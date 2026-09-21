Στην Αυστρία φάνηκε ολόκληρο το φετινό MotoGP

Η πρώτη νίκη του Πέδρο Ακόστα με την KTM, η ώριμη παρουσία της Aprilia και η δύσκολη Κυριακή της Ducati αφήνουν το MotoGP με ελάχιστες βεβαιότητες στους επτά αγώνες που απομένουν.

Στο Red Bull Ring, η KTM πήρε τη νίκη που περίμενε περισσότερο από κάθε άλλη. Ο Πέδρο Ακόστα κέρδισε για πρώτη φορά στη MotoGP μέσα στην έδρα της αυστριακής εταιρείας, σε έναν αγώνα που έμοιαζε φτιαγμένος για να ξεχαστεί γρήγορα το λάθος του Σαββάτου. Η Aprilia είχε τρεις μοτοσικλέτες στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Η Ducati έφυγε χωρίς βάθρο από μια πίστα που έχει μάθει να αντιμετωπίζει σαν δική της. Αν ζούσαμε πριν από 50 χρόνια και ένας ανταποκριτής έπρεπε να γράψει ένα τηλεγράφημα προς την εφημερίδα του, κάπως έτσι θα το είχε συντάξει.

Η εικόνα της Αυστρίας όμως δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Η φετινή σεζόν άλλαξε ήδη έξι φορές πρωτοπόρο, με τέσσερις αναβάτες να έχουν περάσει από την κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ακόστα άνοιξε τη χρονιά στην κορυφή, ο Μάρκο Μπετζέκι πήρε τη σκυτάλη, ο Χόρχε Μαρτίν βρέθηκε μπροστά σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις και ο Μαρκ Μάρκεθ ολοκλήρωσε την επιστροφή του στο Μιζάνο, από διαφορά που είχε φτάσει τους 102 βαθμούς. Η Αυστρία έβαλε ξανά τον Μαρτίν μπροστά, αρχικά με το Sprint και στη συνέχεια με τη δεύτερη θέση της Κυριακής.

Ο Μαρτίν φεύγει προς την Ιαπωνία με 306 βαθμούς, δώδεκα περισσότερους από τους 294 του Μάρκεθ. Ο Μπετζέκι έχει 264 και απέχει 42 βαθμούς από την κορυφή. Η διαφορά του Μαρτίν έχει σημασία, κυρίως επειδή κερδήθηκε σε ένα Σαββατοκύριακο όπου ο άμεσος αντίπαλός ερχόταν με πάρα πολύ μεγάλη φόρα. Ο επόμενος αγώνας στο Μοτέγκι θα δείξει αν πρόκειται για αρχή μιας πιο σταθερής περιόδου ή για μία ακόμη μεταβολή σε ένα πρωτάθλημα που δεν σταματά να αλλάζει χέρια.

Η KTM είχε -επιτέλους- τη στιγμή της

Ο Ακόστα είχε στα χέρια του το Sprint του Σαββάτου. Οδηγούσε με περίπου δύο δευτερόλεπτα διαφορά, μέχρι που κοίταξε τις ενδείξεις στο dashboard, έχασε το σημείο φρεναρίσματος στη στροφή 2b και έπεσε. Δεν χρειαζόταν να εξηγήσει πολλά. Το έκανε μόνος του, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη.

Η Κυριακή είχε διαφορετική ένταση. Ο Ακόστα πέρασε τον Μαρτίν στον 9ο από τους 28 γύρους και έμεινε μπροστά ως το τέλος, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας να μην του επιτρέπει στιγμή χαλάρωσης. Η διαφορά στην καρό σημαία ήταν 1,017 δλ. Η KTM περίμενε 1.449 ημέρες για νίκη στη μεγάλη κατηγορία και την πήρε στο Red Bull Ring, με τον αναβάτη που έχει περάσει όλη την επαγγελματική του πορεία μέσα στο δικό της σύστημα.

Η στιγμή αποκτά μεγαλύτερη συναισθηματική αξία επειδή η συνεργασία τους ολοκληρώνεται στο τέλος της χρονιάς. Ο Ακόστα θα φύγει για τη Ducati το 2027 και η KTM θα μείνει με ένα αποτέλεσμα που δύσκολα θα μπορούσε να σχεδιάσει καλύτερα: η πρώτη του νίκη, στο σπίτι της, λίγο πριν από τον αποχαιρετισμό. Για έναν αναβάτη 22 ετών, που είχε ήδη 15 βάθρα χωρίς νίκη, η Αυστρία θα μείνει ως η ημέρα που έφυγε από τους ώμους του ένα πολύ μεγάλο βάρος.

Η Aprilia έχει συνέχεια

Η Aprilia έζησε τον αγώνα στην Αυστρία ίσως με λιγότερη ένταση από την KTM αλλά φεύγει με μια πολύ χρήσιμη επιβεβαίωση. Ο Μαρτίν είχε πάρει την pole position και το Sprint. Την Κυριακή τερμάτισε δεύτερος, ο Μπετζέκι τρίτος μόλις 0,192 δλ. πίσω του και ο Άι Ογκούρα τέταρτος, στην επιστροφή του από τραυματισμό. Η RS-GP ήταν γρήγορη με τρεις αναβάτες, σε δύο ομάδες, σε μια πίστα όπου η Ducati είχε βρει τόσες φορές τον τρόπο να επιβληθεί.

Η αξία αυτής της εικόνας βρίσκεται στα δεδομένα που προσθέτει στην προσπάθεια του Μαρτίν. Η Aprilia δεν χρειάζεται πια να στηρίζεται αποκλειστικά σε έναν αναβάτη για να συλλέγει πληροφορίες, βαθμούς και βάθρα. Ο Μπετζέκι μπορεί να μετατρέψει μια δύσκολη Παρασκευή σε ανταγωνιστική Κυριακή. Ο Ογκούρα επέστρεψε αμέσως σε ρυθμό πρώτης τετράδας. Σε όλα τα πρωταθλήματα θα μετρήσει αυτή τη συνέπεια όσο πλησιάζουμε στη Βαλένθια.

The title fight is truly on for Martinator 🥈#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/TFQ6xCJxnx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20, 2026

Η διαδικασία γίνεται πιο απαιτητική από εδώ και πέρα. Τα grand prix που ακολουθούν (Motegi, Mandalika, Phillip Island και Sepang) έχουν ελάχιστα κοινά μεταξύ τους. Οι αγώνες της Ασίας θα δείξουν αν η Aprilia έχει βρει ένα πακέτο που προσαρμόζεται σε διαφορετικές απαιτήσεις ή αν η Αυστρία ήταν κυρίως μια πίστα που ταίριαξε στη μοτοσικλέτα της.

Η Ducati έχει λόγους να ανησυχεί

Η Κυριακή του Μάρκεθ είχε ξεκάθαρη τεχνική εξήγηση. Το εμπρός φρένο δεν είχε σταθερή αίσθηση, η μανέτα άλλαζε συμπεριφορά από σημείο σε σημείο και ένα τέτοιο πρόβλημα στο Red Bull Ring μπορεί να καταστρέψει έναν αγώνα, αφού δεν αφήνει τον αναβάτη να αποκτήσει ρυθμό. Ο Μάρκεθ βγήκε πολύ ανοιχτά στη στροφή 1, έπεσε έως την έβδομη θέση και τελικά τερμάτισε πέμπτος, περισσότερα από επτά δευτερόλεπτα πίσω από τον Ακόστα. Σκέφτηκε ακόμη και την εγκατάλειψη, μέχρι το σύστημα να επανέλθει σε πιο φυσιολογική λειτουργία.

Το πρόβλημα δεν ακυρώνει όσα είδε η Ducati γύρω της. Ο Φραντσέσκο Μπανάια τερμάτισε έβδομος και η καλύτερη Desmosedici έμεινε στην πέμπτη θέση. Ο Μάρκεθ είχε παραδεχθεί από το Σάββατο ότι η Ducati δεν αξιοποιεί ιδανικά το ειδικό πίσω ελαστικό της Michelin με τον σκληρότερο σκελετό, το οποίο χρησιμοποιείται και σε Buriram, Goiania και Mandalika, η οποία έρχεται σύντομα και μετατρέπει την παρατήρηση της Αυστρίας σε πρακτικό ζήτημα για το πρωτάθλημα.

Η Ducati έχει το υλικό, τους αναβάτες και την εμπειρία για να αντιδράσει. Ο Μάρκεθ έχει ήδη καλύψει μέσα στη χρονιά διαφορά 102 βαθμών. Αυτό αρκεί για να κρατήσει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Το +12 του Μαρτίν δεν εγγυάται τίποτα και η μάχη του τίτλου είναι πολύ πιο σύνθετη από μια απλή μονομαχία δύο αναβατών.

Το πρωτάθλημα φεύγει από την Ευρώπη για επτά Grand Prix σε Ιαπωνία, Ινδονησία, Αυστραλία, Μαλαισία, Κατάρ (;), Πορτογαλία και Βαλένθια. Κάθε μία από αυτές τις Κυριακές θα αλλάξει τα δεδομένα με τον δικό της τρόπο. Η Αυστρία δεν άλλαξε τον ρου της σεζόν, αλλά πρόσθεσε βάθος, αβεβαιότητα και μια σειρά από ερωτήματα -που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει ακόμη- στην κούρσα του τίτλου.