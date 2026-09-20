Ο Χόρχε Μαρτίν ξεκινά από την pole position στο Red Bull Ring, με τους Μαρκ Μάρκεθ και Πέδρο Ακόστα να τον πλαισιώνουν στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Η μάχη του τίτλου στο MotoGP περνά από την Αυστρία με την ένταση στο υψηλότερο σημείο της. Ο Χόρχε Μαρτίν θα ξεκινήσει το Grand Prix στο Red Bull Ring από την πρώτη θέση, έχοντας κατακτήσει την pole με χρόνο 1:27.917, μόλις 0,015 δλ. μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ.

Chapter 15 of 22! 🔜



This weekend we're racing at the Red Bull Ring! 🙌#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/nmfOtgaDf3 September 16, 2026

Ο αναβάτης της Aprilia επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τη νίκη του στον αγώνα Σπριντ του Σαββάτου και προηγείται του Μάρκεθ με διαφορά τριών βαθμών. Στην πρώτη σειρά θα βρεθεί και ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος θα έχει ιδιαίτερα ισχυρό κίνητρο με την KTM να αγωνίζεται στην έδρα της, παρότι η πτώση του ενώ προηγούνταν στο Σπριντ του στέρησε μια πιθανή νίκη.

Η μάχη συνεχίζεται στο Red Bull Ring

Το αυστριακό Grand Prix είναι ο 15ος από τους 22 γύρους του φετινού πρωταθλήματος, με επτά αγώνες να απομένουν μετά την Αυστρία. Η πρώτη σειρά προϊδεάζει για άλλη μία άμεση σύγκρουση ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου, σε μια σεζόν όπου η κορυφή έχει αλλάξει χέρια έξι φορές.

Πίσω από τους τρεις πρώτους, ο Μάρκο Μπετζέκι εκκινεί τέταρτος με την Aprilia, μπροστά από τον Άι Ογκούρα και τον Άλεξ Μάρκεθ. Ο Φραντσέσκο Μπανάια, παρότι εξασφάλισε θέση στην τρίτη σειρά, ξεκινά έβδομος και θα χρειαστεί ένα δυνατό πρώτο κομμάτι του αγώνα για να ακολουθήσει τον ρυθμό της πρωτοπόρας ομάδας.

You really won't want to miss the big race coming up later on ⚔️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/ooFeWT7chR September 20, 2026

Από το grid απουσιάζουν ο Μάβερικ Βινιάλες, που συνεχίζει την αποθεραπεία του από τραυματισμό, και ο Τζοάν Μιρ, ο οποίος δεν πήρε το «πράσινο φως» μετά τις ιατρικές εξετάσεις. Τους αντικαθιστούν ο Πολ Εσπαργκαρό στην Tech3 KTM και ο Τακαάκι Νακαγκάμι στη Honda.

Η σειρά εκκίνησης του GP Αυστρίας