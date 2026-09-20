MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας
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Ο Χόρχε Μαρτίν ανοίγει διαφορά 12 βαθμών από τον Μαρκ Μάρκεθ, ενώ η Aprilia προηγείται σε Αναβάτες, Κατασκευαστές και Ομάδες.

Το GP Αυστρίας άλλαξε ξανά τις ισορροπίες στο MotoGP. Η δεύτερη θέση του Χόρχε Μαρτίν στο Red Bull Ring, σε συνδυασμό με την πέμπτη του Μαρκ Μάρκεθ, έδωσε στον αναβάτη της Aprilia προβάδισμα 12 βαθμών στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Μάρκο Μπετζέκι παραμένει σε απόσταση βολής, ενώ ο νικητής του Red Bull Ring, Πέδρο Ακόστα, ανέβηκε στην 4η θέση και πλησίασε την πρώτη τριάδα. Απομένουν ακόμα 7 αγώνες για το τέλος της σεζόν.

Η Aprilia διατηρεί παράλληλα τον πρώτο λόγο και στους Κατασκευαστές, με μόλις 10 βαθμούς διαφορά από τη Ducati, ενώ η εργοστασιακή ομάδα της έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικό απόθεμα βαθμών στο πρωτάθλημα Ομάδων. Ακολουθούν οι αναλυτικές βαθμολογίες μετά από 15 γύρους της σεζόν.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

ΘέσηΑναβάτηςΜοτοσικλέταΒαθμοίΔιαφορά
1Χόρχε ΜαρτίνAprilia306
2Μαρκ ΜάρκεθDucati29412
3Μάρκο ΜπετζέκιAprilia26442
4Πέδρο ΑκόσταKTM23472
5Φάμπιο ντι ΤζιαναντόνιοDucati23076
6Άι ΟγκούραAprilia22284
7Ραούλ ΦερνάντεθAprilia203103
8Άλεξ ΜάρκεθDucati158148
9Φραντσέσκο ΜπανιάιαDucati156150
10Φερμίν ΑλντεγκέρDucati115191
11Λούκα ΜαρίνιHonda98208
12Ένεα ΜπαστιανίνιKTM97209
13Μπραντ ΜπίντερKTM94212
14Ντιόγκο ΜορέιραHonda65241
15Φάμπιο ΚουαρταραρόYamaha61245
16Φράνκο ΜορμπιντέλιDucati56250
17Γιόχαν ΖαρκόHonda45261
18Ζοάν ΜιρHonda33273
19Τζακ ΜίλερYamaha28278
20Άλεξ ΡινςYamaha24282
21Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουYamaha18288
22Μάβερικ ΒινιάλεςKTM10296
23Ίκερ ΛεκουόναHonda9297
24Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha6300
25Πολ ΕσπαργκαρόKTM5301
26Τακαάκι ΝακαγκάμιHonda3303
27Καλ ΚράτσλοουYamaha0306
28Γιόνας ΦόλγκερKTM0306
29Λορέντσο ΣαβαντόριAprilia0306
30Μικέλε ΠίροDucati0306

Η Aprilia βρέθηκε μπροστά και στους Κατασκευαστές χάρη στη συνέπεια της ομάδας των Μαρτίν και Μπετζέκι, αλλά και στις εμφανίσεις της Trackhouse. Η Ducati παραμένει μόλις 10 βαθμούς πίσω, κάτι που σημαίνει ότι η κορυφή μπορεί να αλλάξει ακόμη και στον επόμενο γύρο. Η KTM, ενισχυμένη από τη νίκη του Ακόστα στην Αυστρία, είναι τρίτη με 277 βαθμούς.

 

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοίΔιαφορά
1Aprilia442
2Ducati43210
3KTM277165
4Honda146296
5Yamaha84358

Η Aprilia Racing έχει χτίσει το μεγαλύτερο προβάδισμα από τα τρία πρωταθλήματα, με 120 βαθμούς διαφορά από τη Ducati Lenovo Team. Η Trackhouse βρίσκεται επίσης εξαιρετικά ψηλά, τρίτη με 425 βαθμούς, γεγονός που αναδεικνύει το συνολικό βάθος της Aprilia στη φετινή σεζόν.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων

ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά
1Aprilia Racing570
2Ducati Lenovo Team450120
3SuperFile Trackhouse MotoGP Team425145
4Red Bull KTM Factory Racing328242
5Pertamina Enduro VR46 Racing Team286284
6BK8 Gresini Racing MotoGP282288
7Honda HRC Castrol134436
8Red Bull KTM Tech3112458
9LCR Honda110460
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team85485
11Prima Pramac Yamaha MotoGP46524

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@Photo credits: Aprilia Racing

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