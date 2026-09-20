Ο Πέδρο Ακόστα πήρε στο Red Bull Ring την πρώτη, συγκινητική νίκη του σε Grand Prix του MotoGP - Κερδισμένος και ο Χόρχε Μαρτίν στη 2η θέση, έμεινε μόλις 5ος ο Μαρκ Μάρκεθ.

Ο Πέδρο Ακόστα μετέτρεψε την απογοήτευση του Σπριντ σε θρίαμβο την Κυριακή στο Red Bull Ring. Ο 22χρονος Ισπανός πήρε στο Grand Prix Αυστρίας την πρώτη του νίκη στο MotoGP, 56 συμμετοχές μετά το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία, και χάρισε στην KTM την πρώτη της επιτυχία από το Grand Prix Ταϊλάνδης του 2022.

Η νίκη είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία για την KTM, καθώς ήρθε στην έδρα της, μπροστά στο κοινό της Αυστρίας. Για τον Ακόστα, ήταν και η καλύτερη απάντηση στην πτώση του από την κορυφή του Σπριντ το Σάββατο, τρεις γύρους πριν από την καρό σημαία. Μάλιστα, στον γύρο χαλάρωσης μετά τον τερματισμό αναπαρήγαγε με χαμηλή ταχύτητα την κίνηση της χθεσινής πτώσης του, γιορτάζοντας με τον δικό του τρόπο τη δικαίωση της Κυριακής.

Από πέμπτος στην κορυφή

Ο Ακόστα ξεκίνησε τέταρτος, όμως έπεσε πέμπτος στην εκκίνηση. Ο Χόρχε Μαρτίν αξιοποίησε την pole position και κράτησε την πρωτοπορία, ενώ οι Μάρκο Μπετζέκι και Άι Ογκούρα προσπέρασαν τον Μαρκ Μάρκεθ στα πρώτα μέτρα, σχηματίζοντας προσωρινά ένα 1-2-3 για την Aprilia.

Ο Μπετζέκι πέρασε τον Μαρτίν στην αρχή του δεύτερου γύρου, ωστόσο ο Ισπανός απάντησε αμέσως στη στροφή 3 και ανέκτησε την πρώτη θέση. Πίσω τους, ο Ακόστα άρχισε να χτίζει την αντεπίθεσή του: πέρασε τον Μάρκεθ στον πρώτο γύρο, τον Ογκούρα στον δεύτερο και λίγο αργότερα τον Μπετζέκι στη στροφή 2.

Η μάχη με τον Μαρτίν ήταν το κλειδί του αγώνα. Ο αναβάτης της Aprilia κάλυψε αρχικά κάθε προσπάθεια του Ακόστα, όμως στον ένατο από τους 28 γύρους η KTM βγήκε καλύτερα από τη στροφή 1 και πέρασε στην πρωτοπορία. Από εκείνο το σημείο ο Ακόστα έλεγξε τον αγώνα, διατηρώντας αρχικά μια διαφορά περίπου οκτώ δεκάτων και ανεβάζοντας τον ρυθμό του στους τελευταίους οκτώ γύρους. Πέρασε την καρό σημαία 1,01 δλ. μπροστά από τον Μαρτίν.

Ο Μαρτίν κέρδισε έδαφος

Ο Μαρτίν κράτησε τη δεύτερη θέση παρά την πίεση που δέχθηκε στους τελευταίους γύρους από τον Μπετζέκι. Η Aprilia κατέλαβε τελικά τις θέσεις δύο έως τέσσερα, με τον Μπετζέκι τρίτο και τον Άι Ογκούρα τέταρτο, στην επιστροφή του τελευταίου στη δράση έπειτα από απουσία λόγω τραυματισμού.

Ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε μια δύσκολη ημέρα. Στον ένατο γύρο άνοιξε τη γραμμή του στη στροφή 1 και βρέθηκε έβδομος στα μισά του αγώνα. Ανέκαμψε μέχρι την πέμπτη θέση, όμως το αποτέλεσμα επέτρεψε στον Μαρτίν να αυξήσει το προβάδισμά του στη βαθμολογία στους 12 βαθμούς.

Ο Μπραντ Μπίντερ ολοκλήρωσε έκτος, σημειώνοντας το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα και προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο πανηγυρισμού για την KTM. Ο Φερμίν Αλντεγκέρ ανέβηκε από τη 12η θέση της εκκίνησης στην έβδομη, μπροστά από τους Φραντσέσκο Μπανιάια, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Γιόχαν Ζαρκό, που συμπλήρωσαν τη δεκάδα. Η Yamaha έφυγε από το Red Bull Ring χωρίς βαθμούς, ενώ ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν η μοναδική εγκατάλειψη, μετά από πτώση ενώ βρισκόταν 12ος.

Μια νίκη που άργησε πολύ

Η ταχύτητα του Ακόστα ήταν φανερή από την αρχή του αυστριακού τριημέρου. Η πτώση του στο Σπριντ έμοιαζε ικανή να του στερήσει μια νίκη που έδειχνε δική του, όμως η Κυριακή επιβεβαίωσε ότι ο ρυθμός του είχε ουσία και διάρκεια.

Η πρώτη νίκη σε Grand Prix έρχεται σε ιδανικό σημείο για τον Ισπανό: στην πίστα της KTM, πριν από τη μετακίνησή του στη Ducati την επόμενη σεζόν και έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο που θα μπορούσε εύκολα να του αφήσει μόνο πικρή γεύση. Αντί γι’ αυτό, ο Ακόστα φεύγει από την Αυστρία με μια νίκη που όλος ο κόσμος του MotoGP περίμενε πολύ.

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