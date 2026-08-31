Tο νέο ηλεκτρικό μίνι της Renault αναβιώνει τη θρυλική φιλοσοφία που αισήγαγε το Twingo του 1992 και προσφέρει αυθεντική προσωπικότητα, κορυφαία ευελιξία και προσιτή τιμή.

Όταν η Renault αποκάλυψε το πρώτο Twingo, πίσω στο μακρινό 1992, άλλαξε μια για πάντα τον τρόπο που βλέπαμε τα αυτοκίνητα πόλης. Ήταν ένα χαριτωμένο μίνι ενός όγκου, γεμάτο έξυπνες λύσεις, χαρούμενα χρώματα και μια αφοπλιστική απλότητα που το έκανε αμέσως ανάρπαστο. Σήμερα, σε μια εποχή όπου η κατηγορία A έχει συρρικνωθεί επικίνδυνα στην Ευρώπη και τα περισσότερα προσιτά supermini εξαφανίζονται, οι Γάλλοι πήραν τη μεγάλη απόφαση: να φέρουν το Twingo πίσω στη ζωή, αυτή τη φορά ως αμιγώς ηλεκτρικό και με τιμή εκκίνησης κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ.

Η εξέλιξη του νέου Twingo E-Tech Electric ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ μόλις δύο ετών από την Ampere (τον βραχίονα ηλεκτροκίνησης του Groupe Renault), σε συνεργασία του Technocentre στη Γαλλία με την ACDC στην Κίνα, ενώ η συναρμολόγηση γίνεται επί ευρωπαϊκού εδάφους στο εργοστάσιο του Νόβο Μέστο στη Σλοβενία. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που δεν προσπαθεί απλώς να καλύψει μια ανάγκη μετακίνησης, αλλά επαναφέρει το χαμόγελο και το στυλ στις καθημερινές διαδρομές της πόλης.

Ρετρό νοσταλγία και σύγχρονη αισθητική που ξεχωρίζει

Βλέποντας το νέο Twingo E-Tech από κοντά, είναι αδύνατον να μην το προσέξεις. Οι σχεδιαστές της Renault πέτυχαν διάνα: κατάφεραν να ενσωματώσουν όλα τα αναγνωρίσιμα στοιχεία του αρχικού μοντέλου σε μια σύγχρονη, φρέσκια σιλουέτα. Τα χαρακτηριστικά ημικυκλικά φωτιστικά σώματα LED εμπρός και πίσω θυμίζουν τα «μάτια» του προγόνου του, ενώ το χαρακτηριστικό σκαλοπάτι στο εμπρός μέρος και οι ανάγλυφες εισαγωγές αέρα στο καπό (που πλέον φιλοξενούν το στόμιο για την πλήρωση του υγρού καθαρισμού του παρμπρίζ) δίνουν μια ευχάριστη ρετρό νότα.

Με μήκος 3.789 χλστ., πλάτος 1.720 χλστ. και ύψος 1.491 χλστ., οι διαστάσεις του είναι ιδανικές για τους στενούς δρόμους κάθε πρωτεύουσας. Παράλληλα, οι τροχοί που είναι τοποθετημένοι στα άκρα του αμαξώματος εξασφαλίζουν μεταξόνιο 2.493 χλστ. Παρατηρώντας το αμάξωμα, ο σχεδιαστικός συμβιβασμός του έντονα κεκλιμένου παρμπρίζ και των φαρδιών εμπρός κολονών περιορίζει ελαφρώς τη διαγώνια ορατότητα προς τα εμπρός σε πολύ κλειστές στροφές. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η αρχιτεκτονική είναι που χαρίζει στο Twingo τη μοναδική ενός όγκου σιλουέτα του, η οποία μεγιστοποιεί την ευρυχωρία της καμπίνας και του επιτρέπει να προσφέρει χώρους που παραπέμπουν σε μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Πρακτικός και τεχνολογικά προηγμένος μικρόκοσμος

Περνώντας στο εσωτερικό, η αίσθηση ευρυχωρίας είναι το πρώτο πράγμα που σε κερδίζει. Η καμπίνα είναι φωτεινή, με ευχάριστες χρωματικές λεπτομέρειες και μια ψηφιακή εικόνα που ξεπερνά τις προσδοκίες για ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη του συστήματος ψυχαγωγίας, η οποία ξεχωρίζει για την κορυφαία ευκρίνεια, την ταχύτητα απόκρισης και την ομαλότητα στη λειτουργία της, ενώ σημαντική είναι η ενσωμάτωση του λειτουργικού συστήματος της Google, που βοηθάει πολύ στην εξοικείωση του οδηγού.

Η πρακτικότητα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο: υπάρχουν πάνω από 12 αποθηκευτικοί χώροι συνολικής χωρητικότητας 19,6 λίτρων διάσπαρτοι στην καμπίνα, ενώ το σύστημα YouClip επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή διάφορων αξεσουάρ, όπως βάσεις για smartphone, ποτηροθήκες ή φακούς. Highlight του εσωτερικού παραμένουν τα δύο ανεξάρτητα πίσω καθίσματα που σύρονται κατά 17 εκατοστά, επιτρέποντας την αυξομείωση του χώρου αποσκευών από τα 205 έως τα 360 λίτρα (και έως τα 1.005 λίτρα με την αναδίπλωσή τους).

Στο πλαίσιο της συγκράτησης του κόστους, η εκτεταμένη χρήση σκληρών πλαστικών στο ταμπλό και στα πάνελ των θυρών, καθώς και η απουσία χειρολαβών οροφής ή αντιολισθητικής επένδυσης στο ράφι κάτω από την οθόνη, υπενθυμίζουν τον προσιτό χαρακτήρα της κατασκευής. Παρόλα αυτά, η συναρμογή είναι υποδειγματική χωρίς τριγμούς, τα υφάσματα των καθισμάτων είναι εξαιρετικής ποιότητας και ο διαθέσιμος χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών είναι απρόσμενα μεγάλος, κάνοντας ακόμα και τέσσερις ενήλικες να ταξιδέψουν με σχετική άνεση στην πόλη.

Η σοφή επιλογή της ελληνικής αντιπροσωπείας

Κάτω από το εμπρός καπό φιλοξενείται ένας σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη που αποδίδει 82 ίππους και 175 Nm ροπής, μεταδίδοντας την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η μπαταρία τεχνολογίας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου) έχει ονομαστική χωρητικότητα 29 kWh (27,5 kWh ωφέλιμη) και ζυγίζει μόλις 212 κιλά, διατηρώντας το συνολικό βάρος του αμαξώματος στα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα των 1.200 έως 1.245 κιλών.

Στον τομέα της φόρτισης, η ελληνική εισαγωγική εταιρεία Grand Automotive έκανε μια εξαιρετικά σοφή κίνηση: σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές όπου η βασική έκδοση διαθέτει ασθενέστερο φορτιστή, στην Ελλάδα το Twingo E-Tech εξοπλίζεται στάνταρ με ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 50 kW! Αυτό σημαίνει ότι σε έναν ταχυφορτιστή DC 50 kW, η μπαταρία γεμίζει από το 15% στο 80% σε μόλις 28 με 30 λεπτά, ενώ σε ένα wallbox 11 kW η πλήρης φόρτιση (0-100%) απαιτεί λίγο πάνω από 3 ώρες. Παράλληλα, διατίθεται και λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης V2L (Vehicle-to-Load) για την τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών.

Η χωρητικότητα των 27,5 kWh θέτει εκ των πραγμάτων έναν φυσικό περιορισμό για μεγάλα ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο, καθώς η αυτονομία σε υψηλές ταχύτητες μειώνεται αισθητά. Όμως, στο πραγματικό του πεδίο δράσης, δηλαδή στην πόλη και στους περιφερειακούς δρόμους, η μέση κατανάλωση που καταγράψαμε ήταν γύρω από τις 12 kWh/100 χλμ., εξασφαλίζοντας μια πραγματική αυτονομία από 200 έως 250 χιλιόμετρα. Όσον αφορά το κόστος χρήσης, τα νούμερα είναι εντυπωσιακά χαμηλά. Με τη μέση κατανάλωση των 12 kWh/100 χλμ. που καταγράψαμε, η οικιακή φόρτιση (με μια μέση τιμή οικιακού ρεύματος στα 0,18 €/kWh) μεταφράζεται σε μόλις 2,16 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα (περίπου 0,02 €/χλμ.), καθιστώντας τις καθημερινές μετακινήσεις σχεδόν δωρεάν. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που χρειαστεί να φορτίσεις αποκλειστικά σε δημόσιους ταχυφορτιστές DC (με μια ενδεικτική τιμή στα 0,55 €/kWh), το κόστος διαμορφώνεται στα 6,60 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα (0,066 €/χλμ.), παραμένοντας αισθητά χαμηλότερο από οποιοδήποτε συμβατικό μοντέλο βενζίνης.

Απολαυστικά ευέλικτο, ζωντανό και άνετο

Πίσω από το τιμόνι του Twingo E-Tech, η αστική μετακίνηση μετατρέπεται σε παιχνίδι. Το πρώτο πράγμα που σε ενθουσιάζει είναι ο κύκλος στροφής των μόλις 9,87 μέτρων. Το γαλλικό μίνι ελίσσεται στα στενά, αλλάζει κατεύθυνση στο φτερό και παρκάρει σε σημεία που άλλα αυτοκίνητα ούτε καν διανοούνται, προσφέροντας μια αίσθηση ελευθερίας που έχει χαθεί στα σύγχρονα, ογκώδη SUV και crossover.

Οι 82 ίπποι και τα 175 Nm ροπής, σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος, χαρίζουν εντυπωσιακή ζωντάνια στις χαμηλές ταχύτητες. Τα 0-50 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, επιτρέποντάς σου να «ξεκολλάς» ακαριαία από τα φανάρια, ενώ τα 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται σε 12,1-12,2 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 130 χλμ./ώρα. Η ρύθμιση της ανάρτησης (γόνατα MacPherson εμπρός, ημιάκαμπτος άξονας πίσω) είναι υποδειγματικά ζυγισμένη.

Σε δρόμους με έντονες και συνεχόμενες εγκάρσιες ανωμαλίες, το ελαφρύ αμάξωμα μπορεί να παρουσιάσει μια ελαφριά ταλάντωση. Ωστόσο, η ενδοτικότητα της ανάρτησης απέναντι στις μεμονωμένες λακκούβες της πόλης είναι εντυπωσιακή, προσφέροντας ποιότητα κύλισης και άνεση που παραπέμπουν σε μεγαλύτερο αυτοκίνητο, ενώ η οδική συμπεριφορά στις στροφές παραμένει απόλυτα προβλέψιμη, ασφαλής και ευχάριστη.

Εξοπλισμός και τιμές

Το Renault Twingo E-Tech Electric ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα από τις 19.490 ευρώ για την έκδοση Evolution, μια τιμή που με την κρατική επιδότηση και το όφελος απόσυρσης μπορεί να υποχωρήσει γύρω στις 14.990 ευρώ. Η πλουσιότερη έκδοση Techno διατίθεται από τις 22.900 ευρώ (προ επιδότησης), περιλαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο 24 συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), αυτόματο κλιματισμό και όλες τις ψηφιακές ευκολίες.

Στην πράξη, το γαλλικό μίνι αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση στην πόλη δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από υπέρογκα κόστη ή απρόσωπο χαρακτήρα. Οι αναπόφευκτοι συμβιβασμοί περνούν σε δεύτερη μοίρα όταν συνυπολογίσει κανείς την κορυφαία ευελιξία, την έξυπνη διαμόρφωση της καμπίνας και, φυσικά, το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Η Renault με το νέο Twingo E-Tech Electric δείχνει πώς κερδίζεται το στοίχημα της προσβάσιμης και ευχάριστης ηλεκτροκίνησης και αποδεικνύει ότι τα πραγματικά σπουδαία αυτοκίνητα πόλης δεν χρειάζεται να είναι ούτε ακριβά ούτε βαρετά.