Έτοιμος να επιτεθεί στον αγώνα του Madring είναι ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος θέλει να πάρει την πρώτη του νίκη στο 2026.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την τρίτη θέση στο Grand Prix Ισπανίας, έπειτα από μία προσπάθεια που τον έφερε 0,140 δλ πίσω από τον κάτοχο της pole position, Λάντο Νόρις. Ο Ολλανδός είχε δείξει την ταχύτητά του από το Q2, όπου σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, και ολοκλήρωσε τις κατατακτήριες πίσω μόνο από τη McLaren του Νόρις και τη Mercedes του Κίμι Αντονέλι.

Η αίσθηση που είχε από τη RB22 τού επέτρεψε να πιέσει στη νέα πίστα της Μαδρίτης. Παρότι χαρακτήρισε την τρίτη θέση εξαιρετικό αποτέλεσμα, αναγνώρισε ότι η ομάδα δεν έχει ακόμη σταθερά την απόδοση που χρειάζεται για να διεκδικεί την κορυφή.

«Ήταν καλές κατατακτήριες για εμάς. Η τρίτη θέση είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το μονοθέσιο είχε καλή αίσθηση και μπορούσα να επιτεθώ στις στροφές όπως ήθελα. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να παλεύουμε στην κορυφή, πρέπει όλα να είναι στην εντέλεια. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να υστερούμε λίγο, πότε εδώ και πότε εκεί», είπε αρχικά.

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Η ένσταση για τη χάραξη του Madring

Η ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι περιμένει εύκολο αγώνα. Μιλώντας μετά τις κατατακτήριες, ο Φερστάπεν ξεχώρισε την πρόσφυση της ασφάλτου ως θετικό στοιχείο, αλλά εξέφρασε σαφείς επιφυλάξεις για τις δυνατότητες προσπέρασης.

«Μου αρέσει η πρόσφυση. Έκαναν καλή δουλειά με την άσφαλτο, παρότι σε ορισμένα σημεία έχει ήδη αρκετές αναπηδήσεις για μια καινούργια πίστα. Όμως υπάρχουν ζώνες φρεναρίσματος όπου πρέπει ταυτόχρονα να στρίβεις, και αυτό δεν αφήνει περιθώριο για προσπέρασμα. Νομίζω ότι η χάραξη θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Θα βοηθούσε επίσης να ζητείται η γνώμη των οδηγών όταν σχεδιάζονται πίστες. Ξέρω ότι θα πουν “ναι, αλλά δεν υπάρχει χώρος”. Αυτά είναι ανοησίες. Υπάρχει πάντα τρόπος να δημιουργήσεις μια ευκαιρία για προσπέρασμα», τόνισε ο Ολλανδός.

Και τώρα αγώνας

Αύριο η εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.