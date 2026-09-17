Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την Αυστρία.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP συνεχίζεται δίχως διακοπή, καθώς το τριήμερο 18-20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Grand Prix Αυστρίας. Ομάδες και αναβάτες είναι έτοιμοι για τη 15η μάχη στη φετινή αγωνιστική σεζόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Red Bull Ring, μία διαδρομή που κάθε χρόνο προσφέρει άπλετο θέαμα.

Ο φετινός αγώνας θα διεξαχθεί ένα μήνα αργότερα σε σχέση με αυτόν του 2025. Ως αποτέλεσμα οι συνθήκες αναμένονται πολύ διαφορετικές, με τον καιρό να ετοιμάζει τα δικά του… παιχνίδια.

Chapter 15 of 22! 🔜



This weekend we're racing at the Red Bull Ring! 🙌#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/nmfOtgaDf3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 16, 2026

Γνωρίστε την πίστα της Αυστρίας

Το Red Bull Ring εντάχθηκε στο πρόγραμμα το 2016 κι έπειτα έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στο πρωτάθλημα. Η διαδρομή έχει μήκος 4,32 χιλιόμετρα και αποτελείται από 11 στροφές, 8 δεξιές και 3 αριστερές στροφές. Πρόκειται για μία πίστα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, με τους αναβάτες να κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο μέρος του γύρου.

Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Αυστρίας τις έχουν οι Τζάκομο Αγκοστίνι και Ανχέλ Νιέτο. Νικητής το 2025 ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati. To Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 14 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 28 γύρους.

Ο Μ. Μάρκεθ έφερε το πρωτάθλημα «τούμπα»

Στον αγώνα του Μιζάνο ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε το δύο στα δύο το Σάββατο και την Κυριακή και σε συνδυασμό με το κακό πλασάρισμα του Χόρχε Μαρτίν, έπιασε κορυφή στη βαθμολογία. Ο Ισπανός της Ducati είναι σε εξαιρετική φόρμα, με την GP26 να έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ξεκίνημα της σεζόν. Στην Αυστρία ο Μάρκεθ θα επιχειρήσει να φτιάξει μια καλή διαφορά από του Χόρχε Μαρτίν και Μάρκο Μπετζέκι, ώστε να βάλει γερές βάσεις για έναν ακόμη τίτλο.

Στο γκαράζ της Aprilia το κλίμα μόνο ευχάριστο δεν είναι, καθώς τα άσχημα αποτελέσματα και οι πτώσεις έχουν κοστίσει ακριβά στο πρωτάθλημα, το οποίο φαίνεται να γλιστρά μέσα από τα χέρια τους. Μένει να δούμε τι απάντηση θα δώσει το ιταλικό εργοστάσιο σε έναν αγώνα όπου παραδοσιακά κυριαρχεί η Ducati.

Battles and moments that defined the #AustrianGP 🇦🇹



These are what made Spielberg ICONIC ✨#MotoGP pic.twitter.com/hqh2UO5nDq September 16, 2026

Μετάδοση και πρόγραμμα GP Αυστρίας

Το Grand Prix Αυστρίας στην πίστα του Red Bull Ring, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 15ου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα GP Αυστρίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-16:25 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 - Αγώνας