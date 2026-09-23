Τον Αύγουστο που μας πέρασε, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έφτασαν το 30,5% των νέων ταξινομήσεων σε 16 ευρωπαϊκές αγορές, με άνοδο 54,2% σε έναν χρόνο.

Ο Αύγουστος συνήθως δεν προσφέρεται για βιαστικά συμπεράσματα. Οι διακοπές, οι παραδόσεις εταιρικών στόλων, οι τοπικές επιδοτήσεις και η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μοντέλων μπορούν να επηρεάσουν έντονα έναν μόνο μήνα. Φέτος, όμως, οι αριθμοί είναι αρκετά ισχυροί ώστε να αξίζουν περισσότερη προσοχή.

Στις 16 βασικές ευρωπαϊκές αγορές που παρακολουθούν οι E-Mobility Europe, New Automotive και Fier Automotive, ταξινομήθηκαν τον φετινό Αύγουστο 202.833 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 έφτασε στο 54,2%, ενώ τα BEV αντιπροσώπευσαν το 30,5% όλων των νέων ταξινομήσεων. Με απλά λόγια, σχεδόν ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα που μπήκαν στους δρόμους αυτών των αγορών είχε αποκλειστικά ηλεκτρική κίνηση.

Το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς κινήθηκε πολύ πιο συγκρατημένα. Οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων αυξήθηκαν 4,6% τον Αύγουστο, με την άνοδο των ηλεκτρικών και των υβριδικών να στηρίζει το αποτέλεσμα και να οδηγεί τα εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης σε μερίδιο άνω του 50% της αγοράς. Η απόσταση ανάμεσα στο +4,6% του συνόλου και στο περίπου +52% των αμιγώς ηλεκτρικών είναι το ουσιαστικό στοιχείο της είδησης: το ηλεκτρικό αυτοκίνητο λειτουργεί πλέον ως βασική πηγή ανάπτυξης, όχι ως μια μικρή, εξειδικευμένη κατηγορία.

Η εικόνα πίσω από το 30,5%

Το ποσοστό του Αυγούστου είναι εντυπωσιακό, όμως χρειάζεται σωστή ανάγνωση. Ωστόσο, εντάσσεται σε μια σταθερά ανοδική τάση. Από την αρχή του έτους έως το τέλος Αυγούστου, στις ίδιες 16 αγορές ταξινομήθηκαν περισσότερα από 1,67 εκατ. αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 33,1% έναντι του αντίστοιχου οκταμήνου του 2025. Πρόκειται για ρυθμό που υπερβαίνει τις προβλέψεις που υπήρχαν στην αρχή της χρονιάς: η Transport & Environment είχε εκτιμήσει μερίδιο BEV 23% για την ΕΕ το 2026, ενώ η Rho Motion είχε προβλέψει περίπου 21% για την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι μεγάλες αγορές εξηγούν σημαντικό μέρος της μεταβολής. Η Γερμανία ταξινόμησε 68.980 BEV τον Αύγουστο, με μερίδιο 32,5%. Η Γαλλία έφτασε τις 36.159 ταξινομήσεις και μερίδιο 38,3%. Η επίδραση των δύο χωρών είναι καθοριστική, λόγω όγκου και μεγέθους αγοράς.

Η άνοδος των αμιγώς ηλεκτρικών δεν σημαίνει ότι η υπόλοιπη αγορά παγώνει. Τα υβριδικά παραμένουν η μεγαλύτερη κατηγορία στην ΕΕ: στο πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέγραψαν 2.198.148 ταξινομήσεις και μερίδιο 37,3%. Τα BEV είχαν στο ίδιο διάστημα 1.220.890 ταξινομήσεις και μερίδιο 20,7%, ενώ τα plug-in hybrid έφτασαν το 9,8%.

Γιατί ανεβαίνουν τα EV

Η άνοδος των ηλεκτρικών είναι αποτέλεσμα μιας αγοράς που έχει γίνει πιο ώριμη και πιο πιεσμένη ταυτόχρονα. Η διαθέσιμη γκάμα έχει διευρυνθεί, με μικρά αυτοκίνητα πόλης, οικογενειακά μοντέλα, SUV και premium επιλογές. Οι μπαταρίες καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις, η ταχυφόρτιση περιορίζει τον χρόνο των στάσεων στο ταξίδι και η οικιακή φόρτιση έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα πολλών οδηγών.

Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει και η τιμή των καυσίμων. Ο πόλεμος στο Ιράν ανέβασε το κόστος της βενζίνης και του diesel στην Ευρώπη, υπενθυμίζοντας πόσο άμεσα μπορεί η διεθνής γεωπολιτική ένταση να φτάσει στην αντλία. Τα στοιχεία του Reuters μεγάλη αύξηση στη μέση τιμή της βενζίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά στο κόστος ενέργειας έκανε την ηλεκτροκίνηση πιο ελκυστική, ιδιαίτερα για οδηγούς με δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στην εργασία.

Οι επιδοτήσεις, η ευνοϊκή φορολογία εταιρικών αυτοκινήτων και οι πιο ανταγωνιστικές χρηματοδοτικές προτάσεις συνεχίζουν να στηρίζουν τη ζήτηση. Ταυτόχρονα, ο εντονότερος ανταγωνισμός —με τις κινεζικές μάρκες να διευρύνουν την παρουσία τους— πιέζει τις τιμές και αυξάνει τον εξοπλισμό που προσφέρεται σε κάθε κατηγορία. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά όπου το ηλεκτρικό έχει αποκτήσει πιο πειστικό οικονομικό και πρακτικό επιχείρημα.