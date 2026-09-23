Ο Ίσακ Χατζάρ θα παραμείνει teammate του Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1 και το 2027 όπως ανακοίνωσε η Red Bull Racing.

Η Red Bull Racing έκλεισε μία από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες για την επόμενη σεζόν, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα στη σύνθεση των οδηγών της. Η αυστριακή ομάδα επέλεξε να διατηρήσει την εμπιστοσύνη της σε ένα δίδυμο που βρίσκεται μαζί μόλις από την αρχή της νέας εποχής κανονισμών της Formula 1.

Η ανακοίνωση ήρθε σε μία ιδιαίτερη χρονική στιγμή, λίγο πριν από το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν και την επιστροφή του Ισάκ Χατζάρ στη δράση έπειτα από απουσία τριών αγώνων λόγω του τραυματισμού του στον καρπό. Ο Γάλλος δεν χρειάστηκε, πάντως, να αποδείξει εκ νέου την αξία του στο Μπακού για να εξασφαλίσει το μέλλον του.

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Η Red Bull «έδεσε» τον Χατζάρ για το 2027

Η Red Bull Racing ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση του συμβολαίου του Χατζάρ για το 2027 με ένα ευφάνταστο βίντεο στα social media, κάτι που σημαίνει ότι ο 22χρονος θα παραμείνει teammate του Μαξ Φερστάπεν και την επόμενη σεζόν.

Πρόκειται για μία σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν οδηγό που βρίσκεται μόλις στη δεύτερη χρονιά του στη Formula 1. Ο Χατζάρ εντάχθηκε στο Red Bull Junior Team το 2022 και, μετά την πορεία του σε Formula 3 και Formula 2, έκανε το ντεμπούτο του στην F1 με τη Racing Bulls το 2025. Η πρώτη του σεζόν περιλάμβανε και το παρθενικό του βάθρο στο Zandvoort, πριν πάρει την προαγωγή στη Red Bull για το 2026.

Στη φετινή σεζόν έχει συγκεντρώσει 71 βαθμούς, έναντι 145 του Φερστάπεν, έχοντας όμως συμμετάσχει σε τρεις λιγότερους αγώνες. Παράλληλα, ανέβηκε στο βάθρο στο Μονακό και κατάφερε πριν από τον τραυματισμό του να εδραιώσει τη θέση του στη Red Bull Racing.

Ο επικεφαλής των «ταύρων», Λοράν Μεκίς, εξήγησε ότι όσα παρουσίασε ο Γάλλος κατά την πρώτη του χρονιά στο Μίλτον Κινς έκαναν την ανανέωση του συμβολαίου του μία εύκολη απόφαση για την ομάδα.

«Ο Ίσακ ήταν εξαιρετικός εντός και εκτός πίστας, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι αυτή είναι μόλις η δεύτερη σεζόν του στη Formula 1, κάτι που έκανε την επέκταση του συμβολαίου του μια εύκολη απόφαση. Η περίοδος μετά τον τραυματισμό του ήταν δύσκολη για τον Ίσακ, όμως αυτή η επέκταση αποτελεί απόδειξη του πόσο πολύ πιστεύουμε σε εκείνον και ανυπομονούμε να τον δούμε ξανά στην πίστα».

Επιστρέφει στο Μπακού με εξασφαλισμένο το μέλλον του

Η ανακοίνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω του timing της. Ο Χατζάρ τραυματίστηκε στον καρπό κατά τη διάρκεια της θερινής διακοπής και έχασε διαδοχικά τα Grand Prix Ολλανδίας, Ιταλίας και Ισπανίας, με τον Λίαμ Λόσον να τον αντικαθιστά προσωρινά δίπλα στον Φερστάπεν.

Η Red Bull Racing είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πίεζε την επιστροφή του μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Μετά την ολοκλήρωση της αποθεραπείας του, ο Χατζάρ πήρε το πράσινο φως και θα επιστρέψει στην RB22 στο Μπακού, έχοντας πλέον και το συμβόλαιο του 2027 εξασφαλισμένο.

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