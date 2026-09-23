Η Ντοριάν Πιν μίλησε για τη δική της διαδρομή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έστειλε το μήνυμά της στα κορίτσια που θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά οδηγών.

Από τα πρώτα της βήματα στο karting μέχρι την κατάκτηση του τίτλου της F1 Academy και την ένταξή της στη Mercedes, η Ντοριάν Πιν έχει διαγράψει μέσα σε λίγα χρόνια μία πορεία που την έχει φέρει σε διαφορετικές κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στα 22 της χρόνια, η Γαλλίδα που ξεκίνησε από το πρόγραμμα νέων οδηγών των Iron Dames συνδυάζει πλέον τον ρόλο της οδηγού εξέλιξης της Mercedes στη Formula 1, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε αγώνες αντοχής όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λε Μαν (ELMS) με την Duqueine Team. Επιπλέον, είναι στο δυναμικό της Peugeot στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) και μέσα στο χρόνο θα κάνει δοκιμές με το θηριώδες 9X8 Le Mans Hypercar.

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«Τόλμησε να πιστέψεις»

Η Πιν ξεκίνησε το karting σε ηλικία εννέα ετών και το 2016, όταν ήταν 12, άρχισε να αγωνίζεται στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μέσα στα επόμενα χρόνια πέρασε από διαφορετικές κατηγορίες, αγωνιζόμενη μεταξύ άλλων στο Renault Clio Cup, στο Le Mans Cup με αυτοκίνητα GT3, στο WEC, το ELMS και την IMSA, ενώ πήρε μέρος σε πρωταθλήματα μονοθεσίων Formula 4 Νοτιοανατολικής Ασίας και στη Formula 4 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το 2024 έκανε το ντεμπούτο της στην F1 Academy, πριν κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2025. Η επιτυχία αυτή οδήγησε στην αναβάθμιση του ρόλου της στη Mercedes, όπου έγινε οδηγός εξέλιξης της ομάδας της Formula 1. Νωρίτερα στο 2026, έγινε η πρώτη γυναίκα οδηγός που οδήγησε μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας.

Ανατρέχοντας στη διαδρομή της, μίλησε για τις αμφιβολίες που είχε και η ίδια σε μικρότερη ηλικία, αλλά και για όσα θα ήθελε να γνωρίζουν τα κορίτσια που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Μιλώντας στη σειρά In Convo With Kids της Mercedes, η Pin ρωτήθηκε ποια συμβουλή θα έδινε σε ένα νέο κορίτσι που ονειρεύεται να γίνει οδηγός αγώνων.

«Πρέπει να πιστεύεις στα όνειρά σου. Είναι αυτό που σε παρακινεί κάθε μέρα ώστε να τα πραγματοποιήσεις. Επομένως, αν το όνειρό σου είναι να φτάσεις στους μεγαλύτερους αγώνες του κόσμου, απλώς κυνήγησέ το. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου, απόλαυσέ το, τόλμησε να πιστέψεις».

Από τη Mercedes στο Λε Μαν και το WEC

Οι δραστηριότητες της Πιν δεν περιορίζονται στη Formula 1, καθώς έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη στους αγώνες αντοχής. Παράλληλα με τον ρόλο της στη Mercedes, αγωνίζεται με την Duqueine στην κατηγορία LMP2 Pro-Am του ELMS, ενώ έχει αναλάβει καθήκοντα οδηγού εξέλιξης για την Peugeot στο WEC και για τη Citroën στη Formula E.

Η αγωνιστική της πορεία περιλαμβάνει ήδη εμπειρία και από μονοθέσιο Formula 3, έχοντας πραγματοποιήσει μονοήμερο τεστ στο Magny-Cours τον Νοέμβριο του 2021. Πρόκειται για μία διαδρομή που, σύμφωνα με την ίδια, όταν ήταν μικρότερη δεν θεωρούσε απαραίτητα εφικτή.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε σήμερα στον νεότερο εαυτό της, η απάντησή της επέστρεψε στην ίδια έννοια: την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της.

«Να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, γιατί όταν είσαι λίγο μικρότερη δεν πιστεύεις ότι είναι δυνατό. Μετά όμως το καταφέρνεις και συνειδητοποιείς ότι ήταν πολύ πιο εφικτό απ' όσο νόμιζες. Επομένως, πρέπει πάντα να σκέφτεσαι μπροστά».

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