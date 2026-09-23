Ο Κίμι Αντονέλι πλησιάζει τον πρώτο του τίτλο στη Formula 1, με τον Φερστάπεν και τον Νόρις να αναγνωρίζουν την εντυπωσιακή του χρονιά.

Στο βάθρο του Grand Prix Ισπανίας βρέθηκαν δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές και ο οδηγός που έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα για να τους διαδεχθεί. Ο Κίμι Αντονέλι πήρε την όγδοη νίκη του σε 14 αγώνες φέτος και βρίσκεται πλέον 81 βαθμούς μπροστά από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, στη βαθμολογία οδηγών.

Η νίκη στην Ισπανία ήρθε με τη βοήθεια της συγκυρίας: η περίοδος Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (VSC) έδωσε στον Αντονέλι την ευκαιρία να περάσει μπροστά από τον Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε τον έλεγχο του αγώνα. Ο ίδιος ο Ιταλός αναγνώρισε ότι ο οδηγός της McLaren άξιζε τη νίκη.

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Η συμβουλή του Φερστάπεν

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Μαδρίτης, ζητήθηκε από τους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις Νόρις να συμβουλεύσουν τον 20χρονο για τη διαχείριση της μάχης του τίτλου.

Ο Αντονέλι παρενέβη αστειευόμενος: «Νομίζω ότι θα ελπίζουν σε μια ανατροπή».

Ο Φερστάπεν από τη μεριά του απάντησε: «Εγώ σίγουρα δεν πρόκειται να κάνω ανατροπή.

Στη συνέχεια ο Ολλανδός εξήγησε γιατί θεωρεί πως ο οδηγός της Mercedes δεν χρειάζεται να αλλάξει την προσέγγισή του: «Ο Κίμι χρειάζεται απλώς να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Είναι φανταστικό και λειτουργεί πολύ καλά. Δεν πρέπει να αγχώνεται υπερβολικά, κάτι που δεν νομίζω ότι κάνει. Φέρνει αποτελέσματα, έχει αυτοπεποίθηση και αποκτά ολοένα περισσότερη εμπειρία. Είναι ακόμη νέος, βρίσκεται πολύ νωρίς στην καριέρα του, αλλά πετάει και όλο αυτό λειτουργεί. Δεν πρέπει να περιπλέξει τα πράγματα και δεν το κάνει. Έχει γύρω του πολλούς καλούς ανθρώπους που ξέρουν τι χρειάζεται. Επομένως, όλα λειτουργούν καλά».

Ο Νόρις βλέπει έναν αντίπαλο για πολλά χρόνια

Από τη μεριά του, ο Λάντο Νόρις συμφώνησε με τον Φερστάπεν, αλλά απέφυγε, με μια δόση χιούμορ, να δώσει επιπλέον συμβουλές σε έναν οδηγό που ήδη προηγείται με μεγάλη διαφορά. Στην απάντησή του στρογγύλεψε τους 81 βαθμούς της διαφοράς σε 80:

«Ο Μαξ τα είπε καλά. Προηγείται με 80 βαθμούς επειδή κάνει απίστευτη δουλειά. Κερδίζει έναν πολύ πιο έμπειρο ομόσταυλο, και μάλιστα έναν καλό teammate, οπότε δεν θέλω να του δώσω καμία συμβουλή, επειδή κάνει τρομακτικά καλή δουλειά και μόλις έγινε 20 ετών. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι ωραίο να βλέπεις κάποιον τόσο νέο να κάνει τόσο σπουδαία δουλειά και, κατά πάσα πιθανότητα, να πηγαίνει προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Με έχει εντυπωσιάσει από τον πρώτο αγώνα φέτος. Έχει κάνει πολύ λίγα λάθη. Σίγουρα δεν οδηγεί σαν να βρίσκεται μόλις στη δεύτερη χρονιά του στη Formula 1. Είναι ωραίο να το βλέπεις και δεν θέλω να… Θα έχουμε πολλά, πολλά ακόμη χρόνια που θα αγωνιζόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον και ανυπομονώ γι’ αυτό. Ελπίζω να συμβεί ήδη από φέτος. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε όλοι να αγωνιζόμαστε μεταξύ μας και στο μέλλον».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.