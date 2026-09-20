Ο Χόρχε Μαρτίν ανοίγει διαφορά 12 βαθμών από τον Μαρκ Μάρκεθ, ενώ η Aprilia προηγείται σε Αναβάτες, Κατασκευαστές και Ομάδες.

Το GP Αυστρίας άλλαξε ξανά τις ισορροπίες στο MotoGP. Η δεύτερη θέση του Χόρχε Μαρτίν στο Red Bull Ring, σε συνδυασμό με την πέμπτη του Μαρκ Μάρκεθ, έδωσε στον αναβάτη της Aprilia προβάδισμα 12 βαθμών στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Μάρκο Μπετζέκι παραμένει σε απόσταση βολής, ενώ ο νικητής του Red Bull Ring, Πέδρο Ακόστα, ανέβηκε στην 4η θέση και πλησίασε την πρώτη τριάδα. Απομένουν ακόμα 7 αγώνες για το τέλος της σεζόν.

Η Aprilia διατηρεί παράλληλα τον πρώτο λόγο και στους Κατασκευαστές, με μόλις 10 βαθμούς διαφορά από τη Ducati, ενώ η εργοστασιακή ομάδα της έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικό απόθεμα βαθμών στο πρωτάθλημα Ομάδων. Ακολουθούν οι αναλυτικές βαθμολογίες μετά από 15 γύρους της σεζόν.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Θέση Αναβάτης Μοτοσικλέτα Βαθμοί Διαφορά 1 Χόρχε Μαρτίν Aprilia 306 — 2 Μαρκ Μάρκεθ Ducati 294 12 3 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia 264 42 4 Πέδρο Ακόστα KTM 234 72 5 Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο Ducati 230 76 6 Άι Ογκούρα Aprilia 222 84 7 Ραούλ Φερνάντεθ Aprilia 203 103 8 Άλεξ Μάρκεθ Ducati 158 148 9 Φραντσέσκο Μπανιάια Ducati 156 150 10 Φερμίν Αλντεγκέρ Ducati 115 191 11 Λούκα Μαρίνι Honda 98 208 12 Ένεα Μπαστιανίνι KTM 97 209 13 Μπραντ Μπίντερ KTM 94 212 14 Ντιόγκο Μορέιρα Honda 65 241 15 Φάμπιο Κουαρταραρό Yamaha 61 245 16 Φράνκο Μορμπιντέλι Ducati 56 250 17 Γιόχαν Ζαρκό Honda 45 261 18 Ζοάν Μιρ Honda 33 273 19 Τζακ Μίλερ Yamaha 28 278 20 Άλεξ Ρινς Yamaha 24 282 21 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Yamaha 18 288 22 Μάβερικ Βινιάλες KTM 10 296 23 Ίκερ Λεκουόνα Honda 9 297 24 Αουγκούστο Φερνάντεθ Yamaha 6 300 25 Πολ Εσπαργκαρό KTM 5 301 26 Τακαάκι Νακαγκάμι Honda 3 303 27 Καλ Κράτσλοου Yamaha 0 306 28 Γιόνας Φόλγκερ KTM 0 306 29 Λορέντσο Σαβαντόρι Aprilia 0 306 30 Μικέλε Πίρο Ducati 0 306

Η Aprilia βρέθηκε μπροστά και στους Κατασκευαστές χάρη στη συνέπεια της ομάδας των Μαρτίν και Μπετζέκι, αλλά και στις εμφανίσεις της Trackhouse. Η Ducati παραμένει μόλις 10 βαθμούς πίσω, κάτι που σημαίνει ότι η κορυφή μπορεί να αλλάξει ακόμη και στον επόμενο γύρο. Η KTM, ενισχυμένη από τη νίκη του Ακόστα στην Αυστρία, είναι τρίτη με 277 βαθμούς.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί Διαφορά 1 Aprilia 442 — 2 Ducati 432 10 3 KTM 277 165 4 Honda 146 296 5 Yamaha 84 358

Η Aprilia Racing έχει χτίσει το μεγαλύτερο προβάδισμα από τα τρία πρωταθλήματα, με 120 βαθμούς διαφορά από τη Ducati Lenovo Team. Η Trackhouse βρίσκεται επίσης εξαιρετικά ψηλά, τρίτη με 425 βαθμούς, γεγονός που αναδεικνύει το συνολικό βάθος της Aprilia στη φετινή σεζόν.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων