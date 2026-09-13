Ο Λιούις Χάμιλτον έδωσε τη δική του εξήγηση σχετικά με την απώλεια της pole position στη Μαδρίτη, όπου η Ferrari ήταν η τέταρτη ταχύτερη ομάδα στις κατατακτήριες δοκιμές.

Έπειτα από τα πρώτα περάσματα στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Ισπανίας, ο Λιούις Χάμιλτον βρισκόταν στην κορυφή της κατάταξης. Όμως στις τελευταίες στιγμές, άλλαξαν όλα. Παρότι βελτίωσε τον χρόνο του, ο οδηγός της Ferrari κατέληξε τέταρτος, πίσω από τους Λάντο Νόρις, Κίμι Αντονέλι και Μαξ Φερστάπεν. Το 1:32,013 τον άφησε μόλις 0,189 δλ μακριά από την pole position του Grand Prix Ισπανίας.

Η επίδοσή του ήρθε λίγες ώρες μετά την πρόσκρουσή του στις μπαριέρες στο FP3. Όταν ρωτήθηκε γι’ αυτό, απάντησε κοφτά:

«Το μόνο που έχω να πω για το FP3 είναι: τίποτα. Οι κατατακτήριες ήταν αρκετά καλές».

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η Ferrari χάνει στο τέλος από τη Mercedes

Μιλώντας για τη διαφορά από τους αντιπάλους της Ferrari μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Λιούις Χάμιλτον εξέφρασε την απογοήτευσή του πως η ομάδα του δεν έχει αυτό το «κάτι» που έχουν τα μονοθέσια με κινητήρα Mercedes.

«Χρειάζεται να δώσουμε τα πάντα για να ανταγωνιστούμε τη Mercedes και τη McLaren. Φαίνεται πως μπορούν να ανεβάσουν την απόδοση του κινητήρα τους στις κατατακτήριες, κάτι που εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά».

O πολυπρωταθλητής της Formula 1 den περιμένει, πάντως, ότι ένα επιπλέον φρέσκο σετ ελαστικών θα αλλάξει καθοριστικά την εικόνα στον αγώνα: «Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί τελικά τα πράγματα τείνουν να εξισορροπούνται».

Ο Σαρλ Λεκλέρ κατέλαβε την πέμπτη θέση, μόλις 0,006 δλ πίσω από τον teammate του. Ο Μονεγάσκος εκτίμησε ότι ίσως έχασε χρόνο λόγω λαθών του στον τελευταίο γύρο του: «Ένιωσα ότι σε κάποιες στροφές ίσως ξεπέρασα λίγο το όριο και έχασα χρόνο. Στο τέλος, η ευθύνη είναι δική μου. Κάναμε καλή δουλειά και αξιοποιήσαμε τις δυνατότητές μας».

Και τώρα αγώνας

Αύριο η εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.