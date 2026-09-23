Το Hellenic Kart Championship επέστρεψε στα Μέγαρα για τον τρίτο γύρο της σεζόν, με 91 συμμετοχές και μάχες σε όλες τις κατηγορίες.

Το Hellenic Kart Championship επέστρεψε στην πίστα των Μεγάρων έπειτα από απουσία αρκετών ετών, με 91 οδηγούς να συμμετέχουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στον τρίτο και προτελευταίο αγώνα της φετινής σεζόν.

Η μεγάλη συμμετοχή συνοδεύτηκε από έντονη παρουσία θεατών, ενώ η δράση περιλάμβανε αγώνες στις Mini, Junior, Senior, DD2, KZ2 και Club, μαζί με τις επιμέρους υποκατηγορίες τους.

Τρούλης, Τσέντας και Λιουδάκης στην κορυφή

Στη Mini, ο Φίλιππος Τρούλης κυριάρχησε στο αγωνιστικό σκέλος, έχοντας την πρώτη θέση από τις χρονομετρημένες δοκιμές μέχρι και τον Τελικό. Πίσω του τερμάτισαν οι Γιώργος Οικονόμου και Χρήστος Σεντούκας, με τον τελευταίο να σημειώνει τον ταχύτερο γύρο σε 47,278 δλ. Στη Mini B επικράτησε ο Max Byelyayev, μπροστά από τους Γιάννη Δημητρόπουλο και Χάρης Χρυσοχόου.

Στη Junior, ο Χρήστος Βασταρούχας ήταν ταχύτερος στις χρονομετρημένες δοκιμές και κέρδισε τον Προκριματικό, όμως ο Έκτορας Τσέντας ανέτρεψε την εικόνα επικρατώντας τόσο στον Ημιτελικό όσο και στον Τελικό. Ο Βασταρούχας πήρε τη δεύτερη θέση και ο Αχιλλέας Πλουμιστός την τρίτη.

Απόλυτη ήταν η επικράτηση του Μανώλη Λιουδάκη στη Senior, με τον Θάνο Ζάχο να τερματίζει δεύτερος και να καταγράφει τον ταχύτερο γύρο του Τελικού, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Σωκράτης Πολυχρονίδης.

Οι νικητές στις ταχύτερες κατηγορίες

Στην DD2, ο Χρήστος Οικονόμου ανέκαμψε από την έβδομη θέση των χρονομετρημένων δοκιμών και κατέκτησε τη νίκη, μπροστά από τους Στέλιο Σαγανά και Γιάννη Ντούνη. Παράλληλα σημείωσε τον ταχύτερο γύρο και εξασφάλισε μαθηματικά τη συμμετοχή του στον παγκόσμιο Τελικό της Rotax στο Portimao. Στην DD2 Masters νικητής ήταν ο Δημήτρης Ζερβός.

Στην KZ2, όπου συμμετείχαν 20 kart, ο Φώτης Σωτηρόπουλος επικράτησε στον Τελικό, αφήνοντας πίσω του τους Γιώργο Κοκκινίδη και Μιχαήλ Χαλκιόπουλο. Ο Σωτηρόπουλος σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο με 41,028 δλ. Στην KZ2 Masters τη νίκη κατέκτησε ο Θόδωρος Καραβασόπουλος.

Ο Αντώνης Παπαδόπουλος κέρδισε και τους δύο Τελικούς της Club, ενώ στην Club Junior ο Noa Alexander Kamchis ολοκλήρωσε ένα κυρίαρχο αγωνιστικό τριήμερο, κατακτώντας την πρώτη θέση και στους δύο Τελικούς.

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