαγές που βρίσκονται στα σκαριά δεν περιορίζονται στην εξέλιξη του ίδιου του κινητήρα. Στο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη αναδιοργάνωση του τμήματος του Ενρίκο Γκουαλτιέρι, με εσωτερικές μετακινήσεις αλλά και νέες προσθήκες προσωπικού από ανταγωνιστές της Scuderia.

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Έρχεται σημαντικό στέλεχος από τη Red Bull Powertrains

Σύμφωνα με το Motorsport Italia, η Ferrari έχει εξασφαλίσει την πρόσληψη ενός υψηλόβαθμου μηχανικού της Red Bull Powertrains. Το όνομά του και η ακριβής θέση που θα αναλάβει δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ πριν ενταχθεί στη Scuderia θα πρέπει να ολοκληρώσει περίοδο υποχρεωτικής άδειας διάρκειας ενός έτους.

Σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα δεν αποκλείεται να πρόκειται για έναν από τους ειδικούς που είχε αποκτήσει η Red Bull από τη Mercedes AMG High Performance Powertrains στο Μπρίξουορθ, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Εφόσον ισχύει, στη Ferrari θα φτάσει ένας μηχανικός με εμπειρία από δύο διαφορετικές δομές κατασκευαστών μονάδων ισχύος.

Η συγκεκριμένη πρόσληψη δεν αναμένεται να είναι η μοναδική εξωτερική ενίσχυση της ομάδας του Γκουαλτιέρι. Παράλληλα πραγματοποιούνται αλλαγές στο εσωτερικό της Ferrari, με τον Φρανσέσκο Μορετίνι να μετακινείται από το πρόγραμμα GT και να αναλαμβάνει την αναδιοργάνωση του τεχνικού επιτελείου.

Ο Μορετίνι, με ειδίκευση στην ηλεκτρομηχανική και την εξέλιξη κρίσιμων εξαρτημάτων, θα συνεργάζεται με τον Φρανσέσκο Μαρίνο, ο οποίος έχει την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου, και τον Λούκα Πόγκιο, επικεφαλής της υβριδικής τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών. Οι Ντάβιντε Ματσόνι, Γκουίντο ντε Πάολα και Λουίτζι Φραμπόνι παραμένουν επίσης στη δομή του τμήματος κινητήρων.

Οι μεγάλες αλλαγές στον κινητήρα του 2027

Η αναδιοργάνωση πραγματοποιείται την ώρα που η Ferrari έχει αρχίσει να διαμορφώνει την επόμενη έκδοση της μονάδας ισχύος της. Η ADUO2 που χρησιμοποιήθηκε μέσα στο 2026 αποτέλεσε βήμα προόδου, όχι όμως αρκετό ώστε να εξαφανίσει τη διαφορά από τους ισχυρότερους κινητήρες. Ο επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι η ουσιαστικότερη προσπάθεια ανάκαμψης μεταφέρεται στο 2027.

Σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, η Ferrari δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη βασική φιλοσοφία του κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά ετοιμάζει σημαντική εξέλιξη του υπάρχοντος concept. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στην κυλινδροκεφαλή και στα ατσάλινα εξαρτήματα του V6, σε συνδυασμό με την περαιτέρω εξέλιξη του καυσίμου της Shell.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά το turbo. Η Ferrari φέρεται να προσανατολίζεται σε υπερσυμπιεστή Garrett μεγαλύτερης διαμέτρου, ακολουθώντας σε αυτόν τον τομέα κατεύθυνση αντίστοιχη με εκείνη των Mercedes και Red Bull. Στόχος είναι τόσο η αύξηση της απόδοσης όσο και η βελτιστοποίηση της επαναφόρτισης της μπαταρίας για καλύτερη εκμετάλλευση της μονάδας ισχύος.

Η δουλειά για το 2027 δεν περιορίζεται πάντως στη μονάδα ισχύος. Το Motorsport αναφέρει ότι σχεδιάζονται στοχευμένες προσθήκες και στην πλευρά πλαισίου και αεροδυναμικής υπό τον Loïc Serra, καθώς η Ferrari επιχειρεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών τεχνικών τμημάτων της.

Η δουλειά για το 2027 δεν περιορίζεται πάντως στη μονάδα ισχύος. Σχεδιάζονται στοχευμένες προσθήκες και στην πλευρά πλαισίου και αεροδυναμικής υπό τον Λοΐκ Σέρα, καθώς η Ferrari επιχειρεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών τεχνικών τμημάτων της.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.