Opel: Αυτό είναι το όνομα του concept που θα κάνει πρεμιέρα στο Παρίσι

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Opel αναμένεται να παρουσιάσει ένα πρωτότυπο μοντέλο, το οποίο χαρακτηρίζει ως το μέλλον των station wagon.

Λίγες ημέρες πριν από το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Opel αποκάλυψε το όνομα του νέου της πρωτοποριακού concept car: Opel Sports Tourer eXperimental Concept ή, εν συντομία, STX Concept.

Το νέο, πρωτότυπο μοντέλο από το Rüsselsheim θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο “Mondial de l'Auto”, και θα έχει ρόλο πρωταγωνιστή στο περίπτερο της Opel. Η ονομασία STX Concept αποκαλύπτει τις προθέσεις της γερμανικής μάρκας για το μέλλον των station wagon, με τα αρχικά «ST» να παραπέμπουν ευθέως στα μοντέλα Sports Tourer της Μάρκας. Η Opel διαθέτει μακρά παράδοση στη συγκεκριμένη κατηγορία, έχοντας διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο στην καθιέρωση των station wagon στην Ευρώπη ήδη από το 1953, με το Olympia Rekord Caravan. Σήμερα, το Astra Sports Tourer συνεχίζει αυτή την παράδοση, συνδυάζοντας πρακτικότητα, ευελιξία και σύγχρονη τεχνολογία.

Σύμφωνα με την Opel, το νέο STX Concept αναμένεται να μας δείξει τη σχεδιαστική κατεύθυνση και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα διαμορφώσουν την επόμενη γενιά μοντέλων της.

Στο Παρίσι με αγωνιστική «πινελιά»

Το STX Concept θα αποτελέσει το κεντρικό έκθεμα της Opel στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και θα το πλαισιώνουν δύο ακόμη μοντέλα. Πρόκειται για το νέο αγωνιστικό μονοθέσιο Opel GSE 27FE, με το οποίο οι Γερμανοί θα πάρουν μέρος στη νέα σεζόν της Formula E. Με μόνιμη τετρακίνηση και ισχύ που ξεπερνά τους 800 hp, τα μονοθέσια GEN4 ανεβάζουν τον πήχη της ηλεκτρικής αγωνιστικής τεχνολογίας.

Την ίδια στιγμή, το νέο Opel Corsa GSE αποδεικνύει πώς η τεχνογνωσία που αποκτάται στους αγώνες μπορεί να μεταφερθεί στον δρόμο. Το νέο ηλεκτρικό hot hatch με το έμβλημα του Κεραυνού αποτελεί καρπό της στενής συνεργασίας των μηχανικών της Opel στο Rüsselsheim με την Opel Motorsport. Μοιράζεται το ίδιο σύστημα κίνησης με το Mokka GSE και την αγωνιστική του έκδοση, Mokka GSE Rally, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Μάρκας στην ηλεκτρική οδήγηση υψηλών επιδόσεων.