MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
Το GP Αυστρίας άλλαξε ξανά τις ισορροπίες στο MotoGP. Η δεύτερη θέση του Χόρχε Μαρτίν στο Red Bull Ring, σε συνδυασμό με την πέμπτη του Μαρκ Μάρκεθ, έδωσε στον αναβάτη της Aprilia προβάδισμα 12 βαθμών στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Μάρκο Μπετζέκι παραμένει σε απόσταση βολής, ενώ ο νικητής του Red Bull Ring, Πέδρο Ακόστα, ανέβηκε στην 4η θέση και πλησίασε την πρώτη τριάδα. Απομένουν ακόμα 7 αγώνες για το τέλος της σεζόν.
📈 @88jorgemartin heads into the flyaways with a 12-point advantage#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/2xVpK5wCRa— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20, 2026
Η Aprilia διατηρεί παράλληλα τον πρώτο λόγο και στους Κατασκευαστές, με μόλις 10 βαθμούς διαφορά από τη Ducati, ενώ η εργοστασιακή ομάδα της έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικό απόθεμα βαθμών στο πρωτάθλημα Ομάδων. Ακολουθούν οι αναλυτικές βαθμολογίες μετά από 15 γύρους της σεζόν.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
|Θέση
|Αναβάτης
|Μοτοσικλέτα
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Χόρχε Μαρτίν
|Aprilia
|306
|—
|2
|Μαρκ Μάρκεθ
|Ducati
|294
|12
|3
|Μάρκο Μπετζέκι
|Aprilia
|264
|42
|4
|Πέδρο Ακόστα
|KTM
|234
|72
|5
|Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο
|Ducati
|230
|76
|6
|Άι Ογκούρα
|Aprilia
|222
|84
|7
|Ραούλ Φερνάντεθ
|Aprilia
|203
|103
|8
|Άλεξ Μάρκεθ
|Ducati
|158
|148
|9
|Φραντσέσκο Μπανιάια
|Ducati
|156
|150
|10
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|Ducati
|115
|191
|11
|Λούκα Μαρίνι
|Honda
|98
|208
|12
|Ένεα Μπαστιανίνι
|KTM
|97
|209
|13
|Μπραντ Μπίντερ
|KTM
|94
|212
|14
|Ντιόγκο Μορέιρα
|Honda
|65
|241
|15
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|Yamaha
|61
|245
|16
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|Ducati
|56
|250
|17
|Γιόχαν Ζαρκό
|Honda
|45
|261
|18
|Ζοάν Μιρ
|Honda
|33
|273
|19
|Τζακ Μίλερ
|Yamaha
|28
|278
|20
|Άλεξ Ρινς
|Yamaha
|24
|282
|21
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|Yamaha
|18
|288
|22
|Μάβερικ Βινιάλες
|KTM
|10
|296
|23
|Ίκερ Λεκουόνα
|Honda
|9
|297
|24
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|Yamaha
|6
|300
|25
|Πολ Εσπαργκαρό
|KTM
|5
|301
|26
|Τακαάκι Νακαγκάμι
|Honda
|3
|303
|27
|Καλ Κράτσλοου
|Yamaha
|0
|306
|28
|Γιόνας Φόλγκερ
|KTM
|0
|306
|29
|Λορέντσο Σαβαντόρι
|Aprilia
|0
|306
|30
|Μικέλε Πίρο
|Ducati
|0
|306
Η Aprilia βρέθηκε μπροστά και στους Κατασκευαστές χάρη στη συνέπεια της ομάδας των Μαρτίν και Μπετζέκι, αλλά και στις εμφανίσεις της Trackhouse. Η Ducati παραμένει μόλις 10 βαθμούς πίσω, κάτι που σημαίνει ότι η κορυφή μπορεί να αλλάξει ακόμη και στον επόμενο γύρο. Η KTM, ενισχυμένη από τη νίκη του Ακόστα στην Αυστρία, είναι τρίτη με 277 βαθμούς.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Aprilia
|442
|—
|2
|Ducati
|432
|10
|3
|KTM
|277
|165
|4
|Honda
|146
|296
|5
|Yamaha
|84
|358
Η Aprilia Racing έχει χτίσει το μεγαλύτερο προβάδισμα από τα τρία πρωταθλήματα, με 120 βαθμούς διαφορά από τη Ducati Lenovo Team. Η Trackhouse βρίσκεται επίσης εξαιρετικά ψηλά, τρίτη με 425 βαθμούς, γεγονός που αναδεικνύει το συνολικό βάθος της Aprilia στη φετινή σεζόν.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Aprilia Racing
|570
|—
|2
|Ducati Lenovo Team
|450
|120
|3
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|425
|145
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|328
|242
|5
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|286
|284
|6
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|282
|288
|7
|Honda HRC Castrol
|134
|436
|8
|Red Bull KTM Tech3
|112
|458
|9
|LCR Honda
|110
|460
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|85
|485
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|46
|524