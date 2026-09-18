O Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο του MotoGP στο αγωνιστικό τριήμερο του Red Bull Ring.

To Grand Prix Αυστρίας, ο 15ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP, ξεκίνησε με τη διαδικασία του FP1. Ομάδες και αναβάτες είχαν 45 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να εξοικειωθούν στα δεδομένα του Red Bull Ring και να κάνουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο.

Κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, η διαδικασία κύλισε ομαλά και δίχως απρόοπτα. Η μοναδική πτώση ήρθε από τον Πολ Εσπαργκαρό στη στροφή 4, με τον Ισπανό να επιστρέφει άμεσα στην πίστα, δίχως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ή ζημιά στη μοτοσικλέτα του.

Δυναμικό ξεκίνημα της KTM

Ταχύτερος αναβάτης στο FP1 του Grand Prix Αυστρίας ήταν ο Πέδρο Ακόστα. Ο αναβάτης της KTM στο μέσον της διαδικασίας έγραψε το 1:29,851 και πήρε με άνεση την 1η θέση. Δεύτερος ήταν άλλος ένας αναβάτης της KTM, όμως δεν ήταν της εργοστασιακής ομάδας, αλλά της Tech3, με τον Πολ Εσπαργκαρό να κάνει μια εξαιρετική επίδοση στα τελευταία λεπτά.

Ακολούθησαν οι δύο πρωτοπόροι της βαθμολογίας. Στην 3η θέση ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia και 4ος ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati. Εξαιρετικό ξεκίνημα στο τριήμερο έκανε ο Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda με την 5η θέση, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν 6ος.

Ο Ραούλ Φερνάντεθ έφερε ακόμη μία Aprilia στις 10 πρώτες θέσεις, τις οποίες συμπλήρωσαν οι Άλεξ Μάρκεθ της Gresini, Ντιόγκο Μορέιρα της LCR και Λούκα Μαρίνι της Honda.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Στη διαδικασία αυτή θα δούμε τους 10 ταχύτερους αναβάτες να παίρνουν απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Αποτελέσματα FP1, GP Αυστρίας

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