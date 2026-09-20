Ο Φρεντ Βασέρ εξηγεί γιατί η εξέλιξη του κινητήρα απαιτεί χρόνο, τι μπορεί να προσφέρει ο μηχανισμός ADUO και ποιος είναι ο στόχος της Ferrari για το 2027.

Η υστέρηση της Ferrari στην ταχύτητα των ευθειών παραμένει ένα πρόβλημα που στερεί χρόνο στους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, αλλά η επίλυσή του δεν είναι τόσο απλή όσο η τοποθέτηση μιας αναβάθμισης. Ο Φρεντ Βασέρ εξήγησε γιατί οι αλλαγές στον κινητήρα απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο και γιατί ο μηχανισμός ADUO δεν είναι άμεση λύση για τη Scuderia.

Το ζήτημα επανήλθε μετά το Grand Prix Ιταλίας, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αναφέρθηκε ξανά στην ταχύτητα της Ferrari, παρά τη νέα προδιαγραφή κινητήρα που έφερε η ομάδα του Μαρανέλο στη Μόντσα. Ο Βασέρ ξεχώρισε την εξέλιξη του σασί από εκείνη της μονάδας ισχύος: στη δεύτερη περίπτωση, η παραγωγή εξαρτημάτων και κινητήρων πρέπει να προγραμματιστεί μέσα στα όρια των διαθέσιμων πόρων.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Γιατί ο κινητήρας δεν αναβαθμίζεται τόσο γρήγορα

Μια αλλαγή στο σασί μπορεί να σχεδιαστεί, να κατασκευαστεί και να δοκιμαστεί σε σχετικά σύντομο διάστημα. Στην περίπτωση του κινητήρα, όμως, η ομάδα πρέπει να προγραμματίσει πολύ νωρίτερα τις παρεμβάσεις της. Ο Βασέρ στάθηκε ακριβώς σε αυτή τη διαφορά ανάμεσα στους δύο τομείς εξέλιξης.

«Η διαδικασία εξέλιξης του κινητήρα είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Στο σασί μπορείς να ετοιμάσεις μια αναβάθμιση πολύ γρήγορα, από τη μια μέρα στην άλλη, και να ανακτήσεις την απόδοσή σου», δήλωσε.

Ο χρόνος κατασκευής των εξαρτημάτων είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Η Ferrari πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίσει τους κινητήρες που θα χρησιμοποιήσει στους αγώνες που απομένουν, πριν διαθέσει την παραγωγική της δυνατότητα σε μια καινούργια έκδοση.

«Στον κινητήρα η διαδικασία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα, επειδή οι χρόνοι κατασκευής και παράδοσης των εξαρτημάτων είναι μεγάλοι και το όριο δαπανών δεν κάνει τα πράγματα εύκολα. Πρέπει να παράγεις τους κινητήρες για τη σεζόν. Και αν θέλεις να αρχίσεις την εξέλιξη, πρέπει να κατασκευάσεις μια νέα παρτίδα κινητήρων», πρόσθεσε.

Τι μπορεί να δώσει ο μηχανισμός ADUO

Ο μηχανισμός ADUO επιτρέπει πρόσθετη εξέλιξη σε κατασκευαστές κινητήρων που πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Προσφέρει στη Ferrari περιθώριο να δουλέψει πάνω στις αδυναμίες της, χωρίς όμως να εγγυάται ότι μία ή δύο παρεμβάσεις θα εξαφανίσουν τη διαφορά. Ο Βασέρ περιγράφει μια διαδικασία σταδιακής βελτίωσης.

«Δεν περιμέναμε να καλύψουμε τη διαφορά με το ADUO 1 ή το ADUO 2. Προχωράμε με μικρά βήματα. Αν κάνεις ένα μικρό βήμα στον κινητήρα, να θυμάσαι ότι όσοι βρίσκονταν πίσω μας απείχαν μόλις εκατοστά του δευτερολέπτου», ανέφερε.

Αυτό σημαίνει ότι ένα περιορισμένο κέρδος μπορεί να έχει άμεση επίδραση στη θέση της Ferrari σε σχέση με κοντινούς αντιπάλους, ακόμη κι αν δεν αρκεί για να φτάσει τη Mercedes. Ο στόχος της ομάδας εκτείνεται ήδη στην επόμενη χρονιά.

«Σε ό,τι αφορά τις θέσεις, ακόμη κι αν κερδίσεις δύο ίππους, είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατάταξη. Την επόμενη χρονιά θα έχουμε νέο κινητήρα. Σίγουρα στόχος μας είναι να καλύψουμε τη διαφορά το συντομότερο δυνατόν», κατέληξε ο Βασέρ.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.