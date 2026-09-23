Η Formula 1 διαμορφώνει την επόμενη γενιά μονάδων ισχύος, με τους V8 να επιστρέφουν, ενώ αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην τελική τους μορφή.

Η Formula 1 έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη γενιά των μονάδων ισχύος της, την ώρα που η πρώτη σεζόν των κανονισμών του 2026 βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι δυσκολίες και η έντονη κριτική που παρουσιάστηκαν με τη διαχείριση της ενέργειας επιτάχυναν τις συζητήσεις για μία διαφορετική φιλοσοφία στο επόμενο μεγάλο τεχνικό βήμα του σπορ.

Η FIA μαζί με τους τωρινούς κατασκευαστές έχουν πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων τους τελευταίους μήνες, με βασικούς στόχους τη μείωση της πολυπλοκότητας και του βάρους. Επιπλέον στόχος είναι η δημιουργία ενός κινητήρα που θα βρίσκεται πιο κοντά στην αγωνιστική φιλοσοφία προ 20ετίας. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, όμως πλέον έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό η κατεύθυνση που αναμένεται να ακολουθήσει η Formula 1.

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Eπιστρέφουν οι V8 αλλά…

Σύμφωνα με το Motorsport.com, έχει επιτευχθεί ουσιαστική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών για την επιστροφή σε κινητήρα V8 χωρητικότητας 3,0 λίτρων. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία διαφωνίας αφορούσε το εάν ο νέος κινητήρας θα ήταν ατμοσφαιρικός ή υπερτροφοδοτούμενος, με τη δεύτερη λύση να επικρατεί.

Η προοπτική ενός ατμοσφαιρικού V8 είχε εξεταστεί σοβαρά και θα μπορούσε να επαναφέρει έναν ήχο πολύ πιο κοντά στη Formula 1 των αρχών της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο, στην εξίσωση δεν μπήκαν μόνο τεχνικοί παράγοντες. Ένας ατμοσφαιρικός V8 3,0 λίτρων θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα με τα επιτρεπόμενα επίπεδα θορύβου σε ορισμένες από τις σημερινές πίστες. Το ζήτημα αφορά ιδιαίτερα αγώνες όπως εκείνους σε Μελβούρνη, Μαϊάμι, Μαδρίτη, Σιγκαπούρη, Μπακού και Λας Βέγκας, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί και νομοθεσίες.

Taka subtelna różnica między dźwiękiem F1 V6 a F1 V8 w zakręcie Eau Rougue na 🇧🇪 Spa Francorchamps pic.twitter.com/ygmxnQ6a9U — Moto Szczecin (@SzczecinMoto) August 31, 2023

Η λύση που έχει προκριθεί είναι η διατήρηση ενός μικρότερου turbo. Με αυτόν τον τρόπο η επόμενη γενιά κινητήρων αναμένεται να είναι αισθητά πιο δυνατή σε ήχο από τις σημερινές μονάδες ισχύος, χωρίς όμως να δημιουργεί προβλήματα στις συγκεκριμένες διοργανώσεις.

Παράλληλα, η Formula 1 δεν πρόκειται να εγκαταλείψει πλήρως την ηλεκτρική τεχνολογία. Το σχέδιο προβλέπει έναν σημαντικά απλούστερο ηλεκτροκινητήρα ισχύος περίπου 100 kW, έναντι των 350 kW που μπορούν να αποδώσουν οι σημερινές μονάδες ισχύος.

Η ηλεκτρική ισχύς θα παραμείνει έτσι μέρος της Formula 1 και θα διατηρήσει έναν βαθμό τεχνολογικής σύνδεσης με την αυτοκινητοβιομηχανία, όμως δεν θα έχει πλέον τον κυρίαρχο ρόλο που απέκτησε με τους κανονισμούς του 2026.

Μείωση βάρους και «όχι» στην επιστροφή του DRS

Εξίσου φιλόδοξος είναι ο στόχος για το βάρος. Η επόμενη γενιά μονάδων ισχύος σχεδιάζεται ώστε το συνολικό πακέτο να είναι τουλάχιστον 50 κιλά ελαφρύτερο από τη γενιά του σήμερα. Καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση θα παίξει και η απλοποίηση του ηλεκτρικού σκέλους.

Υπάρχουν, ωστόσο, ακόμη σημαντικές λεπτομέρειες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Μία από αυτές αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχεται επιπλέον ισχύς στους οδηγούς για τις προσπεράσεις. Η επιστροφή του DRS, το οποίο καταργήθηκε στο τέλος του 2025, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αντίθετα, εξετάζεται μία λύση που προσεγγίζει περισσότερο τη φιλοσοφία του push-to-pass του IndyCar, προσφέροντας στον οδηγό προσωρινά πρόσθετη ισχύ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ανοιχτή παραμένει και η ημερομηνία εφαρμογής των νέων κανονισμών. Το 2030 εξετάζεται πλέον ως πιθανό έτος για την επιστροφή των V8, κάτι που, εφόσον συμφωνηθεί, θα τερματίσει έναν χρόνο νωρίτερα τον κύκλο των σημερινών μονάδων ισχύος.

Οι επόμενες συναντήσεις FIA και κατασκευαστών θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες που απομένουν. Ο βασικός προσανατολισμός, όμως, έχει πλέον διαμορφωθεί: λιγότερη ηλεκτρική ισχύς, μικρότερο βάρος, απλούστερη τεχνολογία και ένας V8 turbo στο επίκεντρο της επόμενης εποχής της Formula 1.

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