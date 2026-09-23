5ο ADVENTURE MEETING 2026 - Οι εταιρίες που συμμετέχουν

Η μεγαλύτερη διοργάνωση για τους φίλους της περιπέτειας και της μοτοσυκλέτας είναι γεγονός.

Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2026, η "καρδιά" της μοτοσυκλέτας θα χτυπάει στο Λαύριο, στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Το μεγαλύτερο event μοτοσυκλέτας που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα ανοίγει ξανά τις πύλες του και σας περιμένει να το απολαύσετε.

Το 5ο Adventure Meeting είναι το Test Ride Event της χρονιάς! Με παράλληλες δραστηριότητες και πολλά test rides μοτοσυκλετών σε ξεχωριστές διαδρομές, σε άσφαλτο και χώμα.

Οι μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στήριξαν από την πρώτη στιγμή τη διοργάνωση, παρέχοντας τις μοτοσυκλέτες τους για δοκιμή. Οι διαθέσιμες μοτοσυκλέτες για δοκιμή ξεπερνούν τις 100 μέχρι στιγμής και θα ανακοινωθούν ξεχωριστά!

Ακολουθεί αλφαβητική λίστα των εταιρειών που θα συμμετέχουν στο 5o Adventure Meeting 2026.

• APRILIA

• Assus

• Benda

• Benelli

• BMW Σφακιανάκης

• CFMOTO

• Cyclone

• FANTIC MOTORS

• HUSQVARNA

• HONDA

• KOVE

• KTM

• MOTO GUZZI

• Morbidelli

• Phellon n Moore

• PEUGEOT

• QJMOTOR

• RIEJU

• ROYAL ENFIELD

• SHERCO

• STARK VARG

• SUZUKI

• SYM

• TM Racing

• VOGE

• YAMAHA

• YCF

• Zontes

Μείνετε συντονισμένοι στο www.adventure-meeting.gr, όπως και στην σελίδα του event στο Facebook για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για τα διαθέσιμα μοντέλα ανά εταιρία αναλυτικά.

5o Adventure Meeting, 26 - 27 Σεπτεμβρίου,

στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, στο Λαύριο.

Γενική είσοδος: 8euro

Παιδιά έως 13 ετών δωρεάν

» Εισιτήρια

Δηλώσεις συμμετοχής για δοκιμή μοτοσυκλετών με νέα εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη με την είσοδο σας στο χώρο καθώς και στην γραμματεία της οργάνωσης.

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Διοργάνωση: BIKEIT