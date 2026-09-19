Ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στο Red Bull Ring, έπειτα από ένα τεράστιο λάθος του Πέδρο Ακόστα.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Αυστρίας, του 15ου γύρου του MotoGP στο 2026, ήταν δραματικός και ένας από τους καλύτερους στη φετινή χρονιά. Νικητής αναδείχθηκε ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia, o οποίος στον πρώτο γύρο είχε πέσει στην 8η θέση.

Ο Ισπανός εκκίνησε από την pole position όμως η μάχη με τον Μαρκ Μάρκεθ του κόστισε. Όμως η νίκη ήρθε με τρεις γύρους για το φινάλε όταν είχε πτώση ο Πέδρο Ακόστα ενώ ήταν στην πρωτοπορία. Έτσι ο Μαρτίν είναι και πάλι μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας αναβατών.

Ο Μ. Μάρκεθ τερμάτισε στη 2η θέση, ενώ 3ος ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι.

🥇@88jorgemartin BOUNCES BACK FROM P7 TO WIN THE SPRINT AND RETAKE THE CHAMPIONSHIP LEAD! 🚀😎#AustrianGP🇦🇹 pic.twitter.com/bbSAIKTJsB September 19, 2026

Τι έγινε στον Αγώνα Σπριντ

Στην εκκίνηση, ο Μαρτίν έκανε καλό πέταγμα αλλά βγήκε εκτός στη στροφή 1. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Μ. Μάρκεθ να επιτεθεί με τους δύο να είναι πλάι-πλάι στη στροφή 2. Ο αναβάτης της Aprilia βγήκε εκτός πίστας. Ο Ακόστα εκμεταλλεύτηκε τη μάχη και προσπέρασε τον Μ. Μάρκεθ για την πρωτοπορία στη στροφή 3, με τον 3ο Μπετζέκι να παραμονεύει.

Ο Ακόστα άνοιξε τη διαφορά από τους Μ. Μάρκεθ και Μπετζέκι, ενώ ο Μαρτίν είχε πέσει στην 7η θέση η οποία έγινε 6η στο ξεκίνημα του 3ου γύρου. Μέχρι το ξεκίνημα του 4ου γύρου ο Ισπανός της KTM είχε διαφορά πάνω από δευτερόλεπτο από τον μελλοντικό του teammate, με τον Μαρτίν να κερδίζει άλλη μία θέση και να είναι 5ος.

Στο ξεκίνημα του 5ου γύρου ο Μαρτίν πέρασε τον Α. Μάρκεθ και ανέβηκε στην 4η θέση. Πλέον μπροστά του ήταν οι Μπετζέκι και Μ. Μάρκεθ, οι οποίοι έχαναν έδαφος από τον Ακόστα.

Δύο γύρους αργότερα ο Μαρτίν προσπέρασε μα απαιτητικό τρόπο τον Μπετζέκι και πλέον είχε μπροστά του μόνο τον Μ. Μάρκεθ, όχι μόνο για τη 2η θέση, αλλά για την πρωτοπορία του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός της Aprilia είχε τρομερό ρυθμό και ήθελε να πάρει το αίμα του πίσω για το συμβάν του πρώτου γύρου.

Πράγματι, στον 8ο γύρο από τους 14, ο Μαρτίν πήρε την εσωτερική του Μ. Μάρκεθ στη στροφή 1 και ανέβηκε στη 2η θέση. Το ερώτημα σε εκείνο το σημείο ήταν αν ο Μπετζέκι θα μπορούσε να περάσει τον αναβάτη της Ducati.

Με 5 γύρους για το φινάλε, ο Ακόστα είχε φτιάξει μια διαφορά 2,7 δλ από τον Μαρτίν και πλέον η μάχη ήταν για την 3η θέση ανάμεσα στους Μ. Μάρκεθ και Μπετζέκι. Ο Ιταλός έκανε ένα μικρό λάθος στη στροφή 3 και επέτρεψε στον Ισπανό να πάρει μια μικρή «ανάσα». Λίγο πίσω, ο Ογκούρα που επέστρεψε στη δράση προσπέρασε τον Α. Μάρκεθ για την 5η θέση, ενώ ο Μορμπιντέλι ήταν η πρώτη εγκατάλειψη του σπριντ.

Με 3 γύρους για το φινάλε άλλαξαν όλα. Ο Ακόστα έκανε ένα τεράστιο λάθος και είχε πτώση στη στροφή2 , χάνοντας μια σίγουρη νίκη. Ο Ισπανός ανέβηκε ξανά πάνω στη σέλα της μοτοσικλέτας του, όμως είχε πέσει στη 13η θέση.

MAJOR BLUNDER BY ACOSTA! 💥💥💥



The 37 crashes out of the lead 🤯#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/TeUoCIAJ52 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2026

Με δύο γύρους για το φινάλε ο Μαρτίν είχε διαφορά 0,8 δλ από τον Μ. Μάρκεθ, με τον Μπετζέκι να είναι άλλο μισό δευτερόλεπτο μακριά. O Ισπανός της Aprilia δεν απειλήθηκε και έφτασε με άνεση στη νίκη όντας 8ος στον πρώτο γύρο. Ο Μ. Μάρκεθ πήρε τη 2η θέση και 3ος ήταν ο Μπετζέκι.

Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 9άδα οι: Ογκούρα, Α. Μάρκεθ, Μπανάια, Ζαρκό, Αλντεγκέρ και Μπίντερ.

From 7th on Lap 1 to Sprint winner and OUTRIGHT CHAMPIONSHIP LEADER 📈📈📈@88jorgemartin takes a huge win in Austria 🥇#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/HW7ojV1Wwh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

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